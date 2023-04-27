https://sputnikarabic.ae/20230427/تراجع-نسبة-تأييد-بايدن-رئيسا-للولايات-المتحدة-إلى-37--1076395775.html
تراجع نسبة تأييد بايدن رئيسا للولايات المتحدة إلى 37 %
تراجع نسبة تأييد بايدن رئيسا للولايات المتحدة إلى 37 %
انخفض معدل تأييد عمل، جو بايدن، في منصب رئيس الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي بلغ 37٪، وفقًا لآخر استطلاع أُجري من قبل مؤسسة "غالوب" للدراسات. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T21:51+0000
2023-04-27T21:51+0000
2023-04-27T21:51+0000
جو بايدن
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واشنطن - سبوتنيك. وفقًا لبيانات المسح، ظل تصنيف الأداء الرئاسي لبايدن عند حوالي 40 ٪ لجميع الأشهر تقريبًا على مدار العام ونصف العام الماضي. حتى اليوم، كان الاستثناء الوحيد هو معدل تموز/يوليو من العام الماضي (38٪).ويستند أحدث تقدير لمعدل تأييد الرئيس بايدن على نتائج استطلاع تم إجراؤه بين 3 و25 نيسان/أبريل. وهكذا تزامن اليوم الأخير من الدراسة مع إعلان بايدن عن نيته الرسمية للترشح للرئاسة مرة أخرى في انتخابات عام 2024.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن نيته الترشح في عام 2024، من خلال إصدار مقطع فيديو زعم فيه أنه قضى عامه الأول في منصبه وهو يقاتل من أجل الديمقراطية الأمريكية، إلا أن "المتطرفين مؤيدي ترامب كانوا يصطفون لسحب الحريات الشخصية من الأمريكيين"، بحسب قوله.وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة بشكل عام أن معظم الديمقراطيين مستعدون لدعم بايدن، وأن معظم الجمهوريين مستعدون لدعم سلفه وخصمه السياسي الرئيسي دونالد ترامب، إذا تم ترشيح كليهما من قبل حزبيهما كمرشحين للرئاسة.وفي الوقت نفسه، وفقًا لاستطلاعات الرأي، لا يرغب معظم الأمريكيين في رؤية رئيس الدولة الحالي أو ترامب في البيت الأبيض.ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
https://sputnikarabic.ae/20230427/ترامب-ردا-على-فيديو-بايدن-الانتخابي-ميئوس-منه-وغير-كفء-بشكل-صارخ-1076385033.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
تراجع نسبة تأييد بايدن رئيسا للولايات المتحدة إلى 37 %
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انخفض معدل تأييد عمل، جو بايدن، في منصب رئيس الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي بلغ 37٪، وفقًا لآخر استطلاع أُجري من قبل مؤسسة "غالوب" للدراسات.
واشنطن - سبوتنيك
. وفقًا لبيانات المسح، ظل تصنيف الأداء الرئاسي لبايدن عند حوالي 40 ٪ لجميع الأشهر تقريبًا على مدار العام ونصف العام الماضي. حتى اليوم، كان الاستثناء الوحيد هو معدل تموز/يوليو من العام الماضي (38٪).
ويستند أحدث تقدير لمعدل تأييد الرئيس بايدن على نتائج استطلاع تم إجراؤه بين 3 و25 نيسان/أبريل. وهكذا تزامن اليوم الأخير من الدراسة مع إعلان بايدن عن نيته الرسمية للترشح للرئاسة مرة أخرى في انتخابات عام 2024.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن نيته الترشح في عام 2024
، من خلال إصدار مقطع فيديو زعم فيه أنه قضى عامه الأول في منصبه وهو يقاتل من أجل الديمقراطية الأمريكية، إلا أن "المتطرفين مؤيدي ترامب كانوا يصطفون لسحب الحريات الشخصية من الأمريكيين"، بحسب قوله.
وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة بشكل عام أن معظم الديمقراطيين مستعدون لدعم بايدن، وأن معظم الجمهوريين مستعدون لدعم سلفه وخصمه السياسي الرئيسي
دونالد ترامب، إذا تم ترشيح كليهما من قبل حزبيهما كمرشحين للرئاسة.
وفي الوقت نفسه، وفقًا لاستطلاعات الرأي، لا يرغب معظم الأمريكيين في رؤية رئيس الدولة الحالي أو ترامب في البيت الأبيض.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.