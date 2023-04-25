https://sputnikarabic.ae/20230425/الخارجية-اللبنانية-تعلن-عن-عملية-إجلاء-استثنائية-لمن-تبقى-من-رعاياها-في-السودان-اليوم-أو-غدا-1076264066.html

الخارجية اللبنانية تعلن عن عملية إجلاء استثنائية لمن تبقى من رعاياها في السودان.. "اليوم أو غدا"

الخارجية اللبنانية تعلن عن عملية إجلاء استثنائية لمن تبقى من رعاياها في السودان.. "اليوم أو غدا"

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية عن عملية إجلاء استثنائية ستقوم بها اليوم الثلاثاء أو غدا الأربعاء لمن تبقى من اللبنانيين في السودان. 25.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-25T10:21+0000

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وحسب بيان نشرته الوزارة اللبنانية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، أكدت أن هذه الرحلة الاستثنائية تأتي بسبب عدم قدرة بعض اللبنانيين على الالتحاق بآخر قافلة إجلاء أول أمس الأحد.وقال البيان: "نظراً لعدم تمكن عدد محدود من اللبنانيين من الالتحاق بقافلة الإجلاء من الخرطوم التي تم تنظيمها فجر يوم الأحد الماضي، تعلن وزارة الخارجية والمغتربين أنه سيتم إستثنائياً ولمرة واحدة فقط العمل على إجلاء من تبقى من اللبنانيين، إذا سمحت الظروف الميدانية بذلك، إما يوم الثلاثاء الواقع في 25 أبريل/ نيسان 2023 أو يوم الأربعاء الواقع في 26 من الشهر نفسه كحد أقصى".وشدد البيان "على اللبنانيين الراغبين بالمغادرة التواجد قبل هذا التاريخ في فندق روتانا- الخرطوم حيث ستنطلق القافلة، آخذين بعين الاعتبار أن الظروف الميدانية قد لا تسمح بالمساعدة على تنظيم عملية إجلاء أخرى بعد الانتهاء من العملية الثانية المزمع تنفيذها".وكانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، قد أعلنت عن "تبلغها من سفيرة لبنان في السودان إجلاء الـ 52 شخصاً الذين قدموا بالأمس من الخرطوم على متن باص فجر اليوم الاثنين الواقع في 24 أبريل، من مدينة بورسودان على متن سفينة للبحرية الملكية السعودية وهم في طريقهم الآن الى مدينة جدة السعودية".وقال البيان: "لم يكن وصولهم المنتظر إلى بر الأمان ممكنا لولا مساعدة المملكة العربية السعودية، وبهذه المناسبة يتقدم وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب بخالص الشكر من قيادة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود والسفير السعودي في السودان، ومعاونيهم على كافة التسهيلات والمساعدة التي قدمتها خلية الأزمة السعودية لإجلائهم، واستقبالهم كضيوف للملكة في مدينة جدة، تمهيدا لعودتهم إلى وطنهم بالسرعة المرجوة".واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين، وبرز الخلاف في الفترة الزمنية لاندماج قوات الدعم السريع بالجيش السوداني.طالع أيضا: لبنان يكشف عن أوضاع مواطنيه في السودان

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