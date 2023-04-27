https://sputnikarabic.ae/20230427/إدراج-اسم-بيليه-في-قاموس-اللغة-البرتغالية-1076364816.html
إدراج اسم بيليه في قاموس اللغة البرتغالية
إدراج اسم بيليه في قاموس اللغة البرتغالية
أُدرج اسم أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، الذي توفي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في قاموس الأسماء الشائعة للغة البرتغالية الذي يتضمن 167 ألف كلمة. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T10:55+0000
2023-04-27T10:55+0000
2023-04-27T10:55+0000
مجتمع
منتخب البرازيل
أخبار البرازيل
منوعات
رياضة
البرتغال
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1a/1071633733_0:141:3073:1869_1920x0_80_0_0_9254b2cf8a384d2c029be0a3d383c48a.jpg
وأعلنت شركة "ميتشيلز"، التي تقدم قواميس لغة برتغالية بالاسم نفسه في البرازيل، جمع 125 ألف توقيع عن إضافة كلمة "بيليه" في القاموس لتعني "الأفضل أو الفريد من نوعه لوصف أي شخص".وقالت: صنعنا التاريخ اليوم سويا بإضافة اسم ملك كرة القدم في قاموس اللغة البرتغالية؛ بيليه بات يعني "الأفضل".وبدءا من الآن يمكن لـ 280 مليون متحدث باللغة البرتغالية استخدام عبارات مثل "إنه بيليه التنس" أو "إنه بيليه الفيزياء"، ضمن عبارة لغوية سليمة.وتوفي أسطورة البرازيل، الذي يحمل اسم "إديسون آرانتيس دو ناسيمنتو" المشهور ببيليه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن عمر يناهز 82 سنة.ويعد بيليه هو اللاعب الوحيد حتى الآن الذي فاز بـ3 مونديالات مع منتخب بلاده: السويد عام 1958، وتشيلي عام 1962، والمكسيك عام 1970.
https://sputnikarabic.ae/20221229/الرئيس-البرازيلي-ينعى-أسطورة-كرة-القدم-بيليه-1071752214.html
أخبار البرازيل
البرتغال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1a/1071633733_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_220f060f046925e0094a8da4dac368f7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منتخب البرازيل, أخبار البرازيل , منوعات, رياضة, البرتغال
منتخب البرازيل, أخبار البرازيل , منوعات, رياضة, البرتغال
إدراج اسم بيليه في قاموس اللغة البرتغالية
تابعنا عبر
أُدرج اسم أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، الذي توفي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في قاموس الأسماء الشائعة للغة البرتغالية الذي يتضمن 167 ألف كلمة.
وأعلنت شركة "ميتشيلز"، التي تقدم قواميس لغة برتغالية بالاسم نفسه في البرازيل، جمع 125 ألف توقيع عن إضافة كلمة "بيليه" في القاموس لتعني "الأفضل أو الفريد من نوعه لوصف أي شخص".
وقالت: صنعنا التاريخ اليوم سويا بإضافة اسم ملك كرة القدم في قاموس اللغة البرتغالية؛ بيليه بات يعني "الأفضل".
وبدءا من الآن يمكن لـ 280 مليون متحدث باللغة البرتغالية استخدام عبارات مثل "إنه بيليه التنس" أو "إنه بيليه الفيزياء"، ضمن عبارة لغوية سليمة.
29 ديسمبر 2022, 21:17 GMT
وتوفي أسطورة البرازيل
، الذي يحمل اسم "إديسون آرانتيس دو ناسيمنتو" المشهور ببيليه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن عمر يناهز 82 سنة.
ويعد بيليه هو اللاعب الوحيد حتى الآن الذي فاز بـ3 مونديالات مع منتخب بلاده: السويد عام 1958، وتشيلي عام 1962، والمكسيك عام 1970.