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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230428/إعلام-المخزون-الاحتياطي-للسلاح-الأمريكي-في-إسرائيل-تقلص-بسبب-الأزمة-الأوكرانية-1076402183.html
إعلام: المخزون الاحتياطي للسلاح الأمريكي في إسرائيل تقلص بسبب الأزمة الأوكرانية
إعلام: المخزون الاحتياطي للسلاح الأمريكي في إسرائيل تقلص بسبب الأزمة الأوكرانية
أفادت وسائل إعلام عبرية، أمس الخميس، بأن المخزون الاحتياطي للسلاح الأمريكي في إسرائيل تقلص بسبب الأزمة الأوكرانية. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T07:49+0000
2023-04-28T07:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
نفتالي بينيت
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وأكدت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، أمس الخميس، انخفاض احتياطيات الأسلحة الأمريكية الموجودة في مستودعات الأسلحة التابعة لها في إسرائيل بسبب استخدامها أو توريدها إلى أوكرانيا.ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية خروج كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة الأمريكية الموجودة في إسرائيل إلى أوكرانيا عبر ميناء أسدود على البحر المتوسط، خلال عطلة يوم السبت، حتى لا تلفت انتباه أحد من الإسرائيليين، وأن تلك الأسلحة يحق للحكومة الإسرائيلية استخدامها في حالات الطوارئ.وأوضح مصدر إسرائيلي ـ لم يكشف عنه ـ أنه تم نقل معظم تلك الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا بعد انتهاء معظم احتياطي الأسلحة لدى الغرب، وأن هذه الأسلحة والذخيرة الأمريكية قد خرجت خلال فترة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت.ونقلت الصحيفة العبرية عن مصدر أمريكي أن معنى تقليص الأسلحة والذخيرة الأمريكية في إسرائيل يشير إلى تغيير أولويات الولايات المتحدة الأمريكية على الساحة الدولية، وعدم الاهتمام بمجريات الأمور في منطقة الشرق الأوسط والالتفات والاهتمام بملفي أوكرانيا والصين معا.وأشارت إلى أن حالة من القلق والتوتر تسود الساحة العسكرية والسياسية في تل أبيب جراء هذا التقليص التسليحي الأمريكي في البلاد، خاصة في ظل توتر الوضع على أكثر من ساحة داخلية وخارجية في إسرائيل.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230428/وزير-الدفاع-الإيراني-الغرب-يسعى-وراء-حرب-استنزاف-في-أوكرانيا-1076398950.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, نفتالي بينيت
روسيا, أخبار أوكرانيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, نفتالي بينيت

إعلام: المخزون الاحتياطي للسلاح الأمريكي في إسرائيل تقلص بسبب الأزمة الأوكرانية

07:49 GMT 28.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أفادت وسائل إعلام عبرية، أمس الخميس، بأن المخزون الاحتياطي للسلاح الأمريكي في إسرائيل تقلص بسبب الأزمة الأوكرانية.
وأكدت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، أمس الخميس، انخفاض احتياطيات الأسلحة الأمريكية الموجودة في مستودعات الأسلحة التابعة لها في إسرائيل بسبب استخدامها أو توريدها إلى أوكرانيا.
منظر لساحة سفوبودا (الحرية) في أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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05:36 GMT
ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية خروج كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة الأمريكية الموجودة في إسرائيل إلى أوكرانيا عبر ميناء أسدود على البحر المتوسط، خلال عطلة يوم السبت، حتى لا تلفت انتباه أحد من الإسرائيليين، وأن تلك الأسلحة يحق للحكومة الإسرائيلية استخدامها في حالات الطوارئ.
وأوضح مصدر إسرائيلي ـ لم يكشف عنه ـ أنه تم نقل معظم تلك الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا بعد انتهاء معظم احتياطي الأسلحة لدى الغرب، وأن هذه الأسلحة والذخيرة الأمريكية قد خرجت خلال فترة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت.
ونقلت الصحيفة العبرية عن مصدر أمريكي أن معنى تقليص الأسلحة والذخيرة الأمريكية في إسرائيل يشير إلى تغيير أولويات الولايات المتحدة الأمريكية على الساحة الدولية، وعدم الاهتمام بمجريات الأمور في منطقة الشرق الأوسط والالتفات والاهتمام بملفي أوكرانيا والصين معا.
وأشارت إلى أن حالة من القلق والتوتر تسود الساحة العسكرية والسياسية في تل أبيب جراء هذا التقليص التسليحي الأمريكي في البلاد، خاصة في ظل توتر الوضع على أكثر من ساحة داخلية وخارجية في إسرائيل.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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