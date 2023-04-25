https://sputnikarabic.ae/20230425/مصر-تجلي-1539-من-مواطنيها-المتواجدين-في-السودان-حتى-الآن-1076283505.html
مصر تجلي 1539 من مواطنيها المتواجدين في السودان حتى الآن
مصر تجلي 1539 من مواطنيها المتواجدين في السودان حتى الآن
أعلنت السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، أنه تم إجلاء 1539 من المواطنين المصريين المتواجدين في السودان حتى الآن. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T17:20+0000
2023-04-25T17:20+0000
2023-04-25T21:02+0000
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وقالت الخارجية المصرية في بيان إنه "تم اليوم إجلاء 446 مواطناً بالسودان عبر الإجلاء البري و189 آخرين بالإضافة إلى مواطن سوداني في حالة صحية حرجة من خلال الإجلاء الجوي".وأضاف البيان أن ذلك تم بالتنسيق مع السلطات السودانية. وأوضح البيان أن عدد من تم إجلاؤهم حتى الآن 1539 مواطناً.كما أشار البيان إلى أنه جارى العمل علي إجلاء عدد من المصريين وعائلاتهم من إحدي المطارات القريبة من الخرطوم، فور تحسن الأوضاع الأمنية هناك.وتأتي هذه التطورات في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ 11، دون أي بوادر لحل قريب.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/نيسان بين الجيش وقوات الدعم السريع بمقتل 460 شخصا وإصابة 4630 آخرين، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
https://sputnikarabic.ae/20230424/الخارجية-المصرية-تؤكد-مقتل-محمد-الغراوي-مساعد-الملحق-الإداري-بالسفارة-المصرية-في-الخرطوم-1076244204.html
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مصر, أخبار مصر الآن, وزارة الخارجية المصرية, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, وزارة الخارجية المصرية, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي, الأخبار
مصر تجلي 1539 من مواطنيها المتواجدين في السودان حتى الآن
17:20 GMT 25.04.2023 (تم التحديث: 21:02 GMT 25.04.2023) تابعنا عبر
أعلنت السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، أنه تم إجلاء 1539 من المواطنين المصريين المتواجدين في السودان حتى الآن.
وقالت الخارجية المصرية
في بيان إنه "تم اليوم إجلاء 446 مواطناً بالسودان عبر الإجلاء البري و189 آخرين بالإضافة إلى مواطن سوداني في حالة صحية حرجة من خلال الإجلاء الجوي".
وأضاف البيان أن ذلك تم بالتنسيق مع السلطات السودانية.
وأوضح البيان أن عدد من تم إجلاؤهم حتى الآن 1539 مواطناً.
كما أشار البيان إلى أنه جارى العمل علي إجلاء عدد من المصريين وعائلاتهم من إحدي المطارات القريبة من الخرطوم، فور تحسن الأوضاع الأمنية هناك.
وتأتي هذه التطورات في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان
يومه الـ 11، دون أي بوادر لحل قريب.
ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية برا وبحرا وجوا.
كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/نيسان بين الجيش وقوات الدعم السريع
بمقتل 460 شخصا وإصابة 4630 آخرين، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.