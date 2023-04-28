https://sputnikarabic.ae/20230428/الأمن-العراقي-يطيح-بشبكة-كبيرة-للاتجار-بالبشر-1076416603.html

الأمن العراقي يطيح بشبكة كبيرة للاتجار بالبشر

الأمن العراقي يطيح بشبكة كبيرة للاتجار بالبشر

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن العراقية، اليوم الجمعة، الإطاحة بشبكة متخصصة بالاتجار بالبشر في بغداد. 28.04.2023, سبوتنيك عربي

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ونقلت قناة السومرية نيوز، مساء اليوم الجمعة، عن بيان للمديرية العامة للاستخبارات والأمن العراقية، إطاحتها بشبكة متخصصة بالاتجار بالبشر وسط العاصمة، بغداد.وأكد بيان المديرية العراقية أنه "بعد ورود معلومات استخبارية من مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع، تم تحديد أماكن وجود أفراد الشبكة.وأشارت إلى أنه تم القبض على 5 منهم بالجرم المشهود، وجرى تسليمهم الى شعبة الاتجار بالبشر أُصوليا.ويذكر أن السلطات العراقية قد ألقت القبض على عصابة من 10 أشخاص تتاجر بالأعضاء البشرية في العاصمة بغداد، في الأول من شهر مارس/آذار الماضي. وجاء ذلك في بيان صادر عن قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان: "ألقت قوة من اللواء التاسع عشر التابع للشرطة الاتحادية وبالتعاون مع مفارز الجهد الاستخباري ومكتب تحقيقات مكافحة الإتجار بالأعضاء البشرية، القبض على عصابة مكونة من 5 رجال و5 نساء".وأضاف البيان أن التحريات والمتابعة الدقيقة أثبتت تورط هؤلاء الأشخاص في تجارة الأعضاء البشرية، موضحًا أنه تم إلقاء القبض على أعضاء العصابة ضمن قاطع المسؤولية في منطقة الشعب بالعاصمة.وذكرت قيادة الشرطة الاتحادية أنه تمت إحالة المشتبه بهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية معهم.

https://sputnikarabic.ae/20230301/إلقاء-القبض-على-عصابة-تتاجر-بالأعضاء-البشرية-في-بغداد-1074193343.html

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