https://sputnikarabic.ae/20230426/الجيش-السوداني-يتصدى-لمحاولة-قوات-الدعم-السريع-الهجوم-على-مقر-قيادة-منطقة-العاصمة-المركزية-1076319722.html
الجيش السوداني يتصدى لمحاولة قوات الدعم السريع الهجوم على مقر قيادة منطقة العاصمة المركزية
الجيش السوداني يتصدى لمحاولة قوات الدعم السريع الهجوم على مقر قيادة منطقة العاصمة المركزية
أعلن الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، تصديه لمحاولة قوات الدعم السريع الهجوم على مقر قيادة منطقة العاصمة المركزية. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T13:38+0000
2023-04-26T13:38+0000
2023-04-26T13:38+0000
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وقال الجيش السوداني، في بيان له، إن "خروقات المتمردين للهدنة المعلنة تتواصل، وذلك بمحاولة الهجوم في هذه الأثناء على مقر قيادة منطقة العاصمة المركزية، والتي ستصدهم وتكبدهم أفدح الخسائر، بعونه تعالى".وأعلنت قوات الدعم السريع في السودان، أن الجيش السوداني هاجم مواقع تمركزها في القصر الجمهوري بالمدفعية والطيران الحربي، على حد قولها.وقالت قوات الدعم السريع في بيان: "هاجم الجيش قواتنا في محيط القصر الجمهوري وأرض المعسكرات وسوبا في وقت واحد"، مضيفا أن "بيان أحمد هارون يؤكد مشاركة فلول النظام السابق في المعارك".وتسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، بمقتل 460 شخصا وإصابة 4630 آخرين، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن التوصل إلى هدنة جديدة في السودان لمدة 72 ساعة، اعتبارا من منتصف ليل الاثنين/الثلاثاء.
https://sputnikarabic.ae/20230426/الداخلية-السودانية-الدعم-السريع-تقتحم-5-سجون-بينها-كوبر-وتحرر-جميع-النزلاء-1076303891.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, المجلس السيادي في السودان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, المجلس السيادي في السودان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الجيش السوداني يتصدى لمحاولة قوات الدعم السريع الهجوم على مقر قيادة منطقة العاصمة المركزية
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أعلن الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، تصديه لمحاولة قوات الدعم السريع الهجوم على مقر قيادة منطقة العاصمة المركزية.
وقال الجيش السوداني، في بيان له، إن "خروقات المتمردين للهدنة المعلنة تتواصل، وذلك بمحاولة الهجوم في هذه الأثناء على مقر قيادة منطقة العاصمة المركزية، والتي ستصدهم وتكبدهم أفدح الخسائر، بعونه تعالى".
وأعلنت قوات الدعم السريع في السودان، أن الجيش السوداني هاجم مواقع تمركزها
في القصر الجمهوري بالمدفعية والطيران الحربي، على حد قولها.
وقالت قوات الدعم السريع في بيان: "هاجم الجيش قواتنا في محيط القصر الجمهوري وأرض المعسكرات وسوبا في وقت واحد"، مضيفا أن "بيان أحمد هارون
يؤكد مشاركة فلول النظام السابق في المعارك".
وتسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع
، بمقتل 460 شخصا وإصابة 4630 آخرين، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن التوصل إلى هدنة جديدة في السودان
لمدة 72 ساعة، اعتبارا من منتصف ليل الاثنين/الثلاثاء.