عربي
https://sputnikarabic.ae/20230428/عبد-اللهيان-فتح-السفارتين-بالسعودية-وإيران-في-غضون-أيام-1076434716.html
عبد اللهيان: فتح السفارتين في السعودية وإيران خلال "الأيام القليلة المقبلة"
عبد اللهيان: فتح السفارتين في السعودية وإيران خلال "الأيام القليلة المقبلة"
كشف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، أن فتح السفارتين في السعودية وإيران سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T16:53+0000
2023-04-28T17:08+0000
لبنان
السعودية
أخبار السعودية اليوم
إيران
أخبار إيران
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/1f/1067075124_0:0:3120:1756_1920x0_80_0_0_649dd93c2397d99afa13b9f0f792763b.jpg
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، مساء اليوم، في العاصمة اللبنانية بيروت، التي يُجري زيارة إليها منذ أمس الأول (الأربعاء).وأكد أن الاتفاق السعودي الإيراني "فتح صفحات جديدة في المنطقة، وبدأنا سياسة انفتاح وتعاون على دول الجوار والمنطقة".وقال عبد اللهيان: "من الطبيعي أن الحوار بين إيران والسعودية له آثار إيجابية على مستوى المنطقة ولبنان".وأضاف: "إيران وضعت في أولويات سياساتها الخارجية الانفتاح والتواصل مع دول المنطقة بشكل عام ودول الجوار خصوصًا".وتابع: "لا نعتبر أن التقارب بين إيران والسعودية يصب في مصلحة الدولتين فقط إنما في مصلحة المنطقة برمّتها".وشدد على أن "عمان والعراق لعبا أدوارًا بالغة الأهمية والإيجابية في التواصل بين إيران والسعودية الذي أدى إلى عودة العلاقات".وكشف أنه وجّه قبل عيد الفطر دعوة رسمية لنظيره السعودي، فيصل بن فرحان، إلى زيارة طهران، مضيفا: "أكد لي (وزير الخارجية السعودي) أنه رحب بالدعوة وسيقوم بتلبيتها".ومضى عبد اللهيان بالقول: "تلقيت كذلك دعوة رسمية من وزير الخارجية السعودي إلى زيارة المملكة وطبعًا سأقوم بتلبيتها".وأعلنت إيران والسعودية، في 10 آذار/ مارس الماضي، في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف الحوار والعلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في البلدين في غضون شهرين، وذلك استجابة لمبادرة من الرئيس الصيني، شي جين بينغ.ووصل وزير الخارجية الإيراني، الأربعاء الماضي، إلى بيروت، على رأس وفد من الخارجية الإيرانية، في إطار زيارة رسمية تستمر يومين، يلتقي خلالها المسؤولين في لبنان للبحث في القضايا الإقليمية والدولية.
https://sputnikarabic.ae/20230428/عبد-اللهيان-من-الطبيعي-أن-يكون-للحوار-بين-إيران-والسعودية-آثار-إيجابية-على-المنطقة-ولبنان-1076430441.html
https://sputnikarabic.ae/20230428/مبادرات-إيرانية-لتحسين-الوضع-في-لبنان-ما-إمكانية-نجاحها-في-ظل-التقارب-مع-السعودية؟-1076427360.html
لبنان
السعودية
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/1f/1067075124_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_f348bfb5229578e6fd52e8b13bc6c4e9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لبنان, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي
لبنان, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي

عبد اللهيان: فتح السفارتين في السعودية وإيران خلال "الأيام القليلة المقبلة"

16:53 GMT 28.04.2023 (تم التحديث: 17:08 GMT 28.04.2023)
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
كشف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، أن فتح السفارتين في السعودية وإيران سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، مساء اليوم، في العاصمة اللبنانية بيروت، التي يُجري زيارة إليها منذ أمس الأول (الأربعاء).
وقال عبد اللهيان: "سيتم إعادة فتح السفارتين في السعودية وإيران في الأيام القليلة المقبلة".
وأكد أن الاتفاق السعودي الإيراني "فتح صفحات جديدة في المنطقة، وبدأنا سياسة انفتاح وتعاون على دول الجوار والمنطقة".
وقال عبد اللهيان: "من الطبيعي أن الحوار بين إيران والسعودية له آثار إيجابية على مستوى المنطقة ولبنان".
مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في لبنان، 13 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
عبد اللهيان: من الطبيعي أن يكون للحوار بين إيران والسعودية آثار إيجابية على المنطقة ولبنان
15:36 GMT
وأضاف: "إيران وضعت في أولويات سياساتها الخارجية الانفتاح والتواصل مع دول المنطقة بشكل عام ودول الجوار خصوصًا".
وتابع: "لا نعتبر أن التقارب بين إيران والسعودية يصب في مصلحة الدولتين فقط إنما في مصلحة المنطقة برمّتها".
وشدد على أن "عمان والعراق لعبا أدوارًا بالغة الأهمية والإيجابية في التواصل بين إيران والسعودية الذي أدى إلى عودة العلاقات".
مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في لبنان، 13 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
مبادرات إيرانية لتحسين الوضع في لبنان... ما إمكانية نجاحها في ظل التقارب مع السعودية؟
15:08 GMT
وكشف أنه وجّه قبل عيد الفطر دعوة رسمية لنظيره السعودي، فيصل بن فرحان، إلى زيارة طهران، مضيفا: "أكد لي (وزير الخارجية السعودي) أنه رحب بالدعوة وسيقوم بتلبيتها".
ومضى عبد اللهيان بالقول: "تلقيت كذلك دعوة رسمية من وزير الخارجية السعودي إلى زيارة المملكة وطبعًا سأقوم بتلبيتها".
وأعلنت إيران والسعودية، في 10 آذار/ مارس الماضي، في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف الحوار والعلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في البلدين في غضون شهرين، وذلك استجابة لمبادرة من الرئيس الصيني، شي جين بينغ.
ووصل وزير الخارجية الإيراني، الأربعاء الماضي، إلى بيروت، على رأس وفد من الخارجية الإيرانية، في إطار زيارة رسمية تستمر يومين، يلتقي خلالها المسؤولين في لبنان للبحث في القضايا الإقليمية والدولية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:12 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو07:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала