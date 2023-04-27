https://sputnikarabic.ae/20230427/هل-تستجيب-مصر-لمطالب-صندوق-النقد-برفع-سعر-الفائدة-خبراء-يوضحون-التفاصيل-1076385271.html

هل تستجيب مصر لمطالب صندوق النقد برفع سعر الفائدة... خبراء يوضحون التفاصيل

هل تستجيب مصر لمطالب صندوق النقد برفع سعر الفائدة... خبراء يوضحون التفاصيل

طالب صندوق النقد الدولي القاهرة بالمزيد من رفع أسعار الفائدة لتحقيق الاستقرار في موجات التضخم الحالي. 27.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-27T17:12+0000

2023-04-27T17:12+0000

2023-04-27T17:12+0000

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كشف الصندوق عن فصل من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي، المرتقب إصداره من الصندوق يوم 3 مايو/ أيار المقبل، طالب فيه مصر وتونس بالمزيد من رفع أسعار الفائدة لتحقيق الاستقرار في موجات التضخم الحالي.وفق خبراء الاقتصاد، فإن القرار الأمثل في الوقت الراهن يتمثل في تثبيت سعر الفائدة، وعدم رفعها مجددًا.يرى الخبراء أن رفع سعر الفائدة الذي وصلت إليه مصر وهو 10% خلال عامين هو قياسي، وأن المزيد من الرفع لن يسهم في كبح التضخم، الذي يأتي على إثر بعض العوامل الأخرى بشكل أكبر من الإقبال على الطلب.من ناحيته، قال الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي المصري، إن صندوق النقد الدولي يرى أن البنك المركزي في مصر وتونس يحتاج إلى مواصلة المزيد من التشديد النقدي للسيطرة على التضخم، لاسيما أن أسعار الفائدة أقل من مؤشر الأسواق الناشئة والبلدان النامية، وهو ما يشير إلى أنها أقل تفاعلًا مع تطورات التضخم من نظيراتها الأخرى.وفق رؤية الصندوق فإن جهود احتواء التضخم أقل فعالية عندما لا تكون السياسة النقدية مشددة بما يكفي، بينما يستمر التضخم في النمو، حسب أبو الفتوح.يتوقع الخبير المصرفي المصري، أن القاهرة قد لا تستجيب لمطالب صندوق النقد برفع سعر الفائدة في الوقت الراهن، خصوصا أن البنك المركزي المصري قد رفع سعر الفائدة بإجمالي 10% على مدار عام خلال 5 اجتماعات أولها في 21 مارس/ آذار 2022، وآخرها في 30 مارس الماضي.يرى أبو الفتوح أن البنك المركزي سيثبت أسعار الفائدة في اجتماع مايو المقبل، نظرا لاستمراره في تقييم تأثير قرارات الرفع السابقة، في حين أن أغلب أسباب التضخم ترجع إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والإنتاج، وليست من جانب الطلب.تأثيرات سلبيةفيما يتعلق بالآثار المترتبة حال استجابة المركزي المصري لطلب الصندوق، يوضح أبو الفتوح أن رفع سعر الفائدة في دولة تعاني عجزًا في الميزان التجاري، وتستورد أغلب احتياجاتها من الخارج، يمكن أن يؤثر على الاقتصاد بشكل كبير.يترك ارتفاع تكلفة الاقتراض والاقتراض الخارجي، تأثيراته على الشركات والأفراد الذين يحتاجون إلى تمويل لأنشطتهم التجارية والشخصية، كما يضعف قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الواردات وبالتالي زيادة الأسعار.ويمكن لرفع سعر الفائدة أن يقود الى تباطؤ النمو الاقتصادي، حيث يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، ما يؤثر على نمو الاقتصاد بشكل عام.آثار إيجابيةمن جهة أخرى، يوضح أن الآثار الإيجابية لرفع سعر الفائدة، تتمثل في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بحيث يمكن للمستثمرين الحصول على عوائد أعلى على استثماراتهم.في الإطار نفسه، يقول الخبير الاقتصادي المصري، محمد أنيس، إن الاجتماعات الثلاثة الأخيرة للبنك المركزي، اتجه فيها البنك لرفع سعر الفائدة بـ 3% ثم التثبيت، وأخيرا 2%، في حين أن مصر رفعت سعر الفائدة على مدار عامين بـ 10%.يضيف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع المقبل هو القرار الأفضل، فضلا عن أن رفع سعر الفائدة لن يؤثر بأي شكل في مستوى التضخم، بل أنه يمكن أن يعيق التطور الاقتصادي.يوضح أن الوصول إلى رفع سعر الفائدة بمستوى 10% هو مستوى قياسي، لا ينبغي معه رفع سعر الفائدة في كل الأحوال بأكثر من 1% فقط لاحقا خلال العام 2023، مع الأخذ بالاعتبار أن التحكم في التضخم لا يقتصر على رفع أسعار الفائدة.عوامل أخرى مساهمة في التضخموفق أنيس، فإن عوامل أخرى تسهم في التحكم في التضخم عبر التناغم في السياسيات النقدية، بين الحكومة والمركزي، لتقليل الإنفاق والسيولة في الأسواق وضخ المزيد من العملة الأجنبية، التي تعد أهم عوامل التضخم الحالية.يذكر أن الحكومة المصرية كانت قد اتفقت مع صندوق النقد الدولي على برنامج للإصلاح الاقتصادي لمدة 46 شهرا، مدعوما بتمويل من الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار على عدة شرائح، ووافق المجلس التنفيذي للصندوق على البرنامج في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

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