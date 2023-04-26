https://sputnikarabic.ae/20230426/وزير-الدفاع-العراقي-يلتقي-رئيس-الاستخبارات-في-الجيش-السعودي-ويبحث-التعاون-بين-البلدين-1076336932.html

وزير الدفاع العراقي يلتقي رئيس الاستخبارات في الجيش السعودي ويبحث التعاون بين البلدين

وزير الدفاع العراقي يلتقي رئيس الاستخبارات في الجيش السعودي ويبحث التعاون بين البلدين

بحث وزير الدفاع العراقي، ثابت محمد سعيد العباسي، اليوم الأربعاء، مع رئيس هيئة الاستخبارات في الجيش السعودي، اللواء الطيار الركن حسام بن عبدالله بن فهد الدامر،... 26.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-26T17:17+0000

2023-04-26T17:17+0000

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، عن بيان لوزارة الدفاع العراقية، أن "وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، استقبل في مكتبه في مقر الوزارة، رئيس هيئة الاستخبارات في القوات المسلحة السعودية، اللواء الطيار الركن حسام بن عبدالله بن فهد الدامر، والوفد المرافق له".وأكد بيان الدفاع العراقية أنه جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجيشين العراقي والسعودي، خاصة في مجال تبادل المعلومات الاستخبارية بين الدولتين، والتي تسهم في القضاء على الخلايا الإرهابية التي قد تعكر الأجواء الآمنة في العراق والمملكة.وفي الخامس عشر من الشهر الجاري، استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، في جدة، حيث أشار بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحلبوسي، أن اللقاء "استعرض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه في مختلف المجالات".وفي الشهر الماضي، تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بحثا فيه مواصلة التعاون المتبادل في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية.وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، جرى خلال الاتصال "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".وأضاف البيان أنه تم "التأكيد على مواصلة التعاون المتبادل، في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والاستثمارية، ضمن إطار مجلس التنسيق العراقي السعودي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العلاقات، وتحقيق مصالح شعبي البلدين وتطلعاتهما للمزيد من الاستقرار والتنمية".

https://sputnikarabic.ae/20230415/ولي-العهد-السعودي-يبحث-مع-رئيس-مجلس-النواب-العراقي-في-جدة-العلاقات-بين-البلدين-1075941304.html

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