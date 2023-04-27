عربي
Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230427/وزارة-الخارجية-الروسية-الغرب-يخطط-نيابة-عن-الأوكرانيين--1076357985.html
الخارجية الروسية: الغرب يخطط نيابة عن الأوكرانيين
الخارجية الروسية: الغرب يخطط نيابة عن الأوكرانيين
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن الغرب يقف وراء التخطيط العسكري الكامل في أوكرانيا، وليس التخطيط التكتيكي فقط. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T09:32+0000
2023-04-27T09:57+0000
الخارجية الروسية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070777896_0:489:1365:1257_1920x0_80_0_0_30bffbcb676968c8580b682122604b8f.jpg
وجاء في إفادة زاخاروفا: "يعلن الغربيون صراحة أنهم سيفعلون كل ما في وسعهم لضمان نجاح هجوم القوات الأوكرانية الذي أُعلن عن أنه سوف يحصل في المستقبل القريب، فهم حتى لا يخفون وقوفهم وراء كل هذا التخطيط العسكري، وليس فقط التوجيه التكتيكي الذي تحدثنا عنه مرارا وتكرار سابقا".وشددت زاخاروفا، قائلةً: "الدول الغربية تؤكد بصوت عال مشاركتها في الصراع".وكان رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال قد قال في أوائل نيسان/أبريل، إن الهجوم المضاد الأوكراني قد يبدأ في الصيف، ليعود لاحقًا فيقول سيبدأ الهجوم "قريبا". في حين ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الهجوم المضاد الأوكراني كان مقررًا في 30 نيسان.وأشار الخبراء الذين قابلتهم وكالة "سبوتنيك"، إلى أنه كان من المستحيل تصديق التصريحات المتناقضة من كييف وواشنطن وقد يكون هذا جزءًا من حملة تضليل.
https://sputnikarabic.ae/20230424/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-بولندا-تجري-تدريبات-عسكرية-ضد-عدو-افتراضي-من-الغرب-1076215620.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070777896_0:361:1365:1385_1920x0_80_0_0_12c07026af7d13dbddfa23468581075d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الخارجية الروسية
الخارجية الروسية

الخارجية الروسية: الغرب يخطط نيابة عن الأوكرانيين

09:32 GMT 27.04.2023 (تم التحديث: 09:57 GMT 27.04.2023)
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
تابعنا عبرTelegram
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن الغرب يقف وراء التخطيط العسكري الكامل في أوكرانيا، وليس التخطيط التكتيكي فقط.
وجاء في إفادة زاخاروفا: "يعلن الغربيون صراحة أنهم سيفعلون كل ما في وسعهم لضمان نجاح هجوم القوات الأوكرانية الذي أُعلن عن أنه سوف يحصل في المستقبل القريب، فهم حتى لا يخفون وقوفهم وراء كل هذا التخطيط العسكري، وليس فقط التوجيه التكتيكي الذي تحدثنا عنه مرارا وتكرار سابقا".
وشددت زاخاروفا، قائلةً: "الدول الغربية تؤكد بصوت عال مشاركتها في الصراع".
جنود من الفرقة 82 المحمولة جواً الأمريكية يتدربون مع لواء الفرقة المسلحة بالبندقية رقم 21 البولندي، نوا ديبا، بولندا، حدود روسيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الاستخبارات الخارجية الروسية: بولندا تجري تدريبات عسكرية ضد عدو افتراضي من الغرب
24 أبريل, 08:19 GMT
وكان رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال قد قال في أوائل نيسان/أبريل، إن الهجوم المضاد الأوكراني قد يبدأ في الصيف، ليعود لاحقًا فيقول سيبدأ الهجوم "قريبا". في حين ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الهجوم المضاد الأوكراني كان مقررًا في 30 نيسان.
وأشار الخبراء الذين قابلتهم وكالة "سبوتنيك"، إلى أنه كان من المستحيل تصديق التصريحات المتناقضة من كييف وواشنطن وقد يكون هذا جزءًا من حملة تضليل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала