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وزير الدفاع الصيني يحضر اجتماع وزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون
وزير الدفاع الصيني يحضر اجتماع وزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون
ذكرت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الدفاع الصيني، لي شانغ فو، سيشارك في اجتماع وزراء الدفاع لدول منظمة شنغهاي للتعاون في نيودلهي في 27-28... 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T03:19+0000
2023-04-25T03:25+0000
منظمة شنغهاي للتعاون
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وقالت الوزارة في بيان نشرته على حسابها الرسمي على موقع WeChat: "سيشارك عضو مجلس الدولة ووزير الدفاع لجمهورية الصين الشعبية، لي شانغ فو، من 27 إلى 28 أبريل/نيسان، في اجتماع وزراء الدفاع لدول منظمة شنغهاي للتعاون في نيودلهي بالهند".وأشار البيان إلى أن لي شانغ فو سيتحدث في المؤتمر وسيلتقي برؤساء وفود الدول المشاركة لتبادل وجهات النظر حول الأوضاع الدولية والإقليمية والتعاون في مجال الدفاع والأمن وغيرها من المسائل.وتأسست منظمة "شنغهاي" عام 2001، بين روسيا والصين ودول الرابطة المستقلة في وسط آسيا، وتوسعت لتضم الهند وباكستان، والعام الماضي وقعّت إيران وثائق العضوية الكاملة في المنظمة.وتركز منظمة "شنغهاي" منذ تأسيسها على قضايا الأمن الإقليمي ومحاربة الإرهاب والطائفية، إضافةً إلى قضايا التنمية.وحصلت المنظمة على صفة "مراقب" في الأمم المتحدة منذ عام 2005، وفي 2010، تم توقيع إعلان للتعاون المشترك بينهما، إضافةً إلى تأسيس شراكات في العديد من المجالات.
https://sputnikarabic.ae/20230425/وزراء-دفاع-حلف-الناتو-يتجمعون-في-بروكسل-يوم-10-مايو-1076247213.html
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منظمة شنغهاي للتعاون, الصين, العالم, روسيا, أخبار الهند اليوم
منظمة شنغهاي للتعاون, الصين, العالم, روسيا, أخبار الهند اليوم

وزير الدفاع الصيني يحضر اجتماع وزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون

03:19 GMT 25.04.2023 (تم التحديث: 03:25 GMT 25.04.2023)
© Sputnik . Pavrl Bedniakov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الصيني لي شانغ فو خلال زيارته لموسكو
وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو خلال زيارته لموسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
© Sputnik . Pavrl Bedniakov
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ذكرت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الدفاع الصيني، لي شانغ فو، سيشارك في اجتماع وزراء الدفاع لدول منظمة شنغهاي للتعاون في نيودلهي في 27-28 أبريل/نيسان، والتي تضم بلدانًا مثل الصين وروسيا والهند وباكستان وكازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على حسابها الرسمي على موقع WeChat: "سيشارك عضو مجلس الدولة ووزير الدفاع لجمهورية الصين الشعبية، لي شانغ فو، من 27 إلى 28 أبريل/نيسان، في اجتماع وزراء الدفاع لدول منظمة شنغهاي للتعاون في نيودلهي بالهند".
شعار حلف شمال الأطلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
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00:41 GMT
وأشار البيان إلى أن لي شانغ فو سيتحدث في المؤتمر وسيلتقي برؤساء وفود الدول المشاركة لتبادل وجهات النظر حول الأوضاع الدولية والإقليمية والتعاون في مجال الدفاع والأمن وغيرها من المسائل.
وتأسست منظمة "شنغهاي" عام 2001، بين روسيا والصين ودول الرابطة المستقلة في وسط آسيا، وتوسعت لتضم الهند وباكستان، والعام الماضي وقعّت إيران وثائق العضوية الكاملة في المنظمة.
وتركز منظمة "شنغهاي" منذ تأسيسها على قضايا الأمن الإقليمي ومحاربة الإرهاب والطائفية، إضافةً إلى قضايا التنمية.
وحصلت المنظمة على صفة "مراقب" في الأمم المتحدة منذ عام 2005، وفي 2010، تم توقيع إعلان للتعاون المشترك بينهما، إضافةً إلى تأسيس شراكات في العديد من المجالات.
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