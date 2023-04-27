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وزير خارجية لبنان: الاتفاق بين إيران والسعودية سيكون له انعكاسات على لبنان واليمن والقضية الفلسطينية
وزير خارجية لبنان: الاتفاق بين إيران والسعودية سيكون له انعكاسات على لبنان واليمن والقضية الفلسطينية
قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب إن الاتفاق بين إيران والسعودية سيكون له انعكاسات على لبنان واليمن والقضية الفلسطينية. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T08:34+0000
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بيروت - سبوتنيك. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، اليوم الخميس.وقال بوحبيب: "بحثنا مع الوزير الإيراني الاتفاق الذي جرى في الصين بين إيران والسعودية ونتمنى أن يأتي بالخير على بلادنا".وأضاف بو حبيب أن الاتفاق بين إيران والسعودية "سيكون له انعكاسات على لبنان واليمن والقضية الفلسطينية"، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق يلعب دورًا مهمًا في إرساء السلام في المنطقة.ولفت بو حبيب خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن وزير الخارجية الإيراني عرض تقديم إيران المساعدة إلى لبنان في قطاع الكهرباء.
https://sputnikarabic.ae/20230426/عبد-اللهيان-أمن-لبنان-من-أمن-المنطقة-وإيران-1076339600.html
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار العالم الآن, الأخبار

وزير خارجية لبنان: الاتفاق بين إيران والسعودية سيكون له انعكاسات على لبنان واليمن والقضية الفلسطينية

08:34 GMT 27.04.2023 (تم التحديث: 09:06 GMT 27.04.2023)
© Sputnik . Abedal Kader Albaiوزير الخارجية اللبنانية عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021
وزير الخارجية اللبنانية عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
© Sputnik . Abedal Kader Albai
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قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب إن الاتفاق بين إيران والسعودية سيكون له انعكاسات على لبنان واليمن والقضية الفلسطينية.
بيروت - سبوتنيك. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، اليوم الخميس.
وقال بوحبيب: "بحثنا مع الوزير الإيراني الاتفاق الذي جرى في الصين بين إيران والسعودية ونتمنى أن يأتي بالخير على بلادنا".
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
عبد اللهيان: أمن لبنان من أمن المنطقة وإيران
أمس, 18:35 GMT
وأضاف بو حبيب أن الاتفاق بين إيران والسعودية "سيكون له انعكاسات على لبنان واليمن والقضية الفلسطينية"، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق يلعب دورًا مهمًا في إرساء السلام في المنطقة.
ولفت بو حبيب خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن وزير الخارجية الإيراني عرض تقديم إيران المساعدة إلى لبنان في قطاع الكهرباء.
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