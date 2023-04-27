https://sputnikarabic.ae/20230427/علماء-يصنعون-آلية-من-الليغو-تستطيع-تنمية-جلد-الإنسان-فيديو--1076360462.html

علماء يصنعون آلية من "الليغو" تستطيع تنمية جلد الإنسان... فيديو

علماء يصنعون آلية من "الليغو" تستطيع تنمية جلد الإنسان... فيديو

ليس من السهل دائما الحصول على عينات من الأنسجة البشرية لإجراء فحوصات بيولوجية. بينما يتم الحصول عليها من خلال التبرع بالأعضاء أو من الأنسجة التي تمت إزالتها... 27.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-27T09:57+0000

2023-04-27T09:57+0000

2023-04-27T10:08+0000

مجتمع

علوم

نادي الفيديو

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وليس فقط لأن هناك كمية محدودة من عينات الأنسجة البشرية. هناك أيضا توافر محدود لحجم ونوع معين من عينات الأنسجة اللازمة للعديد من المشاريع التي تجري في أي وقت من الأوقات.وقال كريس توماس، محاضر ومدير الدراسات البحثية العليا في كلية الصيدلة والعلوم الصيدلانية، في جامعة كارديف (بريطانيا) : "لهذا السبب قررنا معالجة المشكلة من خلال بناء طابعة منخفضة التكلفة وسهلة الوصول إليها وقادرة على إنشاء عينات من الأنسجة البشرية باستخدام واحدة من أكثر الألعاب شيوعًا في العالم".وبدوره يتم تحميله في الطابعة الحيوية. بمجرد أن تتم برمجتها، تقوم الطابعة الحيوية بطباعة الحبر الحيوي المحمل بالخلايا لتشكيل هياكل ثلاثية الأبعاد تهدف إلى تكرار التكوين المعقد للأنسجة البيولوجية.على عكس الخلايا الثنائية الأبعاد التي تزرع على ألواح، والتي لا يزال معظمنا يعتمد عليها في أجزاء كبيرة من بحثنا، تمكن الطابعات الحيوية العلماء من زراعة الخلايا في ثلاثة أبعاد. وهذا يكرر بشكل أفضل الهندسة المعقدة لبيولوجيا الإنسان. بمعنى آخر، تسمح تقنية الطباعة الحيوية للباحثين بعمل نماذج أكثر قابلية للمقارنة لدراسة الأنسجة السليمة والمريضة.وبحسب مجلة " sciencealert" العلمية، سيعرف أي شخص جرّب لعبة "ليغو"، أنها رخيصة ومتعددة الاستخدامات، ولكن يتم تصنيعها أيضا بدقة عالية جدا مع أجزاء موحدة التي يمكن الوصول إليها عالميا.علمنا أيضًا أن "ليغو" قد تم استخدامها بالفعل لإنشاء طابعات ثلاثية الأبعاد تقليدية. لكن ما بقي غير مؤكد هو ما إذا كان بإمكاننا أخذ الفكرة الأساسية لطابعة "ليغو" الثلاثية الأبعاد التي تطبع هياكل ثلاثية الأبعاد صلبة من البلاستيك وهندسة طباعة مادة بيولوجية ناعمة.وأضاف وأوليفر كاستل، محاضر أول في كلية الصيدلة والعلوم الصيدلانية، جامعة كارديف: "بدأنا العمل على طابعة بيولوجية عالية المواصفات وبأسعار معقولة في زاوية من معمل في مختربنا كارديف الخاص بنا باستخدام مكعبات "ليغو" وعلامتهم التجارية الفرعية الميكانيكية وجهاز برمجة "Lego Mindstorm" ومضخة معملية وهو جهاز موجود بشكل شائع في مختبرات الأبحاث".وعمل فريق متعدد التخصصات من المهندسين وعلماء الأحياء معًا لتصميم وهندسة وبناء وبرمجة الطابعة الحيوية الخاصة بنا.وليس فقط بإمكان طابعتنا الحيوية أن تزودنا بنموذج تمثيلي دقيق لجلد الإنسان فحسب، بل يمكن استخدامها أيضًا لإضافة الخلايا المريضة إلى النماذج الصحية التي ننتجها. سيمكننا ذلك من دراسة كيفية تطور أمراض الجلد وكيفية تفاعل الخلايا الصحية والمريضة. سيمكننا أيضا من معرفة كيفية تقدم الأمراض الجلدية وكيف يمكن تطوير العلاجات المحتملة.بكل بساطة، نريد أن تمكن طابعة ليغو الحيوية الباحثين من إجراء أبحاث رائدة لأن ذلك سيؤدي في النهاية إلى فهم أفضل للبيولوجيا وزيادة تحسين صحة الإنسان.

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سبوتنيك عربي

علوم, نادي الفيديو