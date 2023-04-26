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الدفاع الروسية: القضاء على 15 مخربا أوكرانيا و3 قوارب ومستودع للقوات الأوكرانية في اتجاه خيرسون
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230426/الدفاع-الروسية-القضاء-على-15-مخربا-أوكرانيا-و3-قوارب-ومستودع-للقوات-الأوكرانية-في-اتجاه-خيرسون-1076286791.html
الدفاع الروسية: القضاء على 15 مخربا أوكرانيا و3 قوارب ومستودع للقوات الأوكرانية في اتجاه خيرسون
الدفاع الروسية: القضاء على 15 مخربا أوكرانيا و3 قوارب ومستودع للقوات الأوكرانية في اتجاه خيرسون
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، القضاء على 15 متسللا أوكرانيا وثلاث قوارب سريعة، ومستودع ذخيرة للمدفعية والأسلحة النارية التابعة للقوات... 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T02:32+0000
2023-04-26T02:42+0000
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وصرح رئيس مركز الإعلام الخاص بوحدات مجموعة "دنيبر" الروسية، ألكسي روليف: "في اتجاه خيرسون، دمرت الوحدات 15 عميلًا تسللوا من القوات الأوكرانية، وثلاث قوارب سريعة، وذخيرة للمدفعية والأسلحة النارية التابعة للجيش الأوكراني".وأضاف: "في بلدة "دينيبروفسكوي"، تم تدمير 15 من النشطاء القوميين الأوكرانيين، الذين كانوا جزءًا من فرقة تجسس وتخريب، وثلاث قوارب سريعة، وذخيرة للأسلحة الهاون والبنادق".كما دمرت وحدات التشكيلة الروسية أيضًا موقع تمركز مؤقت للدفاع الوطني الأوكراني، وما يصل إلى 30 جنديًا أوكرانيًا، ورادار الكشف عن البطاريات AN/TPQ-36، ومدفع هاون متنقل ومدفع "غوزديكا"، بالإضافة إلى مستودع يحتوي على ممتلكات الجيش الأوكراني".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230426/الجيش-الروسى-يدمر-معقلا-للقوات-الأوكرانية-في-دونباس-1076285944.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

الدفاع الروسية: القضاء على 15 مخربا أوكرانيا و3 قوارب ومستودع للقوات الأوكرانية في اتجاه خيرسون

02:32 GMT 26.04.2023 (تم التحديث: 02:42 GMT 26.04.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالعمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة
العمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، القضاء على 15 متسللا أوكرانيا وثلاث قوارب سريعة، ومستودع ذخيرة للمدفعية والأسلحة النارية التابعة للقوات الأوكرانية في اتجاه خيرسون.
وصرح رئيس مركز الإعلام الخاص بوحدات مجموعة "دنيبر" الروسية، ألكسي روليف: "في اتجاه خيرسون، دمرت الوحدات 15 عميلًا تسللوا من القوات الأوكرانية، وثلاث قوارب سريعة، وذخيرة للمدفعية والأسلحة النارية التابعة للجيش الأوكراني".
عسكريون من الدفاع الساحلي لأسطول البحر الأسود خلال مسابقات التأهيل بياثلون الدبابات في ميدان للتدريبات أنغارسك في شبه جزيرة القرم الروسية، 20 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسى يدمر معقلا للقوات الأوكرانية في دونباس
00:18 GMT
وأضاف: "في بلدة "دينيبروفسكوي"، تم تدمير 15 من النشطاء القوميين الأوكرانيين، الذين كانوا جزءًا من فرقة تجسس وتخريب، وثلاث قوارب سريعة، وذخيرة للأسلحة الهاون والبنادق".
كما دمرت وحدات التشكيلة الروسية أيضًا موقع تمركز مؤقت للدفاع الوطني الأوكراني، وما يصل إلى 30 جنديًا أوكرانيًا، ورادار الكشف عن البطاريات AN/TPQ-36، ومدفع هاون متنقل ومدفع "غوزديكا"، بالإضافة إلى مستودع يحتوي على ممتلكات الجيش الأوكراني".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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