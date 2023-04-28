https://sputnikarabic.ae/20230428/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لعدوان-إسرائيلي-في-سماء-حمص-1076442537.html
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء حمص
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء حمص
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا بتصدي الدفاعات الجوية السورية، ليل الجمعة/السبت، لعدوان إسرائيلي في سماء حمص. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T23:07+0000
2023-04-28T23:07+0000
2023-04-28T22:44+0000
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وذكر مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك"، أن الصواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط مدينة حمص.وأضاف المصدر الأمني في حديثه لـ "سبوتنيك" أن، طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من صواريخ جو-أرض من فوق الأراضي اللبنانية، وحاولت استهداف بعض المواقع العسكرية في محيط مدينة حمص.وأكد مراسل "سبوتنيك" في حمص، اندلاع حرائق كبيرة جنوب مدينة حمص جراء العدوان الإسرائيلي، وأن فرق الإطفاء والدفاع المدني تهرع إلى المنطقة.وأشار المصدر الأمني إلى أن منصات الصواريخ الاعتراضية التابعة للدفاعات الجوية السورية المسؤولة عن حماية أجواء المنطقة الوسطى تصدت بكثافة لموجتين من الصواريخ التي أطلقتها الطائرات الإسرائيلية.وشدد المصدر الأمني على أن الصواريخ الدفاعية السورية اعترضت معظم الصواريخ الإسرائيلية وأسقطتها.ونوه مراسل "سبوتنيك" بأن فرق الهندسة توجهت إلى منطقة (شنشار) جنوب مدينة حمص لتفقد الأضرار الناجمة عن سقوط أحد صواريخ العدوان، تمهيدا للإعلان عنها بشكل رسمي.كان آخر عدوان إسرائيلي على سوريا 9 أبريل/نيسان الجاري حيث استهدف الطيران الإسرائيلي محيط العاصمة دمشق، من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الجنوبية.
https://sputnikarabic.ae/20230408/إعلام-صفارات-الإنذار-تدوي-في-الجولان-1075696570.html
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أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, حمص, عدوان إسرائيلي, العدوان الإسرائيلي على سوريا
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, حمص, عدوان إسرائيلي, العدوان الإسرائيلي على سوريا
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء حمص
تابعنا عبر
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا بتصدي الدفاعات الجوية السورية، ليل الجمعة/السبت، لعدوان إسرائيلي في سماء حمص.
وذكر مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك"، أن الصواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوي
تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط مدينة حمص.
وأضاف المصدر الأمني في حديثه لـ "سبوتنيك" أن، طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من صواريخ
جو-أرض من فوق الأراضي اللبنانية، وحاولت استهداف بعض المواقع العسكرية في محيط مدينة حمص.
وأكد مراسل "سبوتنيك" في حمص، اندلاع حرائق كبيرة جنوب مدينة حمص جراء العدوان الإسرائيلي، وأن فرق الإطفاء والدفاع المدني تهرع إلى المنطقة.
وأشار المصدر الأمني إلى أن منصات الصواريخ الاعتراضية التابعة للدفاعات الجوية السورية المسؤولة عن حماية أجواء المنطقة الوسطى تصدت بكثافة لموجتين من الصواريخ التي أطلقتها الطائرات الإسرائيلية.
وشدد المصدر الأمني على أن الصواريخ الدفاعية السورية اعترضت معظم الصواريخ الإسرائيلية وأسقطتها.
ونوه مراسل "سبوتنيك" بأن فرق الهندسة توجهت إلى منطقة (شنشار) جنوب مدينة حمص لتفقد الأضرار الناجمة عن سقوط أحد صواريخ العدوان، تمهيدا للإعلان عنها بشكل رسمي.
كان آخر عدوان إسرائيلي على سوريا 9 أبريل/نيسان الجاري حيث استهدف الطيران الإسرائيلي محيط العاصمة دمشق، من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الجنوبية.