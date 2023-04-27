https://sputnikarabic.ae/20230427/شويغو-يصل-إلى-الهند-لحضور-اجتماع-وزراء-دفاع-منظمة-شنغهاي-للتعاون-1076387754.html
شويغو يصل إلى الهند لحضور اجتماع وزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون
شويغو يصل إلى الهند لحضور اجتماع وزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون
وصل وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إلى العاصمة الهندية نيو دلهي، اليوم الخميس، حيث سيعقد اجتماعا لوزراء دفاع الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون، يوم غد... 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T18:01+0000
2023-04-27T18:01+0000
2023-04-27T18:01+0000
روسيا
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
منظمة شنغهاي للتعاون
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه "من المقرر خلال الحدث، مناقشة قضايا الساعة الخاصة بالأمن الدولي والإقليمي وتعزيز التعاون في مجال الدفاع والأمن".كما يشارك في الاجتماع الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون، ومدير اللجنة التنفيذية لهيكل مكافحة الإرهاب الإقليمي لمنظمة شنغهاي للتعاون، وكذلك وزراء دفاع بيلاروسيا وإيران كدول مراقبة.وذكرت وزارة الدفاع الصينية، في 25 نيسان/ أبريل الجاري، أن وزير الدفاع الصيني، لي شانغ فو، سيشارك في اجتماع وزراء الدفاع لدول منظمة شنغهاي للتعاون في نيودلهي في 27-28 أبريل، التي تضم بلدانًا مثل الصين وروسيا والهند وباكستان وكازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان.وقالت الوزارة، في بيان نشرته على حسابها الرسمي في موقع "WeChat": "سيشارك عضو مجلس الدولة ووزير الدفاع لجمهورية الصين الشعبية، لي شانغ فو، من 27 إلى 28 أبريل، في اجتماع وزراء الدفاع لدول منظمة شنغهاي للتعاون في نيودلهي في الهند".
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, منظمة شنغهاي للتعاون
روسيا, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, منظمة شنغهاي للتعاون
شويغو يصل إلى الهند لحضور اجتماع وزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون
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وصل وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إلى العاصمة الهندية نيو دلهي، اليوم الخميس، حيث سيعقد اجتماعا لوزراء دفاع الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون، يوم غد الجمعة.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه "من المقرر خلال الحدث، مناقشة قضايا الساعة الخاصة بالأمن الدولي والإقليمي وتعزيز التعاون في مجال الدفاع والأمن".
ويشارك في الاجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون (روسيا والهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان).
كما يشارك في الاجتماع الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون، ومدير اللجنة التنفيذية لهيكل مكافحة الإرهاب الإقليمي لمنظمة شنغهاي للتعاون، وكذلك وزراء دفاع بيلاروسيا وإيران كدول مراقبة.
وذكرت وزارة الدفاع الصينية، في 25 نيسان/ أبريل الجاري، أن وزير الدفاع الصيني، لي شانغ فو، سيشارك في اجتماع وزراء الدفاع لدول منظمة شنغهاي للتعاون في نيودلهي في 27-28 أبريل، التي تضم بلدانًا مثل الصين وروسيا والهند وباكستان وكازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان.
وقالت الوزارة،
في بيان نشرته على حسابها الرسمي في موقع "WeChat": "سيشارك عضو مجلس الدولة ووزير الدفاع لجمهورية الصين الشعبية، لي شانغ فو، من 27 إلى 28 أبريل، في اجتماع وزراء الدفاع لدول منظمة شنغهاي للتعاون في نيودلهي في الهند".