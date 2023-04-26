https://sputnikarabic.ae/20230426/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-36-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1076343992.html
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 36 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 36 مرة خلال اليوم الماضي
شنت القوات الأوكرانية 36 هجومًا على جمهورية دونيتسك الشعبية خلال الـ 24 ساعة الماضية، مستخدمة 201 نوعا مختلفا من الذخائر. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T22:40+0000
2023-04-26T22:40+0000
2023-04-26T22:40+0000
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وحسبما أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق المسائل المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، عبر قناتها على تليغرام: "أبلغت الممثلية خلال الـ 24 ساعة الماضية عن 36 حالة إطلاق نار من جانب القوات المسلحة الأوكرانية. في اتجاه دونيتسك، نفذ العدو 26 هجومًا باستخدام الصواريخ المتعددة الإطلاق والطائرات بدون طيار ومدفعية عيار 155 و152 ملم".وأضاف البيان: "في جورلوفسك، شن العدو 4 هجمات باستخدام مدفعية عيار 155 و152 ملم. وفي ياسينوفاتسك، شن العدو 4 هجمات باستخدام مدفعية عيار 155 و152 ملم. وفي فولنوفاخسك، شن العدو هجمتين باستخدام مدفعية عيار 155 ملم"، مشيرا إلى أنه تم إطلاق 201 نوعًا مختلفًا من الذخائر.وتعرضت مناطق ثماني مدن في الجمهورية للنيران، بما في ذلك بانتيليمونوفكا وفيرخنتوريتسكويه وياسينوفاتا ومينيرالنوي وفاسيليفكا ودونيتسك (مناطق كييفسكي وكويبيشيفسكي وكيروفسكي وبيتروفسكي) وماكييفكا (منطقة تشرفونوهفارديسكي) وأليكساندروفكا وفلاديميروفكا. وقد وردت معلومات عن إصابة ثلاثة مدنيين في منطقتي كيروفسكي وبيتروفسكي في دونيتسك.يشار إلى أن القوات الأوكرانية شنت في اليوم السابق، 26 هجومًا.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230426/القوات-الأوكرانية-تطلق-20-صاروخا-على-دونيتسك-1076288592.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 36 مرة خلال اليوم الماضي
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شنت القوات الأوكرانية 36 هجومًا على جمهورية دونيتسك الشعبية خلال الـ 24 ساعة الماضية، مستخدمة 201 نوعا مختلفا من الذخائر.
وحسبما أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق المسائل المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، عبر قناتها على تليغرام: "أبلغت الممثلية خلال الـ 24 ساعة الماضية عن 36 حالة إطلاق نار من جانب القوات المسلحة الأوكرانية. في اتجاه دونيتسك، نفذ العدو 26 هجومًا باستخدام الصواريخ المتعددة الإطلاق والطائرات بدون طيار ومدفعية عيار 155 و152 ملم".
وأضاف البيان: "في جورلوفسك، شن العدو 4 هجمات باستخدام مدفعية عيار 155 و152 ملم. وفي ياسينوفاتسك، شن العدو 4 هجمات باستخدام مدفعية عيار 155 و152 ملم. وفي فولنوفاخسك، شن العدو هجمتين باستخدام مدفعية عيار 155 ملم"، مشيرا إلى أنه تم إطلاق 201 نوعًا مختلفًا من الذخائر.
وتعرضت مناطق ثماني مدن في الجمهورية للنيران، بما في ذلك بانتيليمونوفكا وفيرخنتوريتسكويه وياسينوفاتا ومينيرالنوي وفاسيليفكا ودونيتسك (مناطق كييفسكي وكويبيشيفسكي وكيروفسكي وبيتروفسكي) وماكييفكا (منطقة تشرفونوهفارديسكي) وأليكساندروفكا وفلاديميروفكا. وقد وردت معلومات عن إصابة ثلاثة مدنيين في منطقتي كيروفسكي وبيتروفسكي في دونيتسك.
يشار إلى أن القوات الأوكرانية شنت في اليوم السابق، 26 هجومًا.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.