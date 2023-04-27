عربي
https://sputnikarabic.ae/20230427/بوتين-يعد-باستثمار-ترليون-روبل-في-مجال-الطائرات-المسيرة-1076394941.html
بوتين يعد باستثمار ترليون روبل في مجال الطائرات المسيرة
بوتين يعد باستثمار ترليون روبل في مجال الطائرات المسيرة
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أنه "بالنسبة للتغييرات الهيكلية، من الضروري تطوير صناعة الطائرات دون طيار". 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T21:01+0000
2023-04-27T21:01+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/15/1073821624_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5705ea4e90f648df7ede4e48cfebb8dd.jpg
وقال بوتين، خلال عرض تقديمي للمنظمات في مجال أنظمة الطائرات الجوية غير المأهولة: "إذا كنا نريد تغييرات هيكلية، ونحن نريد ذلك فعلا، فعلينا بالطبع أن نركز جهودنا جميعًا على ضمان تطور هذه الصناعة".وأوضح بوتين أن صناعة الطائرات دون طيار هي أهم مجالات تقدم روسيا، وهي واعدة للغاية، وفي المستقبل سيصل حجم الاستثمارات في هذه الصناعة إلى تريليون روبل.ودشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 1 آذار/ مارس الماضي، خط مترو جديد ضمن شبكة مترو موسكو الضخمة، مؤكدا أنه أطول خط مترو دائري في العالم.وقال الرئيس الروسي خلال مشاركته مع عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، في افتتاح "الخط الدائري الكبير" عن طريق تقنية الفيديو: "برعاية الرب... اسمح بالانطلاق".
https://sputnikarabic.ae/20230427/الكاميرات-ترصد-سلاما-عفويا-جميلا-بين-بوتين-وأردوغان-فيديو-1076380326.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/15/1073821624_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_0a8bce0c4e9731c9a25fdaa0fa16608d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فلاديمير بوتين, روسيا
فلاديمير بوتين, روسيا

بوتين يعد باستثمار ترليون روبل في مجال الطائرات المسيرة

21:01 GMT 27.04.2023
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أنه "بالنسبة للتغييرات الهيكلية، من الضروري تطوير صناعة الطائرات دون طيار".
وقال بوتين، خلال عرض تقديمي للمنظمات في مجال أنظمة الطائرات الجوية غير المأهولة: "إذا كنا نريد تغييرات هيكلية، ونحن نريد ذلك فعلا، فعلينا بالطبع أن نركز جهودنا جميعًا على ضمان تطور هذه الصناعة".
وأوضح بوتين أن صناعة الطائرات دون طيار هي أهم مجالات تقدم روسيا، وهي واعدة للغاية، وفي المستقبل سيصل حجم الاستثمارات في هذه الصناعة إلى تريليون روبل.

من المجالات الواعدة والأهم في توجهات البلاد، لقد ألقيت للتو نظرة أنا وزملائي، ورأيت الرقم المكتوب (المبلغ المرصود)، في المستقبل القريب الملبغ 500 مليار روبل، لكنهم وافقوا على الفور معي أن هذا تقدير متحفظ للغاية.

لقاء بوتين وأردوغان في سانت بطرسبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
الكاميرات ترصد سلاما عفويا جميلا بين بوتين وأردوغان... فيديو
15:08 GMT

بل في المجمل، إذا كنا جميعًا معًا وتعمل الدولة على ذلك أيضًا، فسيكون ذلك المبلغ (تريليون)، سيكون هذا هو الإجمالي... تريليون روبل.

ودشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 1 آذار/ مارس الماضي، خط مترو جديد ضمن شبكة مترو موسكو الضخمة، مؤكدا أنه أطول خط مترو دائري في العالم.
وقال الرئيس الروسي خلال مشاركته مع عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، في افتتاح "الخط الدائري الكبير" عن طريق تقنية الفيديو: "برعاية الرب... اسمح بالانطلاق".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:24 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو12:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала