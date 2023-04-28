https://sputnikarabic.ae/20230428/إنها-مأساة-بهذا-التعبير-يصف-الأمريكيون-خسائر-الجيش-الأوكراني--1076423702.html
"إنها مأساة"... بهذا التعبير يصف الأمريكيون خسائر الجيش الأوكراني
"إنها مأساة"... بهذا التعبير يصف الأمريكيون خسائر الجيش الأوكراني
وصف أحد ضابط استخبارات مشاة البحرية الأمريكية المتقاعد، سكوت ريتر، نظام كييف بأنه لن يكون قادرًا على تعويض الخسائر في صفوف الجيش. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T13:56+0000
2023-04-28T13:56+0000
2023-04-28T13:56+0000
العالم
رصد عسكري
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال سكوت ريتر: "إن المشكلة في أنه كان لدى أوكرانيا جيش نظامي قوامه 260 ألف شخص في البداية، والآن 80 في المئة منهم قُتلوا أو أُسروا أو أُصيبوا، ولا يوجد بديل لهم في المستوى نفسه من التدريب".وأشار ريتر إلى أن أوكرانيا الآن في وضع "مأساوي" لأنها غير "مؤهلة لمواصلة الدفاع بمواردها هذه".ويشكك بعض حلفاء أوكرانيا الأوروبيين، بشكل متزايد، في أن القوات المسلحة الأوكرانية ستكون قادرة على تحقيق اختراق حاسم هذا العام، لأن القوات الروسية قد اتخذت بالفعل مواقع متقدمة قبل الهجوم المحتمل.
https://sputnikarabic.ae/20230206/مستشار-سابق-في-البنتاغون-يعلن-عن-الخسائر-البشرية-للجيش-الأوكراني-1073177690.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, رصد عسكري
"إنها مأساة"... بهذا التعبير يصف الأمريكيون خسائر الجيش الأوكراني
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وصف أحد ضابط استخبارات مشاة البحرية الأمريكية المتقاعد، سكوت ريتر، نظام كييف بأنه لن يكون قادرًا على تعويض الخسائر في صفوف الجيش.
وقال سكوت ريتر: "إن المشكلة في أنه كان لدى أوكرانيا جيش نظامي قوامه 260 ألف شخص في البداية، والآن 80 في المئة منهم قُتلوا أو أُسروا أو أُصيبوا، ولا يوجد بديل لهم في المستوى نفسه من التدريب".
ووفقًا للعسكري الأمريكي، تلقت القوات الروسية التدريب اللازم، وهي مجهزة بكل ما هو ضروري، على عكس القوات المسلحة الأوكرانية، التي تتكون في الغالب الآن من سكان محليين ضعيفي التدريب والخبرة وقليلي التعبئة.
وأشار ريتر إلى أن أوكرانيا الآن في وضع "مأساوي" لأنها غير "مؤهلة لمواصلة الدفاع بمواردها هذه".
وجاء في تصريحاته على قناة يوتيوب "غوردينغ فرييدم": "تحدث رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، عن الهجوم المضاد المخطط له في الربيع الجاري، ولكن من المستبعد جدًا أن يتحقق في ظل الموارد الأوكرانية المتوفرة".
ويشكك بعض حلفاء أوكرانيا
الأوروبيين، بشكل متزايد، في أن القوات المسلحة الأوكرانية ستكون قادرة على تحقيق اختراق حاسم هذا العام، لأن القوات الروسية قد اتخذت بالفعل مواقع متقدمة قبل الهجوم المحتمل.