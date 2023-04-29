https://sputnikarabic.ae/20230429/حاكم-اشتعال-خزان-وقود-في-سيفاستوبول-جراء-إصابته-بطائرة-مسيرة-1076444293.html
حاكم سيفاستوبول: اشتعال خزان وقود في المدينة جراء إصابته بطائرة مسيرة.. فيديو
حاكم سيفاستوبول: اشتعال خزان وقود في المدينة جراء إصابته بطائرة مسيرة.. فيديو
أعلن عمدة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايف، اليوم السبت، اشتعال خزان وقود في المدينة، مرجحا أن يكون سبب ذلك عائد إلى إصابته بطائرة مسيرة. 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T04:14+0000
2023-04-29T04:14+0000
2023-04-29T05:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سيفاستوبول
روسيا
أسطول البحر الأسود
طائرة بدون طيار
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وكتب رازفوجايف على قناته في تطبيق "تلغرام"، "اشتعلت النيران في خزان وقود بالقرب من شارع براتيف مانغاناري في خليج كازاتشي".وأضاف، "وفقًا للمعلومات الأولية، نتج الحريق عن إصابة بطائرة دون طيار.. تبلغ مساحة الحريق حوالي 1000 متر مربع".وطالب حاكم سيفاستوبول سكان المدينة بالتزام الهدوء، مشيراً إلى أنه يجري جمع المعلومات الخاصة بالضحايا، مؤكداً أن جميع أجهزة الخدمات اللازمة تعمل في مكان الحادث.وأكد رازفوجابف، أنه لم يتضرر أحد من الحريق في خزان الوقود، وأن لا شيء يهدد المباني المدنية، وأنه هو نفسه كان في موقع الحادث.في وقت سابق هذا الشهر، أعلن حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايف، أن أسطول البحر الأسود صد هجومًا لسفن مسيرة أوكرانية.وأشار رازفوجايف على قناته الخاصة على "تلغرام" إلى أن الدفاعات التابعة للأسطول البحر الأسود تصدت للهجمات الأوكرانية الجوية والبحرية، حيث دمرت سفينة مسيرة أوكرانية حاولت اختراق الدفاعات أسطول البحر الأسود.ولفت رازفوجايف إلى أن المحاولة الأوكرانية فشلت في الجو والبحر ولم تسجل أي خسائر في الأرواح والممتلكات.
https://sputnikarabic.ae/20230425/لحظة-صد-هجوم-سفن-مسيرة-على-سيفاستوبول-فيديو-1076250651.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سيفاستوبول, روسيا, أسطول البحر الأسود, طائرة بدون طيار
سيفاستوبول, روسيا, أسطول البحر الأسود, طائرة بدون طيار
حاكم سيفاستوبول: اشتعال خزان وقود في المدينة جراء إصابته بطائرة مسيرة.. فيديو
04:14 GMT 29.04.2023 (تم التحديث: 05:12 GMT 29.04.2023) تابعنا عبر
أعلن عمدة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايف، اليوم السبت، اشتعال خزان وقود في المدينة، مرجحا أن يكون سبب ذلك عائد إلى إصابته بطائرة مسيرة.
وكتب رازفوجايف على قناته في تطبيق "تلغرام"، "اشتعلت النيران في خزان وقود
بالقرب من شارع براتيف مانغاناري في خليج كازاتشي".
وأضاف، "وفقًا للمعلومات الأولية، نتج الحريق عن إصابة بطائرة دون طيار
.. تبلغ مساحة الحريق حوالي 1000 متر مربع".
وطالب حاكم سيفاستوبول سكان المدينة بالتزام الهدوء، مشيراً إلى أنه يجري جمع المعلومات الخاصة بالضحايا، مؤكداً أن جميع أجهزة الخدمات اللازمة تعمل في مكان الحادث.
وأكد رازفوجابف، أنه لم يتضرر أحد من الحريق في خزان الوقود، وأن لا شيء يهدد المباني المدنية، وأنه هو نفسه كان في موقع الحادث.
في وقت سابق هذا الشهر، أعلن حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايف، أن أسطول البحر الأسود صد هجومًا لسفن مسيرة
أوكرانية.
وأشار رازفوجايف على قناته الخاصة على "تلغرام" إلى أن الدفاعات التابعة للأسطول البحر الأسود تصدت للهجمات الأوكرانية الجوية والبحرية، حيث دمرت سفينة مسيرة أوكرانية حاولت اختراق الدفاعات أسطول البحر الأسود.
ولفت رازفوجايف إلى أن المحاولة الأوكرانية فشلت في الجو والبحر ولم تسجل أي خسائر في الأرواح والممتلكات.