https://sputnikarabic.ae/20230427/ترامب-ردا-على-فيديو-بايدن-الانتخابي-ميئوس-منه-وغير-كفء-بشكل-صارخ-1076385033.html
ترامب ردا على فيديو بايدن الانتخابي: ميؤوس منه وغير كفء بشكل صارخ
ترامب ردا على فيديو بايدن الانتخابي: ميؤوس منه وغير كفء بشكل صارخ
رد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الخميس، على فيديو خليفته، جو بايدن، والذي يعلن فيه عن حملته لإعادة انتخابه في عام 2024. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T16:36+0000
2023-04-27T16:36+0000
2023-04-27T16:48+0000
دونالد ترامب
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وكتب ترامب في منشور عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، ساخرا أن بايدن أعلن عن حملته الرئاسية من خلال مقطع فيديو مُعد بشكل مسبق، واستغرق لإعداده 7 دقائق للحصول عليه "بشكل صحيح".وتابع ترامب: "بايدن يقول في الفيديو إنني وحملتي الانتخابية (اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى) يشكلان تهديدا للديمقراطية، لا وإنما بايدن هو الذي يشكل تهديدا للديمقراطية في أنه غير كفء بشكل كبير، وليس لديه دليل في الأساس".وأضاف الرئيس الأمريكي السابق، في منشوره، أن "أمريكا في حالة تدهور خطير، وأضلّت طريقها، ويقودها شخص ميؤوس منه".وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن نيته الترشح في عام 2024، من خلال إصدار مقطع فيديو زعم فيه أنه قضى عامه الأول في منصبه وهو يقاتل من أجل الديمقراطية الأمريكية، إلا أن "المتطرفين مؤيدي ترامب كانوا يصطفون لسحب الحريات الشخصية من الأمريكيين"، بحسب قوله.وأعلن جو بايدن رسميا، أول أمس الثلاثاء، أنه يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، في عام 2024.وأعلنت نائبة الرئيس الأمريكي الحالية، كامالا هاريس، الثلاثاء الماضي، أنها ستترشح لمنصب نائب الرئيس إلى جانب جو بايدن، في انتخابات عام 2024.وتُظهر استطلاعات الرأي الأخيرة بشكل عام أن معظم الديمقراطيين مستعدون لدعم بايدن، وأن معظم الجمهوريين مستعدون لدعم سلفه وخصمه السياسي الرئيسي دونالد ترامب، إذا تم ترشيح كليهما من قبل حزبيهما كمرشحين للرئاسة.وفي الوقت نفسه، وفقا لاستطلاعات الرأي، لا يرغب معظم الأمريكيين في رؤية رئيس الدولة الحالي أو ترامب في البيت الأبيض.ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
https://sputnikarabic.ae/20230426/بايدن-ترامب-خطر-على-الديمقراطية-1076340016.html
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دونالد ترامب, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
دونالد ترامب, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب ردا على فيديو بايدن الانتخابي: ميؤوس منه وغير كفء بشكل صارخ
16:36 GMT 27.04.2023 (تم التحديث: 16:48 GMT 27.04.2023) تابعنا عبر
رد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الخميس، على فيديو خليفته، جو بايدن، والذي يعلن فيه عن حملته لإعادة انتخابه في عام 2024.
وكتب ترامب
في منشور عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، ساخرا أن بايدن أعلن عن حملته الرئاسية من خلال مقطع فيديو مُعد بشكل مسبق، واستغرق لإعداده 7 دقائق للحصول عليه "بشكل صحيح".
وتابع ترامب: "بايدن يقول في الفيديو إنني وحملتي الانتخابية (اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى) يشكلان تهديدا للديمقراطية، لا وإنما بايدن هو الذي يشكل تهديدا للديمقراطية في أنه غير كفء بشكل كبير، وليس لديه دليل في الأساس".
وأضاف الرئيس الأمريكي السابق، في منشوره، أن "أمريكا في حالة تدهور خطير، وأضلّت طريقها، ويقودها شخص ميؤوس منه".
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن نيته الترشح في عام 2024، من خلال إصدار مقطع فيديو زعم فيه أنه قضى عامه الأول في منصبه وهو يقاتل من أجل الديمقراطية الأمريكية، إلا أن "المتطرفين مؤيدي ترامب كانوا يصطفون لسحب الحريات الشخصية من الأمريكيين"، بحسب قوله.
وأعلن جو بايدن رسميا، أول أمس الثلاثاء، أنه يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، في عام 2024.
وأعلنت نائبة الرئيس الأمريكي الحالية، كامالا هاريس، الثلاثاء الماضي، أنها ستترشح لمنصب نائب الرئيس إلى جانب جو بايدن، في انتخابات عام 2024.
وتُظهر استطلاعات الرأي الأخيرة بشكل عام أن معظم الديمقراطيين مستعدون لدعم بايدن، وأن معظم الجمهوريين مستعدون لدعم سلفه وخصمه السياسي الرئيسي
دونالد ترامب، إذا تم ترشيح كليهما من قبل حزبيهما كمرشحين للرئاسة.
وفي الوقت نفسه، وفقا لاستطلاعات الرأي، لا يرغب معظم الأمريكيين في رؤية رئيس الدولة الحالي أو ترامب في البيت الأبيض.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.