عربي
https://sputnikarabic.ae/20230428/الشورى-الإيراني-بلادنا-بلغت-مستوى-من-قدرات-الردع-يذهل-الأعداء-1076407183.html
الشورى الإيراني: بلادنا تبلغ مستوى من قدرات الردع يذهل الأعداء
الشورى الإيراني: بلادنا تبلغ مستوى من قدرات الردع يذهل الأعداء
قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الجمعة، إن بلاده تعد الآن ضمن الدول العشر الأولى في العالم من حيث التكنولوجيا، وبلغت في مجال قدرات الردع... 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T09:50+0000
2023-04-28T09:51+0000
العالم
إيران
أخبار إيران
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101389/54/1013895443_768:0:4885:2316_1920x0_80_0_0_a78cd3031b05bc567406a6d08c7630cb.jpg
وأفادت وكالة "إرنا"، اليوم الجمعة، بأن تصريحات قاليباف جاءت أمام ملتقى فرص التنمية والاستثمار في مدن كليبر وخدا آفرين وهوراند في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران.وأكد محمد باقر قاليباف أن "إيران، اليوم، في حالة حرب اقتصادية، موضحًا أن رواد الأعمال والمستثمرين يعدون رجال الميدان والقادة والمجاهدين على صعيد الحرب الاقتصادية.وأشار إلى أن "الاستثمار والإنتاجية مكونان مهمان من مكونات التحول الاقتصادي حيث نواجه تحديا في هذا الصدد، ونواب الشعب في البرلمان ورجال الدولة هم ميسرين للأمور، وإذا لم يكن هناك إدراك متبادل ودقيق لبعضنا بعضا، وإذا لم نخض هذا المجال ولم ندرك أهمية العمل فلن يخدمنا أحد على هذا الصعيد".وشدد رئيس مجلس الشورى الإيراني على أن الاستقرار الاقتصادي لا يتحقق إلا من خلال الاستثمار، مشيرًا إلى أن هناك قدرات إيرانية كبيرة جدا يمكن استخدامها، مناديًا بتوفير الفرص للاستثمار من خلال الشعب والاقتصاد الشعبي بدعوى أن مثل هذه الفرصة لا توفرها القدرات الحكومية.وأضاف محمد باقر قاليباف، أن مناقشة خطة التنمية السابعة ستدرج على جدول أعمال برلمان بلاده الشهر المقبل، موضحًا: "نحن مصممون على صياغة هذه الخطة بحسب واقع وقدرات المجتمع حتى يتم تعميم الأنشطة الاقتصادية على صعيد الشعب".
https://sputnikarabic.ae/20230330/هيئة-الأركان-الإيرانية-جميع-خيارات-العدو-باتت-عاجزة-أمام-الشعب-الإيراني-1075336105.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101389/54/1013895443_1282:0:4370:2316_1920x0_80_0_0_3eff11e8808cf3de40fb9ea91709a456.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, إيران, أخبار إيران, الأخبار
العالم, إيران, أخبار إيران, الأخبار

الشورى الإيراني: بلادنا تبلغ مستوى من قدرات الردع يذهل الأعداء

09:50 GMT 28.04.2023 (تم التحديث: 09:51 GMT 28.04.2023)
© Sputnik . Ronald Zakإيران
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
© Sputnik . Ronald Zak
تابعنا عبرTelegram
قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الجمعة، إن بلاده تعد الآن ضمن الدول العشر الأولى في العالم من حيث التكنولوجيا، وبلغت في مجال قدرات الردع مستوى أذهل الأعداء.
وأفادت وكالة "إرنا"، اليوم الجمعة، بأن تصريحات قاليباف جاءت أمام ملتقى فرص التنمية والاستثمار في مدن كليبر وخدا آفرين وهوراند في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران.
رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، وقائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، يتفقدان إحدى القواعد السرية تحت الأرض للجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
هيئة الأركان الإيرانية: جميع خيارات العدو باتت عاجزة أمام الشعب الإيراني
30 مارس, 15:01 GMT
وأكد محمد باقر قاليباف أن "إيران، اليوم، في حالة حرب اقتصادية، موضحًا أن رواد الأعمال والمستثمرين يعدون رجال الميدان والقادة والمجاهدين على صعيد الحرب الاقتصادية.
وأشار إلى أن "الاستثمار والإنتاجية مكونان مهمان من مكونات التحول الاقتصادي حيث نواجه تحديا في هذا الصدد، ونواب الشعب في البرلمان ورجال الدولة هم ميسرين للأمور، وإذا لم يكن هناك إدراك متبادل ودقيق لبعضنا بعضا، وإذا لم نخض هذا المجال ولم ندرك أهمية العمل فلن يخدمنا أحد على هذا الصعيد".
وشدد رئيس مجلس الشورى الإيراني على أن الاستقرار الاقتصادي لا يتحقق إلا من خلال الاستثمار، مشيرًا إلى أن هناك قدرات إيرانية كبيرة جدا يمكن استخدامها، مناديًا بتوفير الفرص للاستثمار من خلال الشعب والاقتصاد الشعبي بدعوى أن مثل هذه الفرصة لا توفرها القدرات الحكومية.
وأضاف محمد باقر قاليباف، أن مناقشة خطة التنمية السابعة ستدرج على جدول أعمال برلمان بلاده الشهر المقبل، موضحًا: "نحن مصممون على صياغة هذه الخطة بحسب واقع وقدرات المجتمع حتى يتم تعميم الأنشطة الاقتصادية على صعيد الشعب".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:05 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو07:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала