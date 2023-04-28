https://sputnikarabic.ae/20230428/تحطم-مروحيتين-هجوميتين-للجيش-الأمريكي-خلال-مشاركتهما-في-تدريبات-في-ألاسكا-1076397795.html
مصرع 3 أشخاص في تحطم مروحيتين هجوميتين للجيش الأمريكي خلال مشاركتهما في تدريبات في ألاسكا
مصرع 3 أشخاص في تحطم مروحيتين هجوميتين للجيش الأمريكي خلال مشاركتهما في تدريبات في ألاسكا
أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية، صباح اليوم الجمعة، أن مروحيتين أمريكيتين تحطمتا في ولاية ألاسكا الأمريكية خلال طلعة تدريبية، وأن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في... 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T02:50+0000
2023-04-28T02:50+0000
2023-04-28T03:19+0000
ألاسكا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
الجيش الأمريكي
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موسكو - سبوتنيك. تتمركز مروحيات أباتشي "إيه إيتس-64" في قاعدة فورت وينرايت بالقرب من مدينة فيربانكس في ألاسكا.وقالت قيادة القاعدة في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي: "المسعفون يعملون في مكان الحادث. الحادث قيد التحقيق وسيتم الكشف عن مزيد من المعلومات عندما تُصبح معروفة".وفي وقت لاحق، أعلن مولي تريس، المتحدث باسم الجيش الأمريكي، أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في الحادث، ونُقل أحدهم إلى المستشفى.
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ألاسكا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الجيش الأمريكي
ألاسكا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الجيش الأمريكي
مصرع 3 أشخاص في تحطم مروحيتين هجوميتين للجيش الأمريكي خلال مشاركتهما في تدريبات في ألاسكا
02:50 GMT 28.04.2023 (تم التحديث: 03:19 GMT 28.04.2023) تابعنا عبر
أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية، صباح اليوم الجمعة، أن مروحيتين أمريكيتين تحطمتا في ولاية ألاسكا الأمريكية خلال طلعة تدريبية، وأن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في الحادث.
موسكو - سبوتنيك
. تتمركز مروحيات أباتشي "إيه إيتس-64" في قاعدة فورت وينرايت بالقرب من مدينة فيربانكس في ألاسكا.
وقالت قيادة القاعدة في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي: "المسعفون يعملون في مكان الحادث. الحادث قيد التحقيق وسيتم الكشف عن مزيد من المعلومات عندما تُصبح معروفة".
وفي وقت لاحق، أعلن مولي تريس، المتحدث باسم الجيش الأمريكي، أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في الحادث، ونُقل أحدهم إلى المستشفى.