https://sputnikarabic.ae/20230428/عبد-اللهيان-فتح-السفارتين-بالسعودية-وإيران-في-غضون-أيام-1076434716.html

عبد اللهيان: فتح السفارتين في السعودية وإيران خلال "الأيام القليلة المقبلة"

عبد اللهيان: فتح السفارتين في السعودية وإيران خلال "الأيام القليلة المقبلة"

كشف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، أن فتح السفارتين في السعودية وإيران سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة. 28.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-28T16:53+0000

2023-04-28T16:53+0000

2023-04-28T17:08+0000

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، مساء اليوم، في العاصمة اللبنانية بيروت، التي يُجري زيارة إليها منذ أمس الأول (الأربعاء).وأكد أن الاتفاق السعودي الإيراني "فتح صفحات جديدة في المنطقة، وبدأنا سياسة انفتاح وتعاون على دول الجوار والمنطقة".وقال عبد اللهيان: "من الطبيعي أن الحوار بين إيران والسعودية له آثار إيجابية على مستوى المنطقة ولبنان".وأضاف: "إيران وضعت في أولويات سياساتها الخارجية الانفتاح والتواصل مع دول المنطقة بشكل عام ودول الجوار خصوصًا".وتابع: "لا نعتبر أن التقارب بين إيران والسعودية يصب في مصلحة الدولتين فقط إنما في مصلحة المنطقة برمّتها".وشدد على أن "عمان والعراق لعبا أدوارًا بالغة الأهمية والإيجابية في التواصل بين إيران والسعودية الذي أدى إلى عودة العلاقات".وكشف أنه وجّه قبل عيد الفطر دعوة رسمية لنظيره السعودي، فيصل بن فرحان، إلى زيارة طهران، مضيفا: "أكد لي (وزير الخارجية السعودي) أنه رحب بالدعوة وسيقوم بتلبيتها".ومضى عبد اللهيان بالقول: "تلقيت كذلك دعوة رسمية من وزير الخارجية السعودي إلى زيارة المملكة وطبعًا سأقوم بتلبيتها".وأعلنت إيران والسعودية، في 10 آذار/ مارس الماضي، في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف الحوار والعلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في البلدين في غضون شهرين، وذلك استجابة لمبادرة من الرئيس الصيني، شي جين بينغ.ووصل وزير الخارجية الإيراني، الأربعاء الماضي، إلى بيروت، على رأس وفد من الخارجية الإيرانية، في إطار زيارة رسمية تستمر يومين، يلتقي خلالها المسؤولين في لبنان للبحث في القضايا الإقليمية والدولية.

https://sputnikarabic.ae/20230428/عبد-اللهيان-من-الطبيعي-أن-يكون-للحوار-بين-إيران-والسعودية-آثار-إيجابية-على-المنطقة-ولبنان-1076430441.html

https://sputnikarabic.ae/20230428/مبادرات-إيرانية-لتحسين-الوضع-في-لبنان-ما-إمكانية-نجاحها-في-ظل-التقارب-مع-السعودية؟-1076427360.html

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