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سفير فرنسا في المغرب: ابني مسلم وصام رمضان
سفير فرنسا في المغرب: ابني مسلم وصام رمضان
صرح السفير الفرنسي في المغرب، كريستوف لوكورتيي، بأن لشهر رمضان عنده قيمة خاصة، ليس فقط لأنه يقضيه لأول مرة في المغرب الأقصى، وإنما لأن ابنه مسلم، وصام رمضان. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T11:05+0000
2023-04-26T11:05+0000
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ونشر الحساب الرسمي لسفارة فرنسا في المغرب مقطع فيديو ظهر فيه لوكورتيي، مهنئًا المسلمين بعيد الفطر، مشيرًا إلى أن شهر رمضان له مكانة خاصة في قلبه وهو الشهر الذي صامه المسلمون وعززوا في روابطهم العائلية والاجتماعية، مقدما تمنياته الطيبة لجميع المغاربة.وأوضح السفير الفرنسي: "لهذا الشهر بالنسبة لي قيمة خاصة، أولا لأنني عشته في المغرب لأول مرة في حياتي، وأيضا لأن ابني، وهو مسلم صام رمضان، وهو متعلق جدا بشهر رمضان".وكان كريستوف لوكورتيي، قد قدم نسخة من أوراق اعتماده كسفير مفوض فوق العادة للجمهورية الفرنسية لدى الملك محمد السادس، نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.وخرج لوكورتيي بعدة تصريحات سابقة أعرب فيه عن حبه للمغرب ووده للشعب المغربي، حيث صرح في وقت سابق، بأن "المغرب بلد القلوب منذ أكثر من 45 عاما، وزرته من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب"، وأشار إلى أنه قضى جزءا كبيرا من عطلته في المغرب عندما كان أصغر سنا، وقال: "لذلك فأنا سعيد جداً بالعثور عليه والعثور على العديد من الأصدقاء". وأضاف أن هدفه هو "كتابة فصل جديد في علاقتنا القوية بالفعل، ولكنه يستحق المضي قدماً في الأشهر والسنوات المقبلة".
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العالم العربي, أخبار فرنسا , أخبار المغرب اليوم, الأخبار, رمضان, عيد الفطر
العالم العربي, أخبار فرنسا , أخبار المغرب اليوم, الأخبار, رمضان, عيد الفطر

سفير فرنسا في المغرب: ابني مسلم وصام رمضان

11:05 GMT 26.04.2023
© flickr.com / Marek Kubicaعلم المغرب
علم المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
© flickr.com / Marek Kubica
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صرح السفير الفرنسي في المغرب، كريستوف لوكورتيي، بأن لشهر رمضان عنده قيمة خاصة، ليس فقط لأنه يقضيه لأول مرة في المغرب الأقصى، وإنما لأن ابنه مسلم، وصام رمضان.
ونشر الحساب الرسمي لسفارة فرنسا في المغرب مقطع فيديو ظهر فيه لوكورتيي، مهنئًا المسلمين بعيد الفطر، مشيرًا إلى أن شهر رمضان له مكانة خاصة في قلبه وهو الشهر الذي صامه المسلمون وعززوا في روابطهم العائلية والاجتماعية، مقدما تمنياته الطيبة لجميع المغاربة.
وأوضح السفير الفرنسي: "لهذا الشهر بالنسبة لي قيمة خاصة، أولا لأنني عشته في المغرب لأول مرة في حياتي، وأيضا لأن ابني، وهو مسلم صام رمضان، وهو متعلق جدا بشهر رمضان".
وكان كريستوف لوكورتيي، قد قدم نسخة من أوراق اعتماده كسفير مفوض فوق العادة للجمهورية الفرنسية لدى الملك محمد السادس، نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وخرج لوكورتيي بعدة تصريحات سابقة أعرب فيه عن حبه للمغرب ووده للشعب المغربي، حيث صرح في وقت سابق، بأن "المغرب بلد القلوب منذ أكثر من 45 عاما، وزرته من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب"، وأشار إلى أنه قضى جزءا كبيرا من عطلته في المغرب عندما كان أصغر سنا، وقال: "لذلك فأنا سعيد جداً بالعثور عليه والعثور على العديد من الأصدقاء". وأضاف أن هدفه هو "كتابة فصل جديد في علاقتنا القوية بالفعل، ولكنه يستحق المضي قدماً في الأشهر والسنوات المقبلة".
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