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https://sputnikarabic.ae/20230426/إعلام-أوروبا-تفشل-في-محاولة-ضرب-روسيا-1076304514.html
إعلام: أوروبا تفشل في محاولة ضرب روسيا
إعلام: أوروبا تفشل في محاولة ضرب روسيا
يخطط الاتحاد الأوروبي لزيادة كمية الطاقة المنتجة من قوة الرياح بهدف الاستغناء عن الغاز الروسي، ولكن جهدهم باء بالفشل. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T10:42+0000
2023-04-26T10:42+0000
العالم
الطاقة الشمسية
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وكانت كل من ألمانيا وبلجيكا وهولندا والدنمارك نشرت إعلانًا بشأن تسريع بناء محطات لتوليد الطاقة من الرياح، وحددت هدفًا للحصول على 65 غيغاوات بحلول عام 2030.ووعدت المملكة المتحدة بالانضمام إليها، والتي خططت بدورها لبناء مراوح هوائية لتوليد الكهرباء بطاقة تصل لـ 50غيغاوات.وبحسب وكالة بلومبرغ، أظهرت النتائج التحليلية لنشاط طاقة الرياح أن هذه الأهداف لن تتحقق.وقال رئيس قسم الطاقة الأوروبي راسموس إيربو، في "أورستد إيه / إس"، أضخم مطور لمحطات الطاقة الهوائية والبحرية في أوروبا: "أحد مخاوفي هو أننا لا نتحرك بالسرعة الكافية، ولن نحقق أهدافنا بحلول عام 2030".وتوقع محللون في "بلومبرغ إن إي إف" أنه بحلول نهاية العقد، ستتمكن الدول الأوروبية من تحقيق قدرة إجمالية تبلغ نحو 88 غيغاوات، وهو ما يمثل نحو ثلاثة أرباع الأهداف المعلنة.
https://sputnikarabic.ae/20230425/نظام-كييف-يعرض-على-الغرب-تزويده-بالغاز-الروسي-عبر-أوكرانيا-فقط---1076270505.html
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العالم, الطاقة الشمسية
العالم, الطاقة الشمسية

إعلام: أوروبا تفشل في محاولة ضرب روسيا

10:42 GMT 26.04.2023
© Sputnik . Oleg Matveev / طاقة الرياح
طاقة الرياح - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
© Sputnik . Oleg Matveev /
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يخطط الاتحاد الأوروبي لزيادة كمية الطاقة المنتجة من قوة الرياح بهدف الاستغناء عن الغاز الروسي، ولكن جهدهم باء بالفشل.
وكانت كل من ألمانيا وبلجيكا وهولندا والدنمارك نشرت إعلانًا بشأن تسريع بناء محطات لتوليد الطاقة من الرياح، وحددت هدفًا للحصول على 65 غيغاوات بحلول عام 2030.
ووعدت المملكة المتحدة بالانضمام إليها، والتي خططت بدورها لبناء مراوح هوائية لتوليد الكهرباء بطاقة تصل لـ 50غيغاوات.
وبحسب وكالة بلومبرغ، أظهرت النتائج التحليلية لنشاط طاقة الرياح أن هذه الأهداف لن تتحقق.
محطة نقل الغاز الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
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أمس, 12:47 GMT
وقال رئيس قسم الطاقة الأوروبي راسموس إيربو، في "أورستد إيه / إس"، أضخم مطور لمحطات الطاقة الهوائية والبحرية في أوروبا: "أحد مخاوفي هو أننا لا نتحرك بالسرعة الكافية، ولن نحقق أهدافنا بحلول عام 2030".
وتوقع محللون في "بلومبرغ إن إي إف" أنه بحلول نهاية العقد، ستتمكن الدول الأوروبية من تحقيق قدرة إجمالية تبلغ نحو 88 غيغاوات، وهو ما يمثل نحو ثلاثة أرباع الأهداف المعلنة.
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