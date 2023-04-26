https://sputnikarabic.ae/20230426/نوفاك-روسيا-تحول-20--من-إمداداتها-النفطية-المخصصة-لأوروبا-إلى-آسيا--1076299207.html
نوفاك: روسيا تحول 20 % من إمداداتها النفطية المخصصة لأوروبا إلى آسيا
نوفاك: روسيا تحول 20 % من إمداداتها النفطية المخصصة لأوروبا إلى آسيا
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، أن روسيا أعادت توجيه نحو 20 % من إمدادات النفط لأوروبا إلى الأسواق الآسيوية، كما زادت من إمدادات... 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T09:13+0000
2023-04-26T09:13+0000
2023-04-26T09:15+0000
روسيا
العالم
اقتصاد
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وقال نوفاك، متحدثًا في ماراثون "المعرفة": "موارد الطاقة التي تم إرسالها سابقًا إلى أوروبا، تمت إعادة توجيهها إلى حد كبير لأسواق جديدة. إذا تحدثنا عن النفط، على سبيل المثال، فقد قمنا بإعادة توجيه نحو 20 % من الكميات التي تم توريدها سابقاً إلى أوروبا لأسواق أخرى، هي الهند والصين ودول أخرى".وأضاف نوفاك: "إذا تحدثنا عن الغاز، فقد قللنا هنا من حجم الشحنات، كما تمت إعادة توجيه جزء منه إلى آسيا، وعلى وجه الخصوص، زادت الشحنات إلى الصين بنحو 50% العام الماضي".وفي وقت سابق، أعلن نائب الممثل التجاري لروسيا الاتحادية في الهند، يفغيني غريفا، أن شركات النفط والغاز الهندية، مهتمة بزيادة مشترياتها من النفط الخام الروسي؛ مؤكدا أنها لا تولي أهمية للعقوبات المفروضة على موسكو.يذكر أن الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، فرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا، عقب بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، شملت حظر الصادرات النفطية وتكبيل القطاع المصرفي ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية.وارتدت آثار تلك العقوبات سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230425/مسؤول-الشركات-الهندية-تزيد-مشترياتها-من-النفط-الروسي-ولا-تولي-أهمية-للعقوبات-1076278179.html
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نوفاك: روسيا تحول 20 % من إمداداتها النفطية المخصصة لأوروبا إلى آسيا
09:13 GMT 26.04.2023 (تم التحديث: 09:15 GMT 26.04.2023) تابعنا عبر
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، أن روسيا أعادت توجيه نحو 20 % من إمدادات النفط لأوروبا إلى الأسواق الآسيوية، كما زادت من إمدادات الغاز إلى آسيا.
وقال نوفاك، متحدثًا في ماراثون "المعرفة": "موارد الطاقة التي تم إرسالها سابقًا إلى أوروبا، تمت إعادة توجيهها إلى حد كبير لأسواق جديدة. إذا تحدثنا عن النفط، على سبيل المثال، فقد قمنا بإعادة توجيه نحو 20 % من الكميات التي تم توريدها سابقاً إلى أوروبا لأسواق أخرى، هي الهند والصين ودول أخرى".
وأضاف نوفاك: "إذا تحدثنا عن الغاز، فقد قللنا هنا من حجم الشحنات، كما تمت إعادة توجيه جزء منه إلى آسيا، وعلى وجه الخصوص، زادت الشحنات إلى الصين بنحو 50% العام الماضي".
وفي وقت سابق، أعلن نائب الممثل التجاري لروسيا الاتحادية في الهند، يفغيني غريفا، أن شركات النفط والغاز الهندية، مهتمة بزيادة مشترياتها من النفط الخام الروسي؛ مؤكدا أنها لا تولي أهمية للعقوبات المفروضة على موسكو.
يذكر أن الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، فرضت عقوبات
غير مسبوقة على روسيا، عقب بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، شملت حظر الصادرات النفطية وتكبيل القطاع المصرفي ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية.
وارتدت آثار تلك العقوبات سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء
والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.