https://sputnikarabic.ae/20230427/إعلام-صيني-بكين-تصبح-وسيطا-مؤثرا-في-الأزمة-الأوكرانية-1076347263.html

إعلام صيني: بكين تصبح وسيطا مؤثرا في الأزمة الأوكرانية

إعلام صيني: بكين تصبح وسيطا مؤثرا في الأزمة الأوكرانية

وصفت وسائل الإعلام الصينية، اليوم الخميس، بكين بأنها وسيط ناجح في أزمة أوكرانيا، وذلك بعد مكالمة هاتفية بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأوكراني... 27.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-27T05:57+0000

2023-04-27T05:57+0000

2023-04-27T05:57+0000

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وقالت الصحيفة الحكومية الصينية "غلوبال تايمز" في تقرير لها، إن الصين أرسلت مبعوثًا خاصًا لدول القارة الأوراسية، بما في ذلك أوكرانيا، لتبادل الآراء بشأن الحل السياسي لأزمة أوكرانيا.وقال يو جونغ، نائب مدير قسم الدول في آسيا الوسطى وشرق أوروبا في وزارة الخارجية الصينية، للصحفيين يوم الأربعاء، إن الوفد الخاص بتسوية الأزمة الأوكرانية سيترأسه ممثل خاص للصين لشؤون آسيا الوسطى والدول الأوروبية السابق السفير الصيني في روسيا لي هوي.ووفقًا للباحث في معهد دراسات روسيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، وان شياوتشوان، فإن المكالمة الهاتفية التي تمت بمبادرة من الجانب الأوكراني تدل على أن كييف تعطي أهمية كبيرة لعلاقاته مع الصين ويعترف بالدور المهم الذي تلعبه الصين في تسوية الأزمة الأوكرانية.وقال:وأشار تسوي هونغزيان، مدير قسم الدراسات الأوروبية في معهد الدراسات الدولية الصيني، إلى أنّ الوفد الصيني المكلف بتسوية الأزمة الأوكرانية سيسمح للصين بفهم الوضع بشكل أكثر تحديدًا وشامل، مما يساعد بكين على تعزيز الحل السياسي للأزمة بشكل أفضل.وتشير الصحيفة إلى أن زيارة الممثل الخاص للحكومة الصينية يمكن أن تؤدي إلى "انفراج كبير في تسوية الأزمة الأوكرانية".وتذكر الصحيفة أن "الصين لم تلقح النار بالزيت، ولم تقدم الأسلحة لأي طرف، ولم تهاجم أي طرف، لذلك فلدى الصين قنوات حوارية مفتوحة مع كلا الجانبين"، مشيرة إلى أن الصين قد تحقق "انفراجًا كبيرًا في الحل السياسي لأزمة أوكرانيا"، بعد زيارة ممثل الحكومة الصينية.يشار إلى أن الصين قدمت، في فبراير/شباط الماضي، وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. ودعت الوثيقة إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت.ووفقاً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن العديد من بنود خطة السلام الصينية يمكن أن تشكل أساساً للتسوية، عندما يكون الغرب وكييف على استعداد لذلك.

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https://sputnikarabic.ae/20230421/موسكو-خطة-الصين-حول-أوكرانيا-قد-تكون-أساسا-لجهود-السلام-في--المستقبل-1076151317.html

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