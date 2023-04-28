https://sputnikarabic.ae/20230428/عبد-اللهيان-من-الطبيعي-أن-يكون-للحوار-بين-إيران-والسعودية-آثار-إيجابية-على-المنطقة-ولبنان-1076430441.html

عبد اللهيان: من الطبيعي أن يكون للحوار بين إيران والسعودية آثار إيجابية على المنطقة ولبنان

عبد اللهيان: من الطبيعي أن يكون للحوار بين إيران والسعودية آثار إيجابية على المنطقة ولبنان

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، خلال زيارته إلى بيروت، إنه من الطبيعي أن يكون للحوار بين إيران والسعودية آثار إيجابية على... 28.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-28T15:36+0000

2023-04-28T15:36+0000

2023-04-28T15:48+0000

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية الإيراني في مبنى السفارة الإيرانية في بيروت.وقال عبد اللهيان على ما نقلت قناة "الميادين": "من الطبيعي أنّ الحوار بين إيران والسعودية له آثار إيجابية على مستوى المنطقة ولبنان.وأضاف: "إيران وضعت في أوليات سياساتها الخارجية الانفتاح والتواصل مع دول المنطقة بشكل عام ودول الجوار خصوصاً".وشدد على أن "عمان والعراق لعبا أدواراً بالغة الأهمية والإيجابية في التواصل بين إيران والسعودية الذي أدى إلى عودة العلاقات".وكشف أنه وجه قبل عيد الفطر دعوة رسمية لنظيره السعودي فيصل بن فرحان إلى زيارة طهران، مضيفا "أكد لي (وزير الخارجية السعودي) أنه رحب بالدعوة وسيقوم بتلبيتها".ومضى عبد اللهيان بالقول: "تلقيت كذلك دعوة رسمية من وزير الخارجية السعودي إلى زيارة المملكة وطبعاً سأقوم بتلبيتها".وأعلنت إيران والسعودية، في 10 آذار/ مارس الماضي، في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف الحوار والعلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في البلدين في غضون شهرين، وذلك استجابة لمبادرة من الرئيس الصيني، شي جين بينغ.وفي الشأن اللبناني، قال عبد اللهيان خلال المؤتمر الصحفي:" نعتقد أن النخب السياسية اللبنانية لديها القابلية لاستكمال العملية السياسية وانتخاب رئيس جديد للجمهورية".وشدد على أنه التطورات الإيجابية الأخيرة "تفتح مناخات إيجابية على مستوى المنطقة ولبنان يحتل مكانة مؤثرة في هذه المنطقة".وأضاف: "نعتقد أن التعاون الثنائي مع لبنان في مجالات الغاز والنفط والطاقة الكهربائية سيعود بالأرباح على البلدين".واعتبر وزير الخارجية الإيراني أن "وجود لبنان في الخط الأمامي للمواجهة والمقاومة" يحظى دائماً باهتمام بلاده.

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