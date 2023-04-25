https://sputnikarabic.ae/20230425/وزراء-دفاع-حلف-الناتو-يتجمعون-في-بروكسل-يوم-10-مايو-1076247213.html
وزراء دفاع حلف الناتو يتجمعون في بروكسل 10 مايو المقبل
وزراء دفاع حلف الناتو يتجمعون في بروكسل 10 مايو المقبل
قال حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الثلاثاء، إن وزراء الدفاع سيجتمعون في بروكسل في 10 مايو/آيار، وذلك في اجتماع لجنة الدفاع في الحلف. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T00:41+0000
2023-04-25T00:41+0000
2023-04-25T00:46+0000
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موسكو- سبوتنيك. وجاء في البيان: "سيجتمع وزراء الدفاع بشكل شخصي في مقر الناتو في بروكسل في 10 مايو/آيار 2023 في اجتماع اللجنة العسكرية لحلف الناتو القادم".وأمس الإثنين، عقد وزراء دفاع الناتو اجتماعًا افتراضيًا للجنة العسكرية في الناتو لمناقشة العمل على التخطيط العسكري للدفاع الجماعي.
https://sputnikarabic.ae/20230424/الكرملين-الناتو-ليس-أداة-سلام-بل-أداة-للمواجهة-1076240075.html
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الناتو, بروكسل, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
الناتو, بروكسل, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
وزراء دفاع حلف الناتو يتجمعون في بروكسل 10 مايو المقبل
00:41 GMT 25.04.2023 (تم التحديث: 00:46 GMT 25.04.2023) تابعنا عبر
قال حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الثلاثاء، إن وزراء الدفاع سيجتمعون في بروكسل في 10 مايو/آيار، وذلك في اجتماع لجنة الدفاع في الحلف.