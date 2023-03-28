عربي
أمريكا: روسيا ترفض طلبا من واشنطن لتبادل المعلومات في إطار اتفاقية "ستارت"
https://sputnikarabic.ae/20230328/بينيت-يكشف-عن-تفاصيل-لقائه-مع-محمد-بن-زايد-في-أبو-ظبي-1075242366.html
بينيت يكشف عن تفاصيل لقائه مع محمد بن زايد في أبو ظبي
بينيت يكشف عن تفاصيل لقائه مع محمد بن زايد في أبو ظبي
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، عن تفاصيل لقاء جمعه، أمس الاثنين، بالرئيس الإماراتي محمد بن زايد، في العاصمة أبو ظبي. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T13:58+0000
2023-03-28T13:58+0000
الأخبار
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة
نفتالي بينيت
بنيامين نتنياهو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/0d/1053896871_0:0:1601:901_1920x0_80_0_0_de668686761697bbb98ec6a10e8d87e5.jpg
وكتب بينيت في تغريدات في حسابه على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء: " التقيت الليلة الماضية برئيس الإمارات، صديقي الشيخ محمد بن زايد، في قصره في أبو ظبي".وتابع: "ناقشنا سبل تعزيز التعاون بين الدولتين، خاصةً في الأوقات الصعبة"، مضيفا أن "الاتصال قوي ومهم".ولم يتطرق بينيت إلى موقف الإمارات، على وجه التحديد، من خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل في إسرائيل.لكنه قال إنه خرج من جميع محادثاته السياسية والاقتصادية، التي أجراها أخيرا، مع قادة في العالم بنتيجة مفادها: "طالما استمرت الأزمة الداخلية في إسرائيل، فسيكون من الصعب للغاية إعادة الاستثمارات والزخم السياسي الذي كان قائما هنا".وأضاف بينيت أنه "يجب على إسرائيل أن تخرج من حالة عدم اليقين بأسرع ما يمكن حتى نتمكن من البدء في إعادة ترميم الاقتصاد والمكانة الدولية".وعلّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس، تمرير تشريعات خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل، والتي قالت تقارير عبرية إنها تسببت في هروب الكثير من الاستثمارات الأجنبية من البلاد.يشار إلى أن تقارير عبرية كانت قد تحدثت عن إلغاء الإمارات زيارة لنتنياهو إلى أراضيها.وقالت صحيفة "معاريف"، أمس الاثنين: "ألغت الإمارات زيارة دبلوماسية لرئيس الوزراء إلى البلاد في بداية يناير الماضي، بسبب مخاوف من أن تؤدي تصرفاته خلال الزيارة إلى توترات مع طهران".وأضافت: "قالت المصادر المطلعة على التفاصيل إن الإمارات تريد أن تركز الزيارة على اتفاقيات أبراهام والعلاقات بين البلدين في مجالات التجارة والسياحة والاقتصاد".وتابعت الصحيفة: "قال مسؤولون إسرائيليون إن نتنياهو أراد استخدام الزيارة، من بين أمور أخرى، كإشارة عامة ضد الجمهورية الإسلامية".وقالت "معاريف": "في الإمارات، أعربوا عن قلقهم من أن نتنياهو سيتحدث علنا ​​ضد إيران، عندما يكون على أراضيهم، ونتيجة لذلك، خشي الإماراتيون من أن يؤدي مثل هذا السلوك إلى زيادة التوترات، وقرروا إلغاء الزيارة. ورفض مكتب رئيس الوزراء التعليق على الأمر".
https://sputnikarabic.ae/20230326/رئيس-وزراء-إسرائيل-السابق-يقول-إن-بلاده-في-النقطة-الأخطر-على-وجودها-منذ-حرب-عام-73-1075172868.html
https://sputnikarabic.ae/20230322/إعلام-الإمارات-تدرس-خفض-تمثيلها-الدبلوماسي-في-إسرائيل-1075018487.html
https://sputnikarabic.ae/20230326/الإمارات-تدين-قرار-إسرائيل-السماح-بإعادة-الاستيطان-1075157049.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/0d/1053896871_38:0:1457:1064_1920x0_80_0_0_053787404d60619141dc8a45637b3106.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, نفتالي بينيت, بنيامين نتنياهو
الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, نفتالي بينيت, بنيامين نتنياهو

بينيت يكشف عن تفاصيل لقائه مع محمد بن زايد في أبو ظبي

13:58 GMT 28.03.2023
© AFP 2023 / -ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الذي يزور الإمارات.
ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الذي يزور الإمارات. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
© AFP 2023 / -
تابعنا عبرTelegram
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، عن تفاصيل لقاء جمعه، أمس الاثنين، بالرئيس الإماراتي محمد بن زايد، في العاصمة أبو ظبي.
وكتب بينيت في تغريدات في حسابه على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء: " التقيت الليلة الماضية برئيس الإمارات، صديقي الشيخ محمد بن زايد، في قصره في أبو ظبي".
وتابع: "ناقشنا سبل تعزيز التعاون بين الدولتين، خاصةً في الأوقات الصعبة"، مضيفا أن "الاتصال قوي ومهم".
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
رئيس وزراء إسرائيل السابق يقول إن بلاده في النقطة الأخطر على وجودها منذ حرب 73
26 مارس, 22:10 GMT
ولم يتطرق بينيت إلى موقف الإمارات، على وجه التحديد، من خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل في إسرائيل.
لكنه قال إنه خرج من جميع محادثاته السياسية والاقتصادية، التي أجراها أخيرا، مع قادة في العالم بنتيجة مفادها: "طالما استمرت الأزمة الداخلية في إسرائيل، فسيكون من الصعب للغاية إعادة الاستثمارات والزخم السياسي الذي كان قائما هنا".
وأضاف بينيت أنه "يجب على إسرائيل أن تخرج من حالة عدم اليقين بأسرع ما يمكن حتى نتمكن من البدء في إعادة ترميم الاقتصاد والمكانة الدولية".
وعلّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس، تمرير تشريعات خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل، والتي قالت تقارير عبرية إنها تسببت في هروب الكثير من الاستثمارات الأجنبية من البلاد.
يشار إلى أن تقارير عبرية كانت قد تحدثت عن إلغاء الإمارات زيارة لنتنياهو إلى أراضيها.
علم الإمارات وعلم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
إعلام: الإمارات تدرس خفض تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل
22 مارس, 08:06 GMT
وقالت صحيفة "معاريف"، أمس الاثنين: "ألغت الإمارات زيارة دبلوماسية لرئيس الوزراء إلى البلاد في بداية يناير الماضي، بسبب مخاوف من أن تؤدي تصرفاته خلال الزيارة إلى توترات مع طهران".
وأضافت: "قالت المصادر المطلعة على التفاصيل إن الإمارات تريد أن تركز الزيارة على اتفاقيات أبراهام والعلاقات بين البلدين في مجالات التجارة والسياحة والاقتصاد".
مستوطنات - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
الإمارات تدين قرار إسرائيل السماح بإعادة الاستيطان
26 مارس, 15:18 GMT
وتابعت الصحيفة: "قال مسؤولون إسرائيليون إن نتنياهو أراد استخدام الزيارة، من بين أمور أخرى، كإشارة عامة ضد الجمهورية الإسلامية".
وقالت "معاريف": "في الإمارات، أعربوا عن قلقهم من أن نتنياهو سيتحدث علنا ​​ضد إيران، عندما يكون على أراضيهم، ونتيجة لذلك، خشي الإماراتيون من أن يؤدي مثل هذا السلوك إلى زيادة التوترات، وقرروا إلغاء الزيارة. ورفض مكتب رئيس الوزراء التعليق على الأمر".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала