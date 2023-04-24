https://sputnikarabic.ae/20230424/فرنسا-تعلن-إغلاق-سفارتها-في-السودان-حتى-إشعار-آخر-1076224754.html

فرنسا تعلن إغلاق سفارتها في السودان حتى إشعار آخر

فرنسا تعلن إغلاق سفارتها في السودان حتى إشعار آخر

أعلنت فرنسا، اليوم الاثنين، إغلاق سفارتها في السودان، حيث أدت اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى إجلاء أجانب. 24.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-24T11:34+0000

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2023-04-24T11:34+0000

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وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن البعثة الفرنسية في الخرطوم ستغلق "حتى إشعار آخر" ولن تكون بمثابة نقطة تجمع للأجانب الذين يحاولون مغادرة السودان.وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن الليلة الماضية شهدت إجلاء 388 شخصا من الرعايا الفرنسيين بالسودان والعديد من الجنسيات الأخرى.وكان الممثل السياسي لشؤون السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أعلن اليوم الاثنين، أن عمليات إجلاء المواطنين الأوروبيين من السودان، اتسمت بالنجاح.وقال بوريل للصحفيين، قبيل انعقاد اجتماع وزراء خارجية الدول الأوروبية: "كانت عمليات إجلاء المواطنين الأوروبيين من السودان ناجحة، حيث تم إجلاء أكثر من ألف مواطن أوروبي، بينهم 21 موظفاً من البعثة الأوروبية"، مضيفاً: "نشيد بدور فرنسا في عمليات الإجلاء".وبين بوريل، أن "الشركاء الدوليين يبذلون الجهود لإنهاء الصراع في السودان والعودة إلى الحوار"، مشيراً إلى أن "سفير الاتحاد الأوروبي لدى السودان ما زال موجودا هناك، ولكن ليس في الخرطوم".وأعلنت عدة دول عن إجلاء أو عزمها على إجلاء رعاياها من السودان، بسبب الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين، وبرز الخلاف في الفترة الزمنية لاندماج قوات الدعم السريع بالجيش السوداني.يذكر أن انتشار قوات الدعم السريع حول مطار وقاعدة مروي، منذ الأربعاء قبل الماضي، كان سبباً في اندلاع النزاع العسكري بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، حين طلبت الأخيرة انسحاب الدعم السريع من مروي خلال 24 ساعة، وهذا ما لم تنفذه الأخيرة.وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة بالسودان في الأول من نيسان/ أبريل الحالي إضافة للتوقيع على الوثيقة الدستورية في 6 أبريل وهذا لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.

https://sputnikarabic.ae/20230423/الاتحاد-الأوروبي-يعلن-إجلاء-بعثته-الدبلوماسية-لدى-السودان-1076205784.html

https://sputnikarabic.ae/20230424/101-منهم-وصلوا-إلى-برلين-ألمانيا-تجلي-313-من-رعاياها-في-السودان-1076211486.html

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