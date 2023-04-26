https://sputnikarabic.ae/20230426/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-15-طائرة-مسيرة-أوكرانية-في-يوم-واحد-1076286506.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 15 طائرة مسيرة أوكرانية في يوم واحد
الدفاع الجوي الروسي يسقط 15 طائرة مسيرة أوكرانية في يوم واحد
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من إسقاط 15 طائرة بدون طيار أوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T01:42+0000
2023-04-26T01:42+0000
2023-04-26T01:42+0000
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وقالت الوزارة في بيان إن "أنظمة الدفاع الجوي قد أسقطت 15 طائرة بدون طيار أوكرانية في مناطق السكني بمدن نيجدانوفكا بمقاطعة خاركوف، وكوزيموفكا، وتوبول، وليسيتشانسك في جمهورية لوغانسك الشعبية، وفاسيلييفكا، وكيريلوفكا، وتورسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوأوكرانسكويه، وباسان، وليوبيموفكا في مقاطعة زابوروجيه، وكنيز-غريغورييفكا في مقاطعة خيرسون".وأفاد البيان بأنه تم تدمير ما مجموعه 411 طائرة عسكرية أوكرانية و228 مروحية و3849 طائرة بدون طيار، و415 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و8849 دبابة وآلية مصفحة قتالية أخرى، و 1094 نظام سلاح رشاش راجم، و4655 قطعة من مدفعية الميدان والهاونات، و 9762 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة منذ بدء العملية الخاصة.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230426/الجيش-الروسى-يدمر-معقلا-للقوات-الأوكرانية-في-دونباس-1076285944.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, سلاح روسيا
الدفاع الجوي الروسي يسقط 15 طائرة مسيرة أوكرانية في يوم واحد
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من إسقاط 15 طائرة بدون طيار أوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان إن "أنظمة الدفاع الجوي قد أسقطت 15 طائرة بدون طيار أوكرانية في مناطق السكني بمدن نيجدانوفكا بمقاطعة خاركوف، وكوزيموفكا، وتوبول، وليسيتشانسك في جمهورية لوغانسك الشعبية، وفاسيلييفكا، وكيريلوفكا، وتورسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوأوكرانسكويه، وباسان، وليوبيموفكا في مقاطعة زابوروجيه، وكنيز-غريغورييفكا في مقاطعة خيرسون".
وأفاد البيان بأنه تم تدمير ما مجموعه 411 طائرة عسكرية أوكرانية و228 مروحية و3849 طائرة بدون طيار، و415 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و8849 دبابة وآلية مصفحة قتالية أخرى، و 1094 نظام سلاح رشاش راجم، و4655 قطعة من مدفعية الميدان والهاونات، و 9762 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة منذ بدء العملية الخاصة.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.