عربي
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230426/موسكو-تعلن-عشرة-دبلوماسيين-نرويجيين-أشخاصا-غير-مرغوب-بهم--1076325196.html
موسكو تعلن عشرة دبلوماسيين نرويجيين أشخاصا غير مرغوب بهم
موسكو تعلن عشرة دبلوماسيين نرويجيين أشخاصا غير مرغوب بهم
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، طرد 10 دبلوماسيين نرويجيين من أراضيها، واعتبارهم أشخاصا "غير مرغوب بهم". 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T14:35+0000
2023-04-26T14:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
اخبار روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0f/1048699078_0:90:3323:1959_1920x0_80_0_0_b1ec5f77182137e299666e783d21bf43.jpg
واستدعت الخارجية الروسية، السفير النرويجي، روبرت كفيلي، إلى الخارجية الروسية، وقدمت له احتجاجا شديد اللهجة فيما يتعلق بقرار أوسلو بطرد 15 دبلوماسيًا من السفارة الروسية. وتم تسليمه مذكرة تعتبر عشرة دبلوماسيين في السفارة النرويجية بالإضافة إلى الملحق العسكري، أشخاصا غير مرغوب بهم.كما أُبلغ السفير النرويجي، بأن "إجراءات أخرى ستتبع على خلفية الإجراءات غير الودية لأوسلو، بما في ذلك فرض قيود على توظيف البعثات الدبلوماسية النرويجية لموظفين معينين محليًا من المواطنين الروس".وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت وزارة الخارجية النرويجية، طرد 15 دبلوماسيًا روسيًا "غير مرغوب بهم"، لأن أنشطتهم "لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي".وأعلنت عدد من الدول الأوروبية، طرد عشرات الدبلوماسيين الروس، وإغلاق بعض القنصليات الروسية؛ وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وتأتي هذه الإجراءات، بينما تتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي انطلقت في 24 شباط/ فبراير 2022، لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح كييف، والقضاء على المجموعات النازية والقومية المتطرفة.
https://sputnikarabic.ae/20230423/زيادة-التوتر-بين-روسيا-وألمانيا-بعد-طرد-موسكو-أكثر-من-20-دبلوماسيا-ألمانيا-1076199908.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0f/1048699078_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_6cec6a23353238fa7a5bad5eaf125af9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, اخبار روسيا
روسيا, اخبار روسيا

موسكو تعلن عشرة دبلوماسيين نرويجيين أشخاصا غير مرغوب بهم

14:35 GMT 26.04.2023
© Sputnik . Anton Denisov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
© Sputnik . Anton Denisov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، طرد 10 دبلوماسيين نرويجيين من أراضيها، واعتبارهم أشخاصا "غير مرغوب بهم".
واستدعت الخارجية الروسية، السفير النرويجي، روبرت كفيلي، إلى الخارجية الروسية، وقدمت له احتجاجا شديد اللهجة فيما يتعلق بقرار أوسلو بطرد 15 دبلوماسيًا من السفارة الروسية. وتم تسليمه مذكرة تعتبر عشرة دبلوماسيين في السفارة النرويجية بالإضافة إلى الملحق العسكري، أشخاصا غير مرغوب بهم.

وصفت الخارجية الروسية، في بيان لها على موقعها، ذلك بأنه "خطوة عدائية"، وحذرت من أن طرد الدبلوماسيين النرويجيين سيتبعه "إجراءات أخرى".

زيادة التوتر بين روسيا وألمانيا بعد طرد موسكو أكثر من 20 دبلوماسيا ألمانيا.. مصر تحذر من التدخل الخارجي في الأزمة السودانية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2023
راديو
زيادة التوتر بين روسيا وألمانيا بعد طرد موسكو أكثر من 20 دبلوماسيا ألمانيا
23 أبريل, 14:03 GMT
كما أُبلغ السفير النرويجي، بأن "إجراءات أخرى ستتبع على خلفية الإجراءات غير الودية لأوسلو، بما في ذلك فرض قيود على توظيف البعثات الدبلوماسية النرويجية لموظفين معينين محليًا من المواطنين الروس".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت وزارة الخارجية النرويجية، طرد 15 دبلوماسيًا روسيًا "غير مرغوب بهم"، لأن أنشطتهم "لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي".
وأعلنت عدد من الدول الأوروبية، طرد عشرات الدبلوماسيين الروس، وإغلاق بعض القنصليات الروسية؛ وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وتأتي هذه الإجراءات، بينما تتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي انطلقت في 24 شباط/ فبراير 2022، لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح كييف، والقضاء على المجموعات النازية والقومية المتطرفة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:47 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للاشتباكات في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديوأمس, 12:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала