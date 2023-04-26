https://sputnikarabic.ae/20230426/الداخلية-السودانية-الدعم-السريع-تقتحم-5-سجون-بينها-كوبر-وتحرر-جميع-النزلاء-1076303891.html

الداخلية السودانية: الدعم السريع تقتحم 5 سجون بينها "كوبر" وتحرر جميع النزلاء

الداخلية السودانية: الدعم السريع تقتحم 5 سجون بينها "كوبر" وتحرر جميع النزلاء

أعلنت وزارة الداخلية السودانية، اليوم الأربعاء، أن "قوات الدعم السريع اقتحمت 5 سجون وأطلقت سراح نزلاء في الفترة من 21 إلى 24 أبريل/ نيسان الجاري". 26.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-26T10:16+0000

2023-04-26T10:16+0000

2023-04-26T10:16+0000

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وقالت الداخلية السودانية، في بيان لها، إن "قوة من الدعم السريع اقتحمت سجن كوبر مما تسبب في مقتل وجرح عدد من منسوبي إدارة السجون، واستطاعت إطلاق سراح جميع النزلاء".يأتي ذلك بعدما أكد الجيش السوداني أن "الرئيس السابق عمر البشير، لم يهرب من سجن كوبر كما أشيع أخيرا، وأنه موجود في مستشفى علياء التابع للقوات المسلحة".وقالت القوات المسلحة السودانية إن "جزءا من متهمي 30 يونيو من العسكريين كانوا محتجزين بمستشفى علياء التابع للقوات المسلحة نسبة لظروفهم الصحية وحسب توصيات الجهات الطبية بسجن كوبر قبل اندلاع التمرد، ولا يزالون بالمستشفى تحت حراسة ومسئولية الشرطة القضائية".وأوضح اليبان أن "هؤلاء المتهمين هم، عمر حسن أحمد البشير، وبكري حسن صالح، وعبد الرحيم محمد حسين، وأحمد الطيب الخنجر، ويوسف عبد الفتاح"، مضيفًا أن "هناك مدني واحد وهو علي الحاج محمد محتجز لتلقي العلاج بمستشفى أحمد قاسم بموجب توصية طبية من سلطات السجن وتقع مسئولية حراسته على الشرطة".وكانت وكالة "رويترز"، نقلت عن مصدرين في مستشفى عسكري في العاصمة السودانية، قولهما إن "الرئيس السابق عمر البشير نقل من سجن كوبر إلى المستشفى قبل اندلاع القتال العنيف في 15 أبريل/ نيسان الجاري".يأتي هذا بعد تقارير أشارت إلى هروب النزلاء من سجن كوبر في وقت سابق هذا الأسبوع، بعد هجوم شنه مسلحون. وكان البشير وبعض كبار نوابه من بين المحتجزين في هذا السجن.وأعلن أحمد هارون، المسؤول السوداني السابق في نظام الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، مساء أمس الثلاثاء، أنه غادر سجن كوبر مع مسؤولين سابقين آخرين، وأنهم سيوفرون الحماية لأنفسهم.وفي بيان صوتي بثته قناة "طيبة" التلفزيونية، دعا هارون السودانيين لمساندة القوات المسلحة، وأشار إلى استعداده والمسؤولين الآخرين للمثول أمام القضاء.وتسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان، بين الجيش وقوات الدعم السريع بمقتل 460 شخصا وإصابة 4630 آخرين، ودفعت عشرات .الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر

https://sputnikarabic.ae/20230425/الجيش-السوداني-القوات-المسلحة-لا-علاقة-لها-بأحمد-هارون-ولا-بحزبه-السياسي---1076285189.html

https://sputnikarabic.ae/20230426/الجيش-السوداني-يؤكد-أن-عمر-البشير-لا-يزال-محتجزا-في-مستشفى-عسكري-تحت-حراسة-الشرطة-القضائية-1076298353.html

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي