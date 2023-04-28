https://sputnikarabic.ae/20230428/الشورى-الإيراني-بلادنا-بلغت-مستوى-من-قدرات-الردع-يذهل-الأعداء-1076407183.html

الشورى الإيراني: بلادنا تبلغ مستوى من قدرات الردع يذهل الأعداء

الشورى الإيراني: بلادنا تبلغ مستوى من قدرات الردع يذهل الأعداء

قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الجمعة، إن بلاده تعد الآن ضمن الدول العشر الأولى في العالم من حيث التكنولوجيا، وبلغت في مجال قدرات الردع... 28.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-28T09:50+0000

2023-04-28T09:50+0000

2023-04-28T09:51+0000

العالم

إيران

أخبار إيران

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101389/54/1013895443_768:0:4885:2316_1920x0_80_0_0_a78cd3031b05bc567406a6d08c7630cb.jpg

وأفادت وكالة "إرنا"، اليوم الجمعة، بأن تصريحات قاليباف جاءت أمام ملتقى فرص التنمية والاستثمار في مدن كليبر وخدا آفرين وهوراند في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران.وأكد محمد باقر قاليباف أن "إيران، اليوم، في حالة حرب اقتصادية، موضحًا أن رواد الأعمال والمستثمرين يعدون رجال الميدان والقادة والمجاهدين على صعيد الحرب الاقتصادية.وأشار إلى أن "الاستثمار والإنتاجية مكونان مهمان من مكونات التحول الاقتصادي حيث نواجه تحديا في هذا الصدد، ونواب الشعب في البرلمان ورجال الدولة هم ميسرين للأمور، وإذا لم يكن هناك إدراك متبادل ودقيق لبعضنا بعضا، وإذا لم نخض هذا المجال ولم ندرك أهمية العمل فلن يخدمنا أحد على هذا الصعيد".وشدد رئيس مجلس الشورى الإيراني على أن الاستقرار الاقتصادي لا يتحقق إلا من خلال الاستثمار، مشيرًا إلى أن هناك قدرات إيرانية كبيرة جدا يمكن استخدامها، مناديًا بتوفير الفرص للاستثمار من خلال الشعب والاقتصاد الشعبي بدعوى أن مثل هذه الفرصة لا توفرها القدرات الحكومية.وأضاف محمد باقر قاليباف، أن مناقشة خطة التنمية السابعة ستدرج على جدول أعمال برلمان بلاده الشهر المقبل، موضحًا: "نحن مصممون على صياغة هذه الخطة بحسب واقع وقدرات المجتمع حتى يتم تعميم الأنشطة الاقتصادية على صعيد الشعب".

https://sputnikarabic.ae/20230330/هيئة-الأركان-الإيرانية-جميع-خيارات-العدو-باتت-عاجزة-أمام-الشعب-الإيراني-1075336105.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, إيران, أخبار إيران, الأخبار