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https://sputnikarabic.ae/20230427/إدراج-اسم-بيليه-في-قاموس-اللغة-البرتغالية-1076364816.html
إدراج اسم بيليه في قاموس اللغة البرتغالية
إدراج اسم بيليه في قاموس اللغة البرتغالية
أُدرج اسم أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، الذي توفي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في قاموس الأسماء الشائعة للغة البرتغالية الذي يتضمن 167 ألف كلمة. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T10:55+0000
2023-04-27T10:55+0000
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وأعلنت شركة "ميتشيلز"، التي تقدم قواميس لغة برتغالية بالاسم نفسه في البرازيل، جمع 125 ألف توقيع عن إضافة كلمة "بيليه" في القاموس لتعني "الأفضل أو الفريد من نوعه لوصف أي شخص".وقالت: صنعنا التاريخ اليوم سويا بإضافة اسم ملك كرة القدم في قاموس اللغة البرتغالية؛ بيليه بات يعني "الأفضل".وبدءا من الآن يمكن لـ 280 مليون متحدث باللغة البرتغالية استخدام عبارات مثل "إنه بيليه التنس" أو "إنه بيليه الفيزياء"، ضمن عبارة لغوية سليمة.وتوفي أسطورة البرازيل، الذي يحمل اسم "إديسون آرانتيس دو ناسيمنتو" المشهور ببيليه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن عمر يناهز 82 سنة.ويعد بيليه هو اللاعب الوحيد حتى الآن الذي فاز بـ3 مونديالات مع منتخب بلاده: السويد عام 1958، وتشيلي عام 1962، والمكسيك عام 1970.
https://sputnikarabic.ae/20221229/الرئيس-البرازيلي-ينعى-أسطورة-كرة-القدم-بيليه-1071752214.html
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منتخب البرازيل, أخبار البرازيل , منوعات, رياضة, البرتغال
منتخب البرازيل, أخبار البرازيل , منوعات, رياضة, البرتغال

إدراج اسم بيليه في قاموس اللغة البرتغالية

10:55 GMT 27.04.2023
© AFP 2023 / NELSON ALMEIDAأسطورة كرة القدم في البرازيل بيليه
أسطورة كرة القدم في البرازيل بيليه - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
© AFP 2023 / NELSON ALMEIDA
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أُدرج اسم أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، الذي توفي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في قاموس الأسماء الشائعة للغة البرتغالية الذي يتضمن 167 ألف كلمة.
وأعلنت شركة "ميتشيلز"، التي تقدم قواميس لغة برتغالية بالاسم نفسه في البرازيل، جمع 125 ألف توقيع عن إضافة كلمة "بيليه" في القاموس لتعني "الأفضل أو الفريد من نوعه لوصف أي شخص".
وقالت: صنعنا التاريخ اليوم سويا بإضافة اسم ملك كرة القدم في قاموس اللغة البرتغالية؛ بيليه بات يعني "الأفضل".
وبدءا من الآن يمكن لـ 280 مليون متحدث باللغة البرتغالية استخدام عبارات مثل "إنه بيليه التنس" أو "إنه بيليه الفيزياء"، ضمن عبارة لغوية سليمة.
اللاعب البرازيلي بيليه - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2022
مجتمع
الرئيس البرازيلي ينعى أسطورة كرة القدم بيليه
29 ديسمبر 2022, 21:17 GMT
وتوفي أسطورة البرازيل، الذي يحمل اسم "إديسون آرانتيس دو ناسيمنتو" المشهور ببيليه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن عمر يناهز 82 سنة.
ويعد بيليه هو اللاعب الوحيد حتى الآن الذي فاز بـ3 مونديالات مع منتخب بلاده: السويد عام 1958، وتشيلي عام 1962، والمكسيك عام 1970.
الأسطورة البرازيلية بيليه - سبوتنيك عربي
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الأسطورة البرازيلية بيليه... وداعا
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30 ديسمبر 2022, 09:24 GMT
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