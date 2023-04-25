عربي
بيان لقيادات نظام البشير المعتقلين في سجن كوبر: اتخذنا قرارا بحماية أنفسنا بعد مغادرة السجن
https://sputnikarabic.ae/20230425/مصر-تجلي-1539-من-مواطنيها-المتواجدين-في-السودان-حتى-الآن-1076283505.html
مصر تجلي 1539 من مواطنيها المتواجدين في السودان حتى الآن
مصر تجلي 1539 من مواطنيها المتواجدين في السودان حتى الآن
أعلنت السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، أنه تم إجلاء 1539 من المواطنين المصريين المتواجدين في السودان حتى الآن. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T17:20+0000
2023-04-25T21:02+0000
مصر
أخبار مصر الآن
وزارة الخارجية المصرية
أخبار السودان اليوم
اتفاق السودان
المجلس السيادي في السودان
الفترة الانتقالية في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/13/1076083985_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c7dafd8f9d770e526813b5c65e1af95e.jpg
وقالت الخارجية المصرية في بيان إنه "تم اليوم إجلاء 446 مواطناً بالسودان عبر الإجلاء البري و189 آخرين بالإضافة إلى مواطن سوداني في حالة صحية حرجة من خلال الإجلاء الجوي".وأضاف البيان أن ذلك تم بالتنسيق مع السلطات السودانية. وأوضح البيان أن عدد من تم إجلاؤهم حتى الآن 1539 مواطناً.كما أشار البيان إلى أنه جارى العمل علي إجلاء عدد من المصريين وعائلاتهم من إحدي المطارات القريبة من الخرطوم، فور تحسن الأوضاع الأمنية هناك.وتأتي هذه التطورات في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ 11، دون أي بوادر لحل قريب.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/نيسان بين الجيش وقوات الدعم السريع بمقتل 460 شخصا وإصابة 4630 آخرين، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
https://sputnikarabic.ae/20230424/الخارجية-المصرية-تؤكد-مقتل-محمد-الغراوي-مساعد-الملحق-الإداري-بالسفارة-المصرية-في-الخرطوم-1076244204.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/13/1076083985_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d67c51efca56c79a6ce54b3976072e18.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, وزارة الخارجية المصرية, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, وزارة الخارجية المصرية, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي, الأخبار

مصر تجلي 1539 من مواطنيها المتواجدين في السودان حتى الآن

17:20 GMT 25.04.2023 (تم التحديث: 21:02 GMT 25.04.2023)
© AP Photo / Abdullah Moneimدخان يتصاعد من حي وسط الخرطوم، السودان 16 أبريل 2023
دخان يتصاعد من حي وسط الخرطوم، السودان 16 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / Abdullah Moneim
تابعنا عبرTelegram
أعلنت السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، أنه تم إجلاء 1539 من المواطنين المصريين المتواجدين في السودان حتى الآن.
وقالت الخارجية المصرية في بيان إنه "تم اليوم إجلاء 446 مواطناً بالسودان عبر الإجلاء البري و189 آخرين بالإضافة إلى مواطن سوداني في حالة صحية حرجة من خلال الإجلاء الجوي".
وأضاف البيان أن ذلك تم بالتنسيق مع السلطات السودانية.
وأوضح البيان أن عدد من تم إجلاؤهم حتى الآن 1539 مواطناً.
كما أشار البيان إلى أنه جارى العمل علي إجلاء عدد من المصريين وعائلاتهم من إحدي المطارات القريبة من الخرطوم، فور تحسن الأوضاع الأمنية هناك.
الدخان يتصاعد في الخرطوم ، السودان ، 15 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
مصر تعلن مقتل مساعد الملحق الإداري بسفارتها في السودان خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة
أمس, 20:09 GMT
وتأتي هذه التطورات في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ 11، دون أي بوادر لحل قريب.
ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية برا وبحرا وجوا.
كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/نيسان بين الجيش وقوات الدعم السريع بمقتل 460 شخصا وإصابة 4630 آخرين، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий РФ в подвалах комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:19 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للاشتباكات في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو12:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала