https://sputnikarabic.ae/20230428/تشاووش-أوغلو-أردوغان-تلقى-خارطة-طريق-من-الأمم-المتحدة-لتمديد-صفقة-الحبوب-1076435736.html
تشاووش أوغلو: أردوغان تلقى "خارطة طريق" من الأمم المتحدة لتمديد صفقة الحبوب
تشاووش أوغلو: أردوغان تلقى "خارطة طريق" من الأمم المتحدة لتمديد صفقة الحبوب
أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، تلقى من الأمم المتحدة "خارطة طريق" بشأن "صفقة الحبوب"، والتي تعني التعاون مع تركيا... 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T17:31+0000
2023-04-28T17:31+0000
2023-04-28T17:31+0000
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وقال أوغلو، في مقابلة مع قناة "تي آر تي"، اليوم الجمعة: "طرح الأمين العام للأمم المتحدة (غوتيريش) مبادرة لخارطة طريق لتمديد "صفقة الحبوب"، وتم إرسالها إلى روسيا وأوكرانيا. وتلقى السيد الرئيس (رجب طيب أردوغان) رسالة مماثلة مع "خارطة الطريق". تتضمن "خارطة الطريق" مقترحات مختلفة لتمديد "صفقة الحبوب"، بما في ذلك تصدير الأمونيا الروسية من ميناء أوديسا والتعاون مع تركيا في مسألة الدفع للمنتجات الزراعية الروسية".صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الخميس، بأن مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن صفقة الحبوب، قد تم وضعها قيد الدراسة المشتركة بين الوزارات الروسية المختصة، وسيتم اتخاذ القرارات عقب المشاورات.وقال غينادي غاتيلوف، الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة في جنيف، يوم أمس الأول (الأربعاء)، إن روسيا لم تقرر بعد تمديد صفقة الحبوب، وأن تصرفات أوكرانيا تهدد ذلك.
https://sputnikarabic.ae/20230427/روسيا-تتخذ-قرارا-بشأن-مصير-اتفاقية-الحبوب-عقب-مشاورات-بين-الوزارات-المختصة---1076365035.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, حبوب, أخبار تركيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة
العالم, حبوب, أخبار تركيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة
تشاووش أوغلو: أردوغان تلقى "خارطة طريق" من الأمم المتحدة لتمديد صفقة الحبوب
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أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، تلقى من الأمم المتحدة "خارطة طريق" بشأن "صفقة الحبوب"، والتي تعني التعاون مع تركيا لدفع ثمن المنتجات الزراعية الروسية.
وقال أوغلو، في مقابلة مع قناة "تي آر تي"، اليوم الجمعة: "طرح الأمين العام للأمم المتحدة (غوتيريش) مبادرة لخارطة طريق لتمديد "صفقة الحبوب"، وتم إرسالها إلى روسيا وأوكرانيا. وتلقى السيد الرئيس (رجب طيب أردوغان) رسالة مماثلة مع "خارطة الطريق". تتضمن "خارطة الطريق" مقترحات مختلفة لتمديد "صفقة الحبوب"، بما في ذلك تصدير الأمونيا الروسية من ميناء أوديسا والتعاون مع تركيا في مسألة الدفع للمنتجات الزراعية الروسية".
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الخميس، بأن مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن صفقة الحبوب، قد تم وضعها قيد الدراسة المشتركة بين الوزارات الروسية المختصة، وسيتم اتخاذ القرارات عقب المشاورات.
وقالت زاخاروفا، في إحاطة صحفية: "لقد تلقينا حزمة من المقترحات من الأمين العام للأمم المتحدة، موجهة إلى الرئيس الروسي، بشأن تطوير وتنفيذ مبادرة البحر الأسود. وبناءً عليه، تم أخذ كل شيء في الاعتبار. وسيتخذ القرار على أساس نتائج الدراسة المشتركة بين الوزارات الروسية المختصة".
وقال غينادي غاتيلوف، الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة في جنيف، يوم أمس الأول (الأربعاء)، إن روسيا لم تقرر بعد تمديد صفقة الحبوب
، وأن تصرفات أوكرانيا تهدد ذلك.