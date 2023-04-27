https://sputnikarabic.ae/20230427/وزارة-الخارجية-الروسية-الغرب-يخطط-نيابة-عن-الأوكرانيين--1076357985.html
الخارجية الروسية: الغرب يخطط نيابة عن الأوكرانيين
الخارجية الروسية: الغرب يخطط نيابة عن الأوكرانيين
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن الغرب يقف وراء التخطيط العسكري الكامل في أوكرانيا، وليس التخطيط التكتيكي فقط. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T09:32+0000
2023-04-27T09:32+0000
2023-04-27T09:57+0000
الخارجية الروسية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وجاء في إفادة زاخاروفا: "يعلن الغربيون صراحة أنهم سيفعلون كل ما في وسعهم لضمان نجاح هجوم القوات الأوكرانية الذي أُعلن عن أنه سوف يحصل في المستقبل القريب، فهم حتى لا يخفون وقوفهم وراء كل هذا التخطيط العسكري، وليس فقط التوجيه التكتيكي الذي تحدثنا عنه مرارا وتكرار سابقا".وشددت زاخاروفا، قائلةً: "الدول الغربية تؤكد بصوت عال مشاركتها في الصراع".وكان رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال قد قال في أوائل نيسان/أبريل، إن الهجوم المضاد الأوكراني قد يبدأ في الصيف، ليعود لاحقًا فيقول سيبدأ الهجوم "قريبا". في حين ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الهجوم المضاد الأوكراني كان مقررًا في 30 نيسان.وأشار الخبراء الذين قابلتهم وكالة "سبوتنيك"، إلى أنه كان من المستحيل تصديق التصريحات المتناقضة من كييف وواشنطن وقد يكون هذا جزءًا من حملة تضليل.
https://sputnikarabic.ae/20230424/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-بولندا-تجري-تدريبات-عسكرية-ضد-عدو-افتراضي-من-الغرب-1076215620.html
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الخارجية الروسية
الخارجية الروسية: الغرب يخطط نيابة عن الأوكرانيين
09:32 GMT 27.04.2023 (تم التحديث: 09:57 GMT 27.04.2023) تابعنا عبر
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن الغرب يقف وراء التخطيط العسكري الكامل في أوكرانيا، وليس التخطيط التكتيكي فقط.
وجاء في إفادة زاخاروفا: "يعلن الغربيون صراحة أنهم سيفعلون كل ما في وسعهم لضمان نجاح هجوم القوات الأوكرانية
الذي أُعلن عن أنه سوف يحصل في المستقبل القريب، فهم حتى لا يخفون وقوفهم وراء كل هذا التخطيط العسكري، وليس فقط التوجيه التكتيكي الذي تحدثنا عنه مرارا وتكرار سابقا".
وشددت زاخاروفا، قائلة
ً: "الدول الغربية تؤكد بصوت عال مشاركتها في الصراع".
وكان رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال قد قال في أوائل نيسان/أبريل، إن الهجوم المضاد الأوكراني قد يبدأ في الصيف، ليعود لاحقًا فيقول سيبدأ الهجوم "قريبا". في حين ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الهجوم المضاد الأوكراني كان مقررًا في 30 نيسان.
وأشار الخبراء الذين قابلتهم وكالة "سبوتنيك"، إلى أنه كان من المستحيل تصديق التصريحات المتناقضة من كييف وواشنطن وقد يكون هذا جزءًا من حملة تضليل.