https://sputnikarabic.ae/20230426/رئيس-كوريا-الجنوبية-يعلن-نصب-أسلحة-أمريكية-على-أراضي-بلاده-1076340682.html
رئيس كوريا الجنوبية يعلن نصب أسلحة أمريكية على أراضي بلاده
رئيس كوريا الجنوبية يعلن نصب أسلحة أمريكية على أراضي بلاده
أعلن رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، عقب اجتماعه مع نظيره الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستنشر أسلحة استراتيجية في شبه الجزيرة الكورية بطريقة "دائمة... 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T19:31+0000
2023-04-26T19:31+0000
2023-04-26T19:31+0000
كوريا الجنوبية
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال سوك سول، في مؤتمر صحفي مشترك في حديقة البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن "نشر القدرات الاستراتيجية الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية سيكون عملية مستمرة وروتينية".واصطف حرس الشرف العسكري ومئات الضيوف خارج البيت الأبيض، حيث وصل رئيس كوريا الجنوبية وزوجته، كيم كيون هي، بحسب "فرانس برس".ومن المقرر أن يعلن الجانبان عن درع نووي أمريكي معزز لحليف واشنطن الحيوي في مواجهة كوريا الشمالية.
https://sputnikarabic.ae/20230416/جيش-كوريا-الجنوبية-يستخدم-طلقات-تحذيرية-ضد-زورق-كوري-شمالي-1075983619.html
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كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية
رئيس كوريا الجنوبية يعلن نصب أسلحة أمريكية على أراضي بلاده
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أعلن رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، عقب اجتماعه مع نظيره الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستنشر أسلحة استراتيجية في شبه الجزيرة الكورية بطريقة "دائمة وروتينية".
وقال سوك سول، في مؤتمر صحفي مشترك في حديقة البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن "نشر القدرات الاستراتيجية الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية سيكون عملية مستمرة وروتينية".
واستقبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نظيره الكوري الجنوبي، يون سوك يول، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، في زيارة في البيت الأبيض.
واصطف حرس الشرف العسكري ومئات الضيوف خارج البيت الأبيض، حيث وصل رئيس كوريا الجنوبية وزوجته، كيم كيون هي، بحسب "فرانس برس".
وينتظر أن تشهد الزيارة، التي تستمر لمدة يوم، مراسم وموكبا فخما ومناقشات جيوستراتيجية بعيدة المدى.
ومن المقرر
أن يعلن الجانبان عن درع نووي أمريكي معزز لحليف واشنطن الحيوي في مواجهة كوريا الشمالية.