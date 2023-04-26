https://sputnikarabic.ae/20230426/حاكم-ولاية-فلوريدا-الأمريكية-يدعو-إلى-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-1076287875.html
حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية يدعو إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا
حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية يدعو إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا
دعا المرشح الرئاسي الجمهوري المحتمل وحاكم ولاية فلوريدا الأمريكية رون ديسانتيس، إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T04:51+0000
2023-04-26T04:51+0000
2023-04-26T04:56+0000
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موسكو - سبوتنيك. وشدد السياسي الأمريكي، في مقابلة مع صحيفة "نيكاي آسيا" اليابانية، على أن أمد النزاع في أوكرانيا، قد يمتد لفترة طويلة.وقال ديسانتيس: "لا أحد يرغب في أن ينتهي به الأمر إلى موقف مثل معركة فردان (معركة بين القوات الفرنسية والألمانية خلال الحرب العالمية الأولى) حيث وقعت خسائر فادحة وتكاليف باهظة وفي النهاية دخول مأزق لا مخرج منه. هناك مصلحة للجميع في محاولة الوصول إلى نقطة يمكن فيها تحقيق وقف إطلاق النار".وخلال ذلك، أشار ديسانتيس إلى أنه يجب على الأوروبيين أن يكونوا أكثر نشاطا في القضية الأوكرانية، مضيفا: "هناك من يفعل شيئا...لكن ألمانيا لا تفعل أي شيء".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملةً تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230426/الدفاع-الروسية-القضاء-على-15-مخربا-أوكرانيا-و3-قوارب-ومستودع-للقوات-الأوكرانية-في-اتجاه-خيرسون-1076286791.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية يدعو إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا
04:51 GMT 26.04.2023 (تم التحديث: 04:56 GMT 26.04.2023) تابعنا عبر
دعا المرشح الرئاسي الجمهوري المحتمل وحاكم ولاية فلوريدا الأمريكية رون ديسانتيس، إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك
. وشدد السياسي الأمريكي، في مقابلة مع صحيفة "نيكاي آسيا" اليابانية، على أن أمد النزاع في أوكرانيا، قد يمتد لفترة طويلة.
وقال ديسانتيس: "لا أحد يرغب في أن ينتهي به الأمر إلى موقف مثل معركة فردان (معركة بين القوات الفرنسية والألمانية خلال الحرب العالمية الأولى) حيث وقعت خسائر فادحة وتكاليف باهظة وفي النهاية دخول مأزق لا مخرج منه. هناك مصلحة للجميع في محاولة الوصول إلى نقطة يمكن فيها تحقيق وقف إطلاق النار".
وخلال ذلك، أشار ديسانتيس إلى أنه يجب على الأوروبيين أن يكونوا أكثر نشاطا في القضية الأوكرانية، مضيفا: "هناك من يفعل شيئا...لكن ألمانيا لا تفعل أي شيء".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملةً تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.