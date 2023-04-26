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https://sputnikarabic.ae/20230426/بسبب-وعكة-صحية-أردوغان-يلغي-أنشطته-الانتخابية-1076341392.html
بسبب وعكة صحية... أردوغان يلغي أنشطته الانتخابية
بسبب وعكة صحية... أردوغان يلغي أنشطته الانتخابية
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلغاء أنشطته الانتخابية المقررة اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، بسبب إصابته بإنفلونزا المعدة، وذلك قبل أقل من ثلاثة أسابيع من... 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T20:00+0000
2023-04-26T20:07+0000
رجب طيب أردوغان
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كتب الرئيس التركي، البالغ من العمر 69 عاما، في حسابه الرسمي على "تويتر": "اليوم سأرتاح في المنزل بناءً على نصيحة أطبائنا".وتابع أردوغان: "بإذن الله نواصل برنامجنا ابتداءً من الغد. سنواصل العمل لتحقيق أهداف أمتنا الحبيبة".وفي وقت لاحق اليوم، قال إركان كانديمير، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، إن أردوغان بعد أن ألغى بالفعل اجتماعات يوم الأربعاء، ألغى برنامجه ليوم الخميس.وأمس الثلاثاء، قطع الرئيس التركي مقابلة تلفزيونية مباشرة قبل أن يعود ليعتذر، كاشفا عن إصابته بإنفلونزا المعدة.قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن صحة الرئيس رجب طيب أردوغان على ما يرام.ويخوض الرئيس التركي حملة انتخابية نشطة، في محاولة للفوز بانتخابات رئاسية وتشريعية في 14 أيار/ مايو المقبل، يبدو أن نتائجها غير محسومة.
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن

بسبب وعكة صحية... أردوغان يلغي أنشطته الانتخابية

20:00 GMT 26.04.2023 (تم التحديث: 20:07 GMT 26.04.2023)
© Sputnik . Sergei Bobylev  / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة.
16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
© Sputnik . Sergei Bobylev
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أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلغاء أنشطته الانتخابية المقررة اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، بسبب إصابته بإنفلونزا المعدة، وذلك قبل أقل من ثلاثة أسابيع من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
كتب الرئيس التركي، البالغ من العمر 69 عاما، في حسابه الرسمي على "تويتر": "اليوم سأرتاح في المنزل بناءً على نصيحة أطبائنا".
وتابع أردوغان: "بإذن الله نواصل برنامجنا ابتداءً من الغد. سنواصل العمل لتحقيق أهداف أمتنا الحبيبة".
وفي وقت لاحق اليوم، قال إركان كانديمير، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، إن أردوغان بعد أن ألغى بالفعل اجتماعات يوم الأربعاء، ألغى برنامجه ليوم الخميس.
وأمس الثلاثاء، قطع الرئيس التركي مقابلة تلفزيونية مباشرة قبل أن يعود ليعتذر، كاشفا عن إصابته بإنفلونزا المعدة.
قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن صحة الرئيس رجب طيب أردوغان على ما يرام.
ويخوض الرئيس التركي حملة انتخابية نشطة، في محاولة للفوز بانتخابات رئاسية وتشريعية في 14 أيار/ مايو المقبل، يبدو أن نتائجها غير محسومة.
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