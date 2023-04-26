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بايدن: نسعي لتحقيق تفاهم دبلوماسي مع كوريا الشمالية
بايدن: نسعي لتحقيق تفاهم دبلوماسي مع كوريا الشمالية
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة لا تزال تسعى إلى تحقيق تقدم في التفاهم الدبلوماسي مع كوريا الشمالية. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T19:19+0000
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واشنطن - سبوتنيك. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، عقب محادثات بينهما في البيت الأبيض.وقال الرئيس الأمريكي: "لا نزال نسعى إلى تحقيق اختراق دبلوماسي جدي وجوهري مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية)، لتعزيز الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، وخفض التهديدات الناجمة عن انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومعالجة مخاوفنا المتعلقة بحقوق الإنسان في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".من جانبه، أعلن رئيس كوريا الجنوبية أن بلاده والولايات المتحدة اتفقتا على تعزيز الردع الاستراتيجي ضد "تهديدات" كوريا الشمالية، بما يشمل نشر أصول استراتيجي أمريكي في المنطقة.وقال يون سوك يول: "قررنا تعزيز الردع الممتد لبلدينا ضد التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، كي يتسنى لنا تحقيق السلام من خلال التفوق في القوة، لا سلام زائف مبني على حسن نوايا الطرف الآخر".وأضاف رئيس كوريا الجنوبية أن سيئول وواشنطن قررتا أيضًا إجراء مشاورات ثنائية فورية في حالة حدوث أي هجوم نووي كوري شمالي.
https://sputnikarabic.ae/20230426/بايدن-يبحث-مع-رئيس-كوريا-الجنوبية-الردع-النووي-1076327456.html
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الأخبار, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية
الأخبار, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية

بايدن: نسعي لتحقيق تفاهم دبلوماسي مع كوريا الشمالية

19:19 GMT 26.04.2023
© AP Photo / Susan Walshالرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
© AP Photo / Susan Walsh
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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة لا تزال تسعى إلى تحقيق تقدم في التفاهم الدبلوماسي مع كوريا الشمالية.
واشنطن - سبوتنيك. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، عقب محادثات بينهما في البيت الأبيض.
الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، مع نظيره الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
بايدن يبحث مع رئيس كوريا الجنوبية الردع النووي
15:06 GMT
وقال الرئيس الأمريكي: "لا نزال نسعى إلى تحقيق اختراق دبلوماسي جدي وجوهري مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية)، لتعزيز الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، وخفض التهديدات الناجمة عن انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومعالجة مخاوفنا المتعلقة بحقوق الإنسان في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".
من جانبه، أعلن رئيس كوريا الجنوبية أن بلاده والولايات المتحدة اتفقتا على تعزيز الردع الاستراتيجي ضد "تهديدات" كوريا الشمالية، بما يشمل نشر أصول استراتيجي أمريكي في المنطقة.
وقال يون سوك يول: "قررنا تعزيز الردع الممتد لبلدينا ضد التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، كي يتسنى لنا تحقيق السلام من خلال التفوق في القوة، لا سلام زائف مبني على حسن نوايا الطرف الآخر".
وأضاف رئيس كوريا الجنوبية أن سيئول وواشنطن قررتا أيضًا إجراء مشاورات ثنائية فورية في حالة حدوث أي هجوم نووي كوري شمالي.
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