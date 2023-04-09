https://sputnikarabic.ae/20230409/وكالة-سماع-دوي-انفجارات-في-محيط-العاصمة-السورية-دمشق-1075697961.html
وكالة: سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق
وكالة: سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق
قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، فجر اليوم الأحد، إنه سمع دوي انفجارات في محيط العاصمة دمشق. مضيفة أنه يجري التحقق من طبيعتها. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T02:13+0000
2023-04-09T02:13+0000
2023-04-09T02:48+0000
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أفيخاي أدرعي
العالم العربي
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في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مواصلة قوات جيش الإسرائيلي شن غارات داخل الأراضي السورية.وأشار أفيخاي إلى أن ذلك يأتي ردا على عملية إطلاق الصواريخ الثانية التي وقعت في ساعة مبكرة اليوم الأحد.وكشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن قذيفتين صاروخيتين من الثلاثة اجتازتا الأراضي الإسرائيلية؛ حيث سقطت إحداهما في منطقة مفتوحة والأخرى اعترضت من قبل الدفاعات الجوية.وفي ساعة مبكرة من اليوم، شن الجيش الإسرائيلي، ضربات جوية بطائرات مسيرة وقصف مدفعي استهدف بهما مواقع إطلاق الصورايخ الثلاثة التي أطلقت باتجاه الجولان السوري.وشهدت هضبة الجولان المحتلة يوم السبت توترا كبيرا على الصعيد الأمني حيث أطلق 6 صواريخ على دفعتين تجاها من الأراضي السورية، وسقطت الصواريخ الثلاثة الأولى، أحدها في الجولان والثاني في سوريا والثالث في الأردن.يوم الثلاثاء الماضي شن الطيران الإسرائيلي عدوانا جويا على منطقتين الأولى عسكرية وهي قاعدة للدفاع الجوي السوري في تل الصحن في ريف محافظة السويداء الشرقي، أما المنطقة الثانية فكانت مصنعا مدنيا للزجاج في منطقة (الكسوة) في ريف دمشق الجنوبي، ما تسبب في مقتل مدنيين اثنين ووقوع بعض الخسائر المادية.
https://sputnikarabic.ae/20230408/إعلام-صفارات-الإنذار-تدوي-في-الجولان-1075696570.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أفيخاي أدرعي, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أفيخاي أدرعي, العالم العربي
وكالة: سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق
02:13 GMT 09.04.2023 (تم التحديث: 02:48 GMT 09.04.2023) تابعنا عبر
قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، فجر اليوم الأحد، إنه سمع دوي انفجارات في محيط العاصمة دمشق. مضيفة أنه يجري التحقق من طبيعتها.
في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مواصلة قوات جيش الإسرائيلي
شن غارات داخل الأراضي السورية.
وأشار أفيخاي إلى أن ذلك يأتي ردا على عملية إطلاق الصواريخ
الثانية التي وقعت في ساعة مبكرة اليوم الأحد.
وكشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن قذيفتين صاروخيتين من الثلاثة اجتازتا الأراضي الإسرائيلية؛ حيث سقطت إحداهما في منطقة مفتوحة والأخرى اعترضت من قبل الدفاعات الجوية.
وفي ساعة مبكرة من اليوم، شن الجيش الإسرائيلي، ضربات جوية بطائرات مسيرة وقصف مدفعي استهدف بهما مواقع إطلاق الصورايخ الثلاثة التي أطلقت باتجاه الجولان السوري.
وشهدت هضبة الجولان المحتلة يوم السبت توترا كبيرا على الصعيد الأمني حيث أطلق 6 صواريخ على دفعتين تجاها من الأراضي السورية، وسقطت الصواريخ الثلاثة الأولى، أحدها في الجولان والثاني في سوريا والثالث في الأردن.
يوم الثلاثاء الماضي شن الطيران الإسرائيلي عدوانا جوي
ا على منطقتين الأولى عسكرية وهي قاعدة للدفاع الجوي السوري في تل الصحن في ريف محافظة السويداء الشرقي، أما المنطقة الثانية فكانت مصنعا مدنيا للزجاج في منطقة (الكسوة) في ريف دمشق الجنوبي، ما تسبب في مقتل مدنيين اثنين ووقوع بعض الخسائر المادية.