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https://sputnikarabic.ae/20230425/محللة-سياسية-ترشح-بايدن-لانتخابات-2024-لن-يلقى-ترحيبا-في-العالم-العربي-1076279870.html
محللة سياسية: ترشح بايدن لانتخابات 2024 لن يلقى ترحيبا في العالم العربي
محللة سياسية: ترشح بايدن لانتخابات 2024 لن يلقى ترحيبا في العالم العربي
رأت أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتورة نورهان الشيخ، اليوم الثلاثاء، أن إعلان الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن ترشحه لانتخابات عام 2024، قد لا يلاقي... 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T17:06+0000
2023-04-25T17:06+0000
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تونس - سبوتنيك. وقالت الدكتورة نورهان، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن هذا الترشح لن يلاقي ترحيباً، أو نوعا من الارتياح لهذا الترشح، في العالم العربي؛ لأن سياسات إدارة بايدن، كانت موجعة للكثير من الدول، وغير مرحب بها.وأضافت "أعتقد أن ذلك في العالم كله، بعدما حدث في أوكرانيا والأزمة الأوكرانية، وما خلقته هذه الإدارة من مشاكل على الصعيد الدولي".كما أشارت الخبيرة إلى التوترات التي شهدتها العلاقات الأمريكية -السعودية، في عهد بايدن؛ معتبرة أن الدول العربية تأمل بإدارة أمريكية "أكثر عقلانية ورشادة"، في التعامل مع الملفات الدولية والعربية، وقابلة للواقع الدولي الجديد، وهو العالم المتعدد الأقطاب.وحول التداعيات الداخلية الأمريكية لإعلان بايدن عن ترشحه؛ أجابت "أعتقد أنه سيكون هناك انقسام داخل الحزب الديمقراطي، بين من يؤيد ترشحه، ومن يرى أنه لم يعد من الممكن أن يقود الحملة ويقود الولايات المتحدة لفترة السنوات الأربعة القادمة".وتابعت "ترشح بايدن للانتخابات المقبلة، قد يعزز من فرص الجمهوريين؛ خاصة مع الأخذ في عين الاعتبار حجم المشاكل، التي تم خلقها في فترة رئاسته، وأهمها الأزمة الأوكرانية، وعدم قدرة البيت الأبيض على إدارة هذه الأزمة، والمشاكل الدولية الناتجة عنها".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رسميًا، اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، في عام 2024.إلى ذلك، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن موسكو، في سياق نية الرئيس بايدن الترشح لإعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية؛ ستنطلق من خطوات واشنطن العملية في السياسة الواقعية.وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة بشكل عام أن معظم الديمقراطيين مستعدون لدعم بايدن، وأن معظم الجمهوريين مستعدون لدعم سلفه وخصمه السياسي الرئيسي دونالد ترامب، إذا تم ترشيح كليهما من قبل حزبيهما كمرشحين للرئاسة.وفي الوقت نفسه، وفقًا لاستطلاعات الرأي، لا يرغب معظم الأمريكيين في رؤية رئيس الدولة الحالي أو ترامب في البيت الأبيض.ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
https://sputnikarabic.ae/20230425/الخارجية-الروسية-تعلق-على-ترشح-بايدن-لولاية-ثانية-1076272997.html
https://sputnikarabic.ae/20230425/بايدن-يعلن-رسميا-ترشحه-للانتخابات-الرئاسية-الأمريكية-عام-2024-1076264591.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, حصري
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, حصري

محللة سياسية: ترشح بايدن لانتخابات 2024 لن يلقى ترحيبا في العالم العربي

17:06 GMT 25.04.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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حصري
رأت أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتورة نورهان الشيخ، اليوم الثلاثاء، أن إعلان الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن ترشحه لانتخابات عام 2024، قد لا يلاقي ترحيباً في العالم العربي؛ مذكرة بتداعيات الأزمة الأوكرانية، وغيرها من سياسات إدارته بالمنطقة والعالم.
تونس - سبوتنيك. وقالت الدكتورة نورهان، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن هذا الترشح لن يلاقي ترحيباً، أو نوعا من الارتياح لهذا الترشح، في العالم العربي؛ لأن سياسات إدارة بايدن، كانت موجعة للكثير من الدول، وغير مرحب بها.

وأضافت "أعتقد أن ذلك في العالم كله، بعدما حدث في أوكرانيا والأزمة الأوكرانية، وما خلقته هذه الإدارة من مشاكل على الصعيد الدولي".

كما أشارت الخبيرة إلى التوترات التي شهدتها العلاقات الأمريكية -السعودية، في عهد بايدن؛ معتبرة أن الدول العربية تأمل بإدارة أمريكية "أكثر عقلانية ورشادة"، في التعامل مع الملفات الدولية والعربية، وقابلة للواقع الدولي الجديد، وهو العالم المتعدد الأقطاب.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
الخارجية الروسية تعلق على ترشح بايدن لولاية ثانية
13:59 GMT
وحول التداعيات الداخلية الأمريكية لإعلان بايدن عن ترشحه؛ أجابت "أعتقد أنه سيكون هناك انقسام داخل الحزب الديمقراطي، بين من يؤيد ترشحه، ومن يرى أنه لم يعد من الممكن أن يقود الحملة ويقود الولايات المتحدة لفترة السنوات الأربعة القادمة".

وتابعت "ترشح بايدن للانتخابات المقبلة، قد يعزز من فرص الجمهوريين؛ خاصة مع الأخذ في عين الاعتبار حجم المشاكل، التي تم خلقها في فترة رئاسته، وأهمها الأزمة الأوكرانية، وعدم قدرة البيت الأبيض على إدارة هذه الأزمة، والمشاكل الدولية الناتجة عنها".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رسميًا، اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، في عام 2024.
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
بايدن يعلن رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024
10:42 GMT
إلى ذلك، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن موسكو، في سياق نية الرئيس بايدن الترشح لإعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية؛ ستنطلق من خطوات واشنطن العملية في السياسة الواقعية.
وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة بشكل عام أن معظم الديمقراطيين مستعدون لدعم بايدن، وأن معظم الجمهوريين مستعدون لدعم سلفه وخصمه السياسي الرئيسي دونالد ترامب، إذا تم ترشيح كليهما من قبل حزبيهما كمرشحين للرئاسة.
وفي الوقت نفسه، وفقًا لاستطلاعات الرأي، لا يرغب معظم الأمريكيين في رؤية رئيس الدولة الحالي أو ترامب في البيت الأبيض.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
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