https://sputnikarabic.ae/20230428/إعلام-المخزون-الاحتياطي-للسلاح-الأمريكي-في-إسرائيل-تقلص-بسبب-الأزمة-الأوكرانية-1076402183.html
إعلام: المخزون الاحتياطي للسلاح الأمريكي في إسرائيل تقلص بسبب الأزمة الأوكرانية
إعلام: المخزون الاحتياطي للسلاح الأمريكي في إسرائيل تقلص بسبب الأزمة الأوكرانية
أفادت وسائل إعلام عبرية، أمس الخميس، بأن المخزون الاحتياطي للسلاح الأمريكي في إسرائيل تقلص بسبب الأزمة الأوكرانية. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T07:49+0000
2023-04-28T07:49+0000
2023-04-28T07:49+0000
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وأكدت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، أمس الخميس، انخفاض احتياطيات الأسلحة الأمريكية الموجودة في مستودعات الأسلحة التابعة لها في إسرائيل بسبب استخدامها أو توريدها إلى أوكرانيا.ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية خروج كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة الأمريكية الموجودة في إسرائيل إلى أوكرانيا عبر ميناء أسدود على البحر المتوسط، خلال عطلة يوم السبت، حتى لا تلفت انتباه أحد من الإسرائيليين، وأن تلك الأسلحة يحق للحكومة الإسرائيلية استخدامها في حالات الطوارئ.وأوضح مصدر إسرائيلي ـ لم يكشف عنه ـ أنه تم نقل معظم تلك الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا بعد انتهاء معظم احتياطي الأسلحة لدى الغرب، وأن هذه الأسلحة والذخيرة الأمريكية قد خرجت خلال فترة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت.ونقلت الصحيفة العبرية عن مصدر أمريكي أن معنى تقليص الأسلحة والذخيرة الأمريكية في إسرائيل يشير إلى تغيير أولويات الولايات المتحدة الأمريكية على الساحة الدولية، وعدم الاهتمام بمجريات الأمور في منطقة الشرق الأوسط والالتفات والاهتمام بملفي أوكرانيا والصين معا.وأشارت إلى أن حالة من القلق والتوتر تسود الساحة العسكرية والسياسية في تل أبيب جراء هذا التقليص التسليحي الأمريكي في البلاد، خاصة في ظل توتر الوضع على أكثر من ساحة داخلية وخارجية في إسرائيل.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230428/وزير-الدفاع-الإيراني-الغرب-يسعى-وراء-حرب-استنزاف-في-أوكرانيا-1076398950.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار أوكرانيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, نفتالي بينيت
روسيا, أخبار أوكرانيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, نفتالي بينيت
إعلام: المخزون الاحتياطي للسلاح الأمريكي في إسرائيل تقلص بسبب الأزمة الأوكرانية
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أفادت وسائل إعلام عبرية، أمس الخميس، بأن المخزون الاحتياطي للسلاح الأمريكي في إسرائيل تقلص بسبب الأزمة الأوكرانية.
وأكدت صحيفة
"يسرائيل هايوم" العبرية، أمس الخميس، انخفاض احتياطيات الأسلحة الأمريكية الموجودة في مستودعات الأسلحة التابعة لها في إسرائيل بسبب استخدامها أو توريدها إلى أوكرانيا.
ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية خروج كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة الأمريكية الموجودة في إسرائيل إلى أوكرانيا عبر ميناء أسدود على البحر المتوسط، خلال عطلة يوم السبت، حتى لا تلفت انتباه أحد من الإسرائيليين، وأن تلك الأسلحة يحق للحكومة الإسرائيلية استخدامها في حالات الطوارئ.
وأوضح مصدر إسرائيلي ـ لم يكشف عنه ـ أنه تم نقل معظم تلك الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا بعد انتهاء معظم احتياطي الأسلحة لدى الغرب، وأن هذه الأسلحة والذخيرة الأمريكية قد خرجت خلال فترة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت
.
ونقلت الصحيفة العبرية عن مصدر أمريكي أن معنى تقليص الأسلحة والذخيرة الأمريكية في إسرائيل يشير إلى تغيير أولويات الولايات المتحدة الأمريكية على الساحة الدولية، وعدم الاهتمام بمجريات الأمور في منطقة الشرق الأوسط والالتفات والاهتمام بملفي أوكرانيا والصين معا.
وأشارت إلى أن حالة من القلق والتوتر تسود الساحة العسكرية والسياسية في تل أبيب جراء هذا التقليص التسليحي الأمريكي في البلاد، خاصة في ظل توتر الوضع على أكثر من ساحة داخلية وخارجية في إسرائيل.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.