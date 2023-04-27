https://sputnikarabic.ae/20230427/بوتين-يعد-باستثمار-ترليون-روبل-في-مجال-الطائرات-المسيرة-1076394941.html
بوتين يعد باستثمار ترليون روبل في مجال الطائرات المسيرة
بوتين يعد باستثمار ترليون روبل في مجال الطائرات المسيرة
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أنه "بالنسبة للتغييرات الهيكلية، من الضروري تطوير صناعة الطائرات دون طيار". 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T21:01+0000
2023-04-27T21:01+0000
2023-04-27T21:01+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
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وقال بوتين، خلال عرض تقديمي للمنظمات في مجال أنظمة الطائرات الجوية غير المأهولة: "إذا كنا نريد تغييرات هيكلية، ونحن نريد ذلك فعلا، فعلينا بالطبع أن نركز جهودنا جميعًا على ضمان تطور هذه الصناعة".وأوضح بوتين أن صناعة الطائرات دون طيار هي أهم مجالات تقدم روسيا، وهي واعدة للغاية، وفي المستقبل سيصل حجم الاستثمارات في هذه الصناعة إلى تريليون روبل.ودشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 1 آذار/ مارس الماضي، خط مترو جديد ضمن شبكة مترو موسكو الضخمة، مؤكدا أنه أطول خط مترو دائري في العالم.وقال الرئيس الروسي خلال مشاركته مع عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، في افتتاح "الخط الدائري الكبير" عن طريق تقنية الفيديو: "برعاية الرب... اسمح بالانطلاق".
https://sputnikarabic.ae/20230427/الكاميرات-ترصد-سلاما-عفويا-جميلا-بين-بوتين-وأردوغان-فيديو-1076380326.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, روسيا
بوتين يعد باستثمار ترليون روبل في مجال الطائرات المسيرة
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صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أنه "بالنسبة للتغييرات الهيكلية، من الضروري تطوير صناعة الطائرات دون طيار".
وقال بوتين، خلال عرض تقديمي للمنظمات في مجال أنظمة الطائرات الجوية غير المأهولة: "إذا كنا نريد تغييرات هيكلية، ونحن نريد ذلك فعلا، فعلينا بالطبع أن نركز جهودنا جميعًا على ضمان تطور هذه الصناعة".
وأوضح بوتين أن صناعة الطائرات دون طيار هي أهم مجالات تقدم روسيا، وهي واعدة للغاية، وفي المستقبل سيصل حجم الاستثمارات في هذه الصناعة إلى تريليون روبل.
من المجالات الواعدة والأهم في توجهات البلاد، لقد ألقيت للتو نظرة أنا وزملائي، ورأيت الرقم المكتوب (المبلغ المرصود)، في المستقبل القريب الملبغ 500 مليار روبل، لكنهم وافقوا على الفور معي أن هذا تقدير متحفظ للغاية.
بل في المجمل، إذا كنا جميعًا معًا وتعمل الدولة على ذلك أيضًا، فسيكون ذلك المبلغ (تريليون)، سيكون هذا هو الإجمالي... تريليون روبل.
ودشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 1 آذار/ مارس الماضي، خط مترو جديد ضمن شبكة مترو موسكو الضخمة، مؤكدا أنه أطول خط مترو دائري في العالم.
وقال الرئيس الروسي خلال مشاركته مع عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، في افتتاح "الخط الدائري الكبير"
عن طريق تقنية الفيديو: "برعاية الرب... اسمح بالانطلاق".