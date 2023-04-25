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https://sputnikarabic.ae/20230425/ماكرون-إصابة-جندي-فرنسي-بإطلاق-نار-أثناء-عمليات-الإجلاء-في-السودان-1076278465.html
ماكرون: إصابة جندي فرنسي بإطلاق نار أثناء عمليات الإجلاء في السودان
ماكرون: إصابة جندي فرنسي بإطلاق نار أثناء عمليات الإجلاء في السودان
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إن أحد الجنود الفرنسيين أصيب بإطلاق نار خلال عمليات إجلاء رعايا بلاده من السودان. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T16:07+0000
2023-04-25T16:07+0000
أخبار فرنسا
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اتفاق السودان
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الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
الأخبار
إيمانويل ماكرون
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وحسب صحيفة "لو موند"، جاء حديث ماكرون في بداية اجتماع لمجلس الدفاع في قصر الإليزيه.وأضاف ماكرون إن باريس تمكنت من إجلاء 538 شخصا بينهم 209 فرنسيين من السودان.وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن أحد الجنود الفرنسيين المشاركين في عمليات الإجلاء تعرض لإصابة جراء إطلاق نار.لكنه أكد أن الإصابة التي تعرض لها الجندي لا تهدد حياته، لم يدل الرئيس الفرنسي بمزيد من التفاصيل عن الحادث.وكانت فرنسا، قد أعلنت أمس الإثنين، إغلاق سفارتها في السودان، حتى إشعار آخر بسبب تدهور الأوضاع الأمنية.وأعلنت عدة دول عن إجلاء أو عزمها على إجلاء رعاياها من السودان، بسبب الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
https://sputnikarabic.ae/20230424/فرنسا-تعلن-إغلاق-سفارتها-في-السودان-حتى-إشعار-آخر-1076224754.html
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أخبار فرنسا , أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, إيمانويل ماكرون
أخبار فرنسا , أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, إيمانويل ماكرون

ماكرون: إصابة جندي فرنسي بإطلاق نار أثناء عمليات الإجلاء في السودان

16:07 GMT 25.04.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إن أحد الجنود الفرنسيين أصيب بإطلاق نار خلال عمليات إجلاء رعايا بلاده من السودان.
وحسب صحيفة "لو موند"، جاء حديث ماكرون في بداية اجتماع لمجلس الدفاع في قصر الإليزيه.
وأضاف ماكرون إن باريس تمكنت من إجلاء 538 شخصا بينهم 209 فرنسيين من السودان.
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن أحد الجنود الفرنسيين المشاركين في عمليات الإجلاء تعرض لإصابة جراء إطلاق نار.
علم فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
فرنسا تعلن إغلاق سفارتها في السودان حتى إشعار آخر
أمس, 11:34 GMT
لكنه أكد أن الإصابة التي تعرض لها الجندي لا تهدد حياته، لم يدل الرئيس الفرنسي بمزيد من التفاصيل عن الحادث.
وكانت فرنسا، قد أعلنت أمس الإثنين، إغلاق سفارتها في السودان، حتى إشعار آخر بسبب تدهور الأوضاع الأمنية.
وأعلنت عدة دول عن إجلاء أو عزمها على إجلاء رعاياها من السودان، بسبب الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
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