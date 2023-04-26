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لماذا أرسلت أمريكا سفينة حربية ثالثة إلى السودان
لماذا أرسلت أمريكا سفينة حربية ثالثة إلى السودان
أعلن مسؤول في البحرية الأمريكية إن الولايات المتحدة سترسل سفينة حربية جديدة إلى السودان. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T08:35+0000
2023-04-26T08:43+0000
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وقال المسؤول إن السفينة الحربية USNS Brunswick تتجه إلى السودان، وذلك بعد أن أكد البنتاغون أن السفينة USS Truxton موجودة بالفعل قبالة السواحل السودانية، كما أن السفينة USS Lewis B. Puller في طريقها إلى هناك.والسفينة الجديدة المرسلة من قبل أمريكا، تعتبر سفينة نقل سريعة، وتصل إلى السودان "خلال وقت قصير"، حسب المسؤول في البحرية الأمريكية. وتستطيع السفينة نقل مئات الأطنان من المعدات وعدد كبير من الأفراد.أما السفينة USS Lewis B. Puller فلا تزال حتى الآن في طريقها للسودان من بحر العرب، حيث تصل إلى هناك خلال أيام قليلة.وحسب مصادر عسكرية أمريكية، تعمل السفن الثلاث بالقرب من السودان، للمساعدة في أي عمليات إجلاء تطلبها الخارجية الأمريكية في أي وقت، وكان البنتاغون قد أعلن أن سفن البحرية الأمريكية ستكون في السودان "إذا احتجنا إلى استخدامها في دعم جهود وزارة الخارجية".ولا يزال عدد من الأمريكيين في السودان موجودين في أنحاء البلاد التي اشتدت المعارك فيها بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل/نيسان الجاري.وكان البنتاغون أكد أن إخلاء السفارة الأمريكية في الخرطوم "تم بدقة عالية"، وذلك على لسان بات رايدر، السكرتير الصحفي للبنتاغون، والذي وجّه الشكر لوزير الدفاع الأمريكي بعد أن قامت قوات عمليات خاصة بلغ عددها 100 فرد، و3 طائرات هليكوبتر بإجلاء طاقم السفارة الأمريكية خلال ساعة واحدة من أرض السودان.
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الأخبار, أخبار الشرق الأوسط, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان
الأخبار, أخبار الشرق الأوسط, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان

لماذا أرسلت أمريكا سفينة حربية ثالثة إلى السودان

08:35 GMT 26.04.2023 (تم التحديث: 08:43 GMT 26.04.2023)
© AP Photo / Ford Williams / المدمرة الأمريكية "روس"
المدمرة الأمريكية روس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
© AP Photo / Ford Williams /
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أعلن مسؤول في البحرية الأمريكية إن الولايات المتحدة سترسل سفينة حربية جديدة إلى السودان.
وقال المسؤول إن السفينة الحربية USNS Brunswick تتجه إلى السودان، وذلك بعد أن أكد البنتاغون أن السفينة USS Truxton موجودة بالفعل قبالة السواحل السودانية، كما أن السفينة USS Lewis B. Puller في طريقها إلى هناك.

وبذلك يصل عدد السفن الحربية الأمريكية التي اتجهت إلى السودان إلى 3 سفن.

والسفينة الجديدة المرسلة من قبل أمريكا، تعتبر سفينة نقل سريعة، وتصل إلى السودان "خلال وقت قصير"، حسب المسؤول في البحرية الأمريكية. وتستطيع السفينة نقل مئات الأطنان من المعدات وعدد كبير من الأفراد.
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أما السفينة USS Lewis B. Puller فلا تزال حتى الآن في طريقها للسودان من بحر العرب، حيث تصل إلى هناك خلال أيام قليلة.
وحسب مصادر عسكرية أمريكية، تعمل السفن الثلاث بالقرب من السودان، للمساعدة في أي عمليات إجلاء تطلبها الخارجية الأمريكية في أي وقت، وكان البنتاغون قد أعلن أن سفن البحرية الأمريكية ستكون في السودان "إذا احتجنا إلى استخدامها في دعم جهود وزارة الخارجية".
ولا يزال عدد من الأمريكيين في السودان موجودين في أنحاء البلاد التي اشتدت المعارك فيها بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل/نيسان الجاري.
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وكان البنتاغون أكد أن إخلاء السفارة الأمريكية في الخرطوم "تم بدقة عالية"، وذلك على لسان بات رايدر، السكرتير الصحفي للبنتاغون، والذي وجّه الشكر لوزير الدفاع الأمريكي بعد أن قامت قوات عمليات خاصة بلغ عددها 100 فرد، و3 طائرات هليكوبتر بإجلاء طاقم السفارة الأمريكية خلال ساعة واحدة من أرض السودان.
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