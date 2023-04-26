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https://sputnikarabic.ae/20230426/الرئاسة-التركية-تنفي-تقارير-عن-إصابة-أردوغان-بنوبة-قلبية-1076343873.html
الرئاسة التركية تنفي تقارير عن إصابة أردوغان بنوبة قلبية
الرئاسة التركية تنفي تقارير عن إصابة أردوغان بنوبة قلبية
نفت الرئاسة التركي، يوم الأربعاء، الأخبار المتداولة حول إصابة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بنوبة قلبية. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T22:31+0000
2023-04-26T22:32+0000
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وأكدت الرئاسة التركية في تغريدة على تويتر: "الأخبار التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول مرور الرئيس أردوغان بنوبة قلبية ونقله إلى المستشفى لا تتوافق مع الحقيقة".وصرح نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، في تصريحات أذاعها التلفزيون، بأن حالة الرئيس الصحية جيدة، وأنه تعرض لنزلة برد خفيفة.وقد أكد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، إركان كانديمير، في وقت سابق، أن الرئيس أردوغان سيشارك في فعاليات محطة "أكويو" للطاقة النووية غداً عن طريق الفيديو، وتم تأجيل المؤتمر الانتخابي المقرر عقده غداً.وأمس الأربعاء، تخلف الرئيس التركي عن حضور بعض فعاليات الحملة الانتخابية بناءً على نصيحة الأطباء، وفي اليوم السابق، أجرى مقابلة مباشرة مع قنوات تلفزيونية محلية، قبل أن يتوقف فجأة ويعود مجدداً بعد فترة ليعلن أنه تعرض للإصابة بنزلة معوية. وتعهد رئيس الدولة بالعودة للمشاركة في الحملة الانتخابية يوم الخميس.
https://sputnikarabic.ae/20230426/بسبب-وعكة-صحية-أردوغان-يلغي-أنشطته-الانتخابية-1076341392.html
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الرئاسة التركية تنفي تقارير عن إصابة أردوغان بنوبة قلبية

22:31 GMT 26.04.2023 (تم التحديث: 22:32 GMT 26.04.2023)
© AFP 2023 / THOMAS PETERرجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
© AFP 2023 / THOMAS PETER
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نفت الرئاسة التركي، يوم الأربعاء، الأخبار المتداولة حول إصابة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بنوبة قلبية.
وأكدت الرئاسة التركية في تغريدة على تويتر: "الأخبار التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول مرور الرئيس أردوغان بنوبة قلبية ونقله إلى المستشفى لا تتوافق مع الحقيقة".
16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
بسبب وعكة صحية... أردوغان يلغي أنشطته الانتخابية
20:00 GMT
وصرح نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، في تصريحات أذاعها التلفزيون، بأن حالة الرئيس الصحية جيدة، وأنه تعرض لنزلة برد خفيفة.
وقد أكد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، إركان كانديمير، في وقت سابق، أن الرئيس أردوغان سيشارك في فعاليات محطة "أكويو" للطاقة النووية غداً عن طريق الفيديو، وتم تأجيل المؤتمر الانتخابي المقرر عقده غداً.
وأمس الأربعاء، تخلف الرئيس التركي عن حضور بعض فعاليات الحملة الانتخابية بناءً على نصيحة الأطباء، وفي اليوم السابق، أجرى مقابلة مباشرة مع قنوات تلفزيونية محلية، قبل أن يتوقف فجأة ويعود مجدداً بعد فترة ليعلن أنه تعرض للإصابة بنزلة معوية. وتعهد رئيس الدولة بالعودة للمشاركة في الحملة الانتخابية يوم الخميس.
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