https://sputnikarabic.ae/20230426/122-مليار-دولار-أرباح-تركيا-من-الصناعات-الدفاعية-في-عام-2022-1076330927.html
12.2 مليار دولار أرباح تركيا من الصناعات الدفاعية في عام 2022
12.2 مليار دولار أرباح تركيا من الصناعات الدفاعية في عام 2022
أعلنت تركيا أن إجمالي أرباحها من قطاع الصناعات الدفاعية خلال عام 2022 بلغت 12.2 مليار دولار. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T16:23+0000
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جاءت هذه الإحصاءات في تقرير صادر، اليوم الأربعاء، عن إسماعيل دمير، رئيس إدارة الصناعات الدفاعية بشأن أداء القطاع في العام الماضي، بحسب وكالة "الأناضول".وقال المسؤول التركي إن هناك زيادة 20% في إجمالي الأرباح خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021.وذكر أن العام الماضي شهد تحقيق نمو في الصناعات الدفاعية بواقع 12 ضعفا مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عقدين.وأوضح دمير أن نفقات البحث والتطوير في 2022 بلغت مليارين و61 مليون دولار بزيادة 26% مقارنة بعام 2021.وأشار إلى أن نفقات البحث والتطوير خلال العام الماضي زادت 40 ضعفا مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عقدين.وأكد أن بلاده ستواصل بناء صناعة الدفاع بهدف الوصول إلى العالمية عبر تعزيز البنية التحتية الصناعية العالية.
https://sputnikarabic.ae/20230424/الدفاع-التركية-عقد-اجتماع-وزراء-دفاع-تركيا-وروسيا-وسوريا-وإيران-يوم-الثلاثاء-في-موسكو-1076211646.html
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أخبار تركيا اليوم, الجيش التركي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, الجيش التركي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
12.2 مليار دولار أرباح تركيا من الصناعات الدفاعية في عام 2022
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أعلنت تركيا أن إجمالي أرباحها من قطاع الصناعات الدفاعية خلال عام 2022 بلغت 12.2 مليار دولار.
جاءت هذه الإحصاءات في تقرير صادر، اليوم الأربعاء، عن إسماعيل دمير، رئيس إدارة الصناعات الدفاعية بشأن أداء القطاع في العام الماضي، بحسب وكالة
"الأناضول".
وقال المسؤول التركي إن هناك زيادة 20% في إجمالي الأرباح خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021.
وذكر أن العام الماضي شهد تحقيق نمو في الصناعات الدفاعية
بواقع 12 ضعفا مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عقدين.
وأوضح دمير أن نفقات البحث والتطوير في 2022 بلغت مليارين و61 مليون دولار بزيادة 26% مقارنة بعام 2021.
وأشار إلى أن نفقات البحث والتطوير خلال العام الماضي زادت 40 ضعفا مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عقدين.
وأكد أن بلاده ستواصل بناء صناعة الدفاع بهدف الوصول إلى العالمية عبر تعزيز البنية التحتية الصناعية العالية.