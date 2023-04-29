https://sputnikarabic.ae/20230429/البنتاغون-لوكهيد-مارتن-تتلقى-طلبا-لشراء-126-مقاتلة-إف-35-لـ-8-دول-1076442783.html
البنتاغون: لوكهيد مارتن تتلقى طلبا لشراء 126 مقاتلة "إف-35" لـ 8 دول
البنتاغون: لوكهيد مارتن تتلقى طلبا لشراء 126 مقاتلة "إف-35" لـ 8 دول
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم السبت، أنها طلبت 126 طائرة مقاتلة من الجيل الخامس طراز "إف -35" من شركة "لوكهيد مارتن"، لتلبية احتياجاتها... 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T00:06+0000
2023-04-29T00:06+0000
2023-04-28T23:07+0000
الجيش الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية
لوكهيد مارتين
صزاريخ هيمارس
العالم
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وبحسب بيان البنتاغون حصلت شركة لوكهيد مارتن للملاحة الجوية على عقد لإنتاج 81 طائرة من نسخات "إف-35 إيه" و26 مقاتلة "إف-35 بي" و19 من "إف-35 سي".وأشار البيان إلى أنه تم طلب 77 طائرة لأربعة فروع للجيش الأمريكي، القوات الجوية الأمريكية، البحرية وسلاح مشاة البحرية، أما الدول الحليفة فهي، "فنلندا، إيطاليا، هولندا، بولندا، اليابان، بلجيكا، الدنمارك، والمملكة المتحدة".615 مليون دولار لإنتاج صواريخ هيمارسوأشار البنتاغون في بيان آخر إلى تلقي شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية 615.9 مليون دولار إضافية لإنتاج صواريخ هيمارس، ومن المتوقع تنفيذ العقد بحلول يونيو/حزيران 2026.
https://sputnikarabic.ae/20230402/طيارو-إف-35-يشتكون-من-خداع-منظومة-إس-300-الروسية-1075420643.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجيش الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, لوكهيد مارتين, صزاريخ هيمارس, العالم
الجيش الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, لوكهيد مارتين, صزاريخ هيمارس, العالم
البنتاغون: لوكهيد مارتن تتلقى طلبا لشراء 126 مقاتلة "إف-35" لـ 8 دول
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم السبت، أنها طلبت 126 طائرة مقاتلة من الجيل الخامس طراز "إف -35" من شركة "لوكهيد مارتن"، لتلبية احتياجاتها الخاصة وإمداداتها لـ 8 دول حليفة بمبلغ قدره 7.8 مليار دولار.
وبحسب بيان البنتاغون حصلت شركة لوكهيد مارتن للملاحة الجوية على عقد لإنتاج 81 طائرة
من نسخات "إف-35 إيه" و26 مقاتلة "إف-35 بي" و19 من "إف-35 سي".
وأشار البيان إلى أنه تم طلب 77 طائرة لأربعة فروع للجيش الأمريكي، القوات الجوية الأمريكية
، البحرية وسلاح مشاة البحرية، أما الدول الحليفة فهي، "فنلندا، إيطاليا، هولندا، بولندا، اليابان، بلجيكا، الدنمارك، والمملكة المتحدة".
615 مليون دولار لإنتاج صواريخ هيمارس
وأشار البنتاغون في بيان آخر إلى تلقي شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية 615.9 مليون دولار إضافية لإنتاج صواريخ هيمارس، ومن المتوقع تنفيذ العقد بحلول يونيو/حزيران 2026.