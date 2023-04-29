https://sputnikarabic.ae/20230429/إصابة-3-مدنيين-واحتراق-عدد-من-الصهاريج-في-العدوان-الإسرائيلي-على-حمص-1076442900.html
حمص.. إصابة 3 مدنيين واشتعال النيران في عدد من الصهاريج جراء العدوان الإسرائيلي
حمص.. إصابة 3 مدنيين واشتعال النيران في عدد من الصهاريج جراء العدوان الإسرائيلي
قال مصدر عسكري سوري في وزارة الدفاع، اليوم السبت، إن 3 ثلاثة مدنيين بجروح أصيبوا خلال العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مدينة حمص ليل الجمعة. 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T00:20+0000
2023-04-29T00:20+0000
2023-04-28T23:43+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
عدوان إسرائيلي
حمص
قتل وإصابة مدنيين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/01/1059311267_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_bf49e9732d685554d0544746705b4903.jpg
وأضاف المصدر العسكري، إن الهجوم أسفر أيضا عن اشتعال كازية مدنية واحتراق عدد من الصهاريج والشاحنات".ولفت المصدر العسكري إلى أن العدوان الجوي الإسرائيلي نفذ بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة حمص وقد تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.كانت طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من صواريخ جو-أرض من فوق الأراضي اللبنانية، وحاولت استهداف بعض المواقع العسكرية في محيط مدينة حمص، ليل الجمعة/السبت.وأكدمراسل "سبوتنيك" في حمص، اندلاع حرائق كبيرة جنوب مدينة حمص جراء العدوان الإسرائيلي، وأن فرق الإطفاء والدفاع المدني تهرع إلى المنطقة.كان آخر عدوان إسرائيلي على سوريا 9 أبريل/نيسان الجاري حيث استهدف الطيران الإسرائيلي محيط العاصمة دمشق، من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الجنوبية.
https://sputnikarabic.ae/20230428/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لعدوان-إسرائيلي-في-سماء-حمص-1076442537.html
حمص
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/01/1059311267_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_9eb3927a13fed1a501eff77f7c986a17.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, عدوان إسرائيلي, حمص, قتل وإصابة مدنيين
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, عدوان إسرائيلي, حمص, قتل وإصابة مدنيين
حمص.. إصابة 3 مدنيين واشتعال النيران في عدد من الصهاريج جراء العدوان الإسرائيلي
تابعنا عبر
قال مصدر عسكري سوري في وزارة الدفاع، اليوم السبت، إن 3 ثلاثة مدنيين بجروح أصيبوا خلال العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مدينة حمص ليل الجمعة.
وأضاف المصدر العسكري، إن الهجوم أسفر أيضا عن اشتعال كازية مدنية واحتراق عدد من الصهاريج
والشاحنات".
ولفت المصدر العسكري إلى أن العدوان الجوي الإسرائيلي نفذ بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة حمص وقد تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.
كانت طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من صواريخ جو-أرض من فوق الأراضي اللبنانية، وحاولت استهداف بعض المواقع العسكرية في محيط مدينة حمص، ليل الجمعة/السبت.
وأكدمراسل "سبوتنيك" في حمص، اندلاع حرائق كبيرة جنوب مدينة حمص
جراء العدوان الإسرائيلي، وأن فرق الإطفاء والدفاع المدني تهرع إلى المنطقة.
كان آخر عدوان إسرائيلي على سوريا 9 أبريل/نيسان الجاري حيث استهدف الطيران الإسرائيلي محيط العاصمة دمشق، من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الجنوبية.