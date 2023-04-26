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القوات الأوكرانية تطلق 20 صاروخا على دونيتسك
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230426/القوات-الأوكرانية-تطلق-20-صاروخا-على-دونيتسك-1076288592.html
القوات الأوكرانية تطلق 20 صاروخا على دونيتسك
القوات الأوكرانية تطلق 20 صاروخا على دونيتسك
أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز التحكم والتنسيق المشترك لقضايا الجرائم العسكرية التابع لأوكرانيا، صباح اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية قامت... 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T05:26+0000
2023-04-26T05:48+0000
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وجاء في بيان الجمهورية الشعبية في قناتها على تلغرام: "تم توثيق قصف من جانب القوات المسلحة الأوكرانية على الاتجاه الآتي: الساعة 07:50 (بتوقيت موسكو) - منطقة أورلوفكا - مدينة دونيتسك (مناطق كييفسكي وكويبيشيفسكي): وتم إطلاق 20 صاروخاً من أنظمة MLRS الأمريكية المتعددة الإطلاق".وتقع منطقة كييفسكي في الجزء الشمالي من دونيتسك. ومنذ عام 2014، عندما أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية استقلالها عن كييف بعد الانقلاب الحكومي الذي وقع هناك، تعرض هذا الحي باستمرار للقصف من قبل القوات الأوكرانية.ويعتبر المطار جزءًا من طرف شمال المنطقة وقد دمر بالكامل نتيجة الاشتباكات الطويلة بين القوات الأوكرانية المحاصرة هناك والمقاتلين الذين اقتحموا مواقعهم في دونيتسك.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230426/القوات-الأوكرانية-تقصف-ياسينوفاتايا-ودونيتسك-بـ-11-قذيفة-1076287222.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

القوات الأوكرانية تطلق 20 صاروخا على دونيتسك

05:26 GMT 26.04.2023 (تم التحديث: 05:48 GMT 26.04.2023)
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورنتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
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أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز التحكم والتنسيق المشترك لقضايا الجرائم العسكرية التابع لأوكرانيا، صباح اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية قامت بإطلاق 20 صاروخًا من نظام الصواريخ المتعددة "MLRS" على مناطق كييفسكي وكويبيشيفسكي في دونيتسك.
وجاء في بيان الجمهورية الشعبية في قناتها على تلغرام: "تم توثيق قصف من جانب القوات المسلحة الأوكرانية على الاتجاه الآتي: الساعة 07:50 (بتوقيت موسكو) - منطقة أورلوفكا - مدينة دونيتسك (مناطق كييفسكي وكويبيشيفسكي): وتم إطلاق 20 صاروخاً من أنظمة MLRS الأمريكية المتعددة الإطلاق".
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية المدرسة رقم 17 في مدينة زوغريس في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف ياسينوفاتايا ودونيتسك بـ11 قذيفة
03:24 GMT
وتقع منطقة كييفسكي في الجزء الشمالي من دونيتسك. ومنذ عام 2014، عندما أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية استقلالها عن كييف بعد الانقلاب الحكومي الذي وقع هناك، تعرض هذا الحي باستمرار للقصف من قبل القوات الأوكرانية.
ويعتبر المطار جزءًا من طرف شمال المنطقة وقد دمر بالكامل نتيجة الاشتباكات الطويلة بين القوات الأوكرانية المحاصرة هناك والمقاتلين الذين اقتحموا مواقعهم في دونيتسك.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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