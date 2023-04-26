https://sputnikarabic.ae/20230426/قائد-قوات-أخمات-الشيشانية-الهجوم-الأوكراني-المضاد-طريق-هزيمة-كييف-1076342480.html
قائد قوات "أخمات" الشيشانية: الهجوم الأوكراني المضاد طريق هزيمة كييف
قائد قوات "أخمات" الشيشانية: الهجوم الأوكراني المضاد طريق هزيمة كييف
صرح أبتي علاء الدينوف، قائد القوات الخاصة الروسية "أخمات"، ونائب قائد الفيلق الثاني للقوات الشعبية في جمهورية لوغانسك الشعبية، أنه في "حالة الهجوم المضاد،... 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T20:58+0000
2023-04-26T20:58+0000
2023-04-26T20:58+0000
روسيا
رصد عسكري
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وأضاف علاء الدينوف، على قناة "روسيا 1"، اليوم الأربعاء: "حتى لو لم يدفع الغرب كييف إلى المفاوضات، بعد هذا الهجوم المضاد، ستكون كييف عاجزة تمامًا عن جمع أي أموال من أجل شن حرب دفاعية بحتة لفترة طويلة، لأنهم سيكونون قد استهلكوا كل إمكاناتهم البشرية.وقال رئيس وزراء أوكرانيا، دينيس شميغال، في أوائل أبريل/ نيسان الجاري، إن الهجوم المضاد الأوكراني قد يبدأ في الصيف.وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن الهجوم المضاد الأوكراني كان مقررًا في 30 أبريل.
https://sputnikarabic.ae/20230426/الجيش-الروسي-يدمر-مقري-قيادة-للوحدات-الخاصة-الأوكرانية-في-خيرسون-1076313380.html
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روسيا, رصد عسكري
قائد قوات "أخمات" الشيشانية: الهجوم الأوكراني المضاد طريق هزيمة كييف
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صرح أبتي علاء الدينوف، قائد القوات الخاصة الروسية "أخمات"، ونائب قائد الفيلق الثاني للقوات الشعبية في جمهورية لوغانسك الشعبية، أنه في "حالة الهجوم المضاد، ستواجه أوكرانيا الهزيمة، لأنه بعد ذلك لن يكون لدى كييف إمكانات بشرية حتى للدفاع".
وأضاف علاء الدينوف، على قناة "روسيا 1"، اليوم الأربعاء: "حتى لو لم يدفع الغرب كييف إلى المفاوضات، بعد هذا الهجوم المضاد، ستكون كييف عاجزة تمامًا عن جمع أي أموال من أجل شن حرب دفاعية بحتة لفترة طويلة، لأنهم سيكونون قد استهلكوا كل إمكاناتهم البشرية.
بالنسبة لهم، وكذلك بالنسبة لنا، ستكون هذه معركة حاسمة، بالنسبة لنا، ستكون هذه معركة حاسمة في طريق النصر، وستكون بالنسبة لهم معركة حاسمة في طريق هزيمتهم.
أما بالنسبة لمحور لوغانسك، فإن القوات الأوكرانية ليس لديها عددا كبيرا من القوات التي تشير إلى أن العدو سيشن اليوم أو غدًا هجومًا مضادًا في قطاعنا.
وقال رئيس وزراء أوكرانيا، دينيس شميغال، في أوائل أبريل/ نيسان الجاري، إن الهجوم المضاد الأوكراني
قد يبدأ في الصيف.
وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن الهجوم المضاد الأوكراني كان مقررًا في 30 أبريل.